Что делать, если не отправляются сообщения с телефона

Смартфон — универсальное устройство, позволяющее не только звонить, но и отправлять сообщения. Делаем мы это, как правило, через мессенджеры и реже при помощи SMS. Но вне зависимости от используемого способа коммуникации вы можете столкнуться с проблемой, из-за которой не отправляются сообщения. Сначала выясним, почему это происходит. А потом разберемся, что делать, если не отправляются сообщения как через популярные мессенджеры вроде WhatsApp и Telegram, так и посредством СМС.

Почему не отправляются сообщения

Поскольку SMS и сообщения, отправленные при помощи мессенджеров, используют разные технологии связи, то и причины возникновения проблемы отличаются. Логично, правда? Первым делом предлагаю узнать, почему не отправляются СМС:

отсутствие средств на лицевом счете;

нет доступа к мобильной сети;

номер получателя не предназначен для обратной связи;

неправильный номер SMS-центра;

технические работы на стороне оператора;

неисправная SIM-карта.

Когда у вас не отправляются сообщения в Вайбере, Ватсапе или любом другом мессенджере, проблема возникает по одной из следующих причин:

не работает интернет;

сбой в работе приложения;

неполадки на серверах мессенджера.

Обозначенные причины помогут нам определить, что делать, если не отправляются сообщения. Этим мы сейчас и займемся, проанализировав обширный комплекс проблем, которые возникают в процессе отправки наших посланий.

Как сделать, чтобы отправлялись сообщения

Так как причины, почему не отправляются сообщения на Андроид, разные, то и способы решения проблем мы будем рассматривать, отталкиваясь от того, в каком приложении возникла ошибка. Отдельно поговорим о сложностях с отправкой СМС и месседжей в специальных программах, будь то WhatsApp или Telegram.

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Не отправляются СМС с телефона

Если на вашем телефоне не работают СМС, в первую очередь проверьте правильность ввода номера. Учтите, что на многие короткие номера отправка сообщений не предусмотрена. Также обязательно уточните информацию относительно денег на лицевом счете и остатке пакета SMS. В этом вам поможет фирменное приложение от оператора. Ну и не забудьте через статус-бар посмотреть на количество «палочек»: возможно, в вашем месте просто не ловит мобильная связь.

Чаще всего ошибка отправки СМС возникает по причине неправильно установленного номера SMS-центра. Это одна из настроек оператора, к которым мы обычно не обращаемся, поскольку они регистрируются автоматически и не требуют вмешательства со стороны пользователя. Но в силу разных обстоятельств параметры SMS-центра сбиваются, и их приходится устанавливать вручную. А вот номера центров СМС разных операторов:

+79262909090 — Мегафон (Москва и область);

+79168999100 — МТС (Москва и область);

+79037011111 — билайн (все регионы);

+79043490000 — Tele2 (все регионы).

Если нужного номера в списке нет, уточните его на сайте своего оператора. Теперь перейдем к тому, что нужно делать с этими цифрами:

Запустите приложение «Сообщения». Откройте настройки. Перейдите в раздел «Дополнительно», а затем — «Номер SMS-центра». Введите правильный номер и сохраните изменения.

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Если вы не нашли настройки СМС-центра, откройте номеронабиратель, введите *#*#4636#*#* и нажмите кнопку вызова. Перед вами появится меню, в котором нужно сделать следующее:

Перейти в раздел «Информация о телефоне 1» (при условии, что SIM-карта вставлена в первый слот). Пролистать страницу вниз. Напротив пункта «SMSC» нажать правую кнопку «Обновить». В строке появится номер. Если он совпадает, можете смело выходить. Указан другой номер? Тогда введите правильные цифры и нажмите левую кнопку «Обновить».

С другими причинами, почему не отправляются СМС, и способами решения проблемы вы можете ознакомиться в тематическом материале. Также при возникновении сложностей не стесняйтесь звонить в службу поддержки. На нашем сайте как раз есть текст, в котором собраны номера операторов России.

Не отправляются сообщения в Ватсап и Телеграм

В мессенджерах сообщения не отправляются по совершенно иным причинам. Прежде всего вам нужно убедиться в стабильности подключения к сети. Если интернет плохо работает, прочитайте материал, посвященный этой теме. В качестве следующего действия предлагаю посетить сайт downdetector.com. Он показывает наличие сбоев в тех или иных сервисах. Проверьте, нет ли проблем у WhatsApp, Telegram или Viber. Скорее всего, именно по этой причине не отправляются сообщения в Ватсапе, и вам придется просто немного подождать.

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Все в порядке, а интернет чувствует себя бодрячком? Тогда выполните очистку кэша приложения:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите программу, где не отправляются сообщения. Нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите удаление кэша.

Также можно попробовать переустановить приложение, не забыв предварительно проверить наличие обновлений. Наконец, стоит напомнить, что в мобильном клиенте каждого мессенджера есть раздел оказания помощи, где специалисты службы поддержки пытаются решить любую проблему.

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Не отправляются голосовые сообщения

В случае, когда у вас не отправляются голосовые сообщения в Телеграме или Ватсапе, сначала выполните действия, описанные в предыдущем пункте. Затем сделайте несколько простых шагов:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Разрешения». Откройте вкладку «Микрофон». Выберите интересующую программу, удостоверившись в том, что ей разрешен доступ к микрофону.

Иных причин, почему не отправляются голосовые сообщения, не существует. Разве что иногда ошибка при отправке войсов возникает из-за отсутствия свободного места на накопителе. Поэтому на всякий случай узнайте, как очистить память смартфона.

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Не отправляется видео в Ватсапе — что делать

Наверное, вы уже догадались, почему не отправляются видео. Ведь в данном случае актуален комплекс причин и действий, рассмотренных ранее. Вкратце напомню рекомендации, которым нужно следовать, если мессенджер пишет, что не удалось отправить видео:

проверьте подключение к интернету;

узнайте, нет ли проблем на серверах вашего мессенджера;

освободите немного памяти на телефоне;

разрешите приложению доступ к файлам на вашем устройстве через раздел настроек смартфона «Разрешения»;

выполните очистку кэша и/или переустановите мессенджер.

Отдельно стоит рассказать об ограничении на видео Ватсап. Вы можете отправить ролик, чей размер после сжатия не превышает 16 Мб. Правда, при попытке переслать более длинную запись ошибка на экране не появится. Просто мессенджер предложит обрезать ролик. Если вы хотите отправить длинное видео в Ватсапе, познакомьтесь с подробной инструкцией, помогающей это сделать.