Что делать, если не воспроизводится видео на телефоне

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Герман Вологжанин 0

Внушительная диагональ экранов с поддержкой технологий HDR и Dolby Vision превратила современные смартфоны в одно из лучших устройств для просмотра видео. Но, увы, с этим порой возникают проблемы. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда не работает видео на телефоне. И, если не хотите, чтобы подобное повторилось вновь, давайте разберемся, как нужно действовать при возникновении проблем с воспроизведением.

Что делать, если не воспроизводится видео на телефоне. Зачастую видео воспроизводится некорректно, а иногда не работает вовсе. Фото.

Зачастую видео воспроизводится некорректно, а иногда не работает вовсе

Почему не воспроизводится видео

Существует много причин, почему не работает видео. Все их перечислить невозможно, но вот главные факторы, препятствующие корректному воспроизведению ролика:

  • файл поврежден или загружен не до конца;
  • отсутствие кодеков, необходимых для воспроизведения видео;
  • проблемы, связанные с работой приложения (неправильная сборка, устаревшая версия и так далее);
  • ошибка в работе операционной системы.

Сюда можно добавить немало причин, объясняющих, почему не воспроизводится видео в интернете. Но каждый сценарий просмотра индивидуален. Поэтому без лишних промедлений предлагаю рассмотреть несколько способов, как сделать, чтобы видео воспроизводилось.

Что делать, если не воспроизводится видео на Андроид

Что делать, если не воспроизводится видео на Андроид. Ошибка воспроизведения видео зачастую сопровождается сообщением. Фото.

Ошибка воспроизведения видео зачастую сопровождается сообщением

Обратимся к способам решения, когда не воспроизводится видео в режиме офлайн-просмотра, то есть при попытке открыть загруженный тем или иным способом на телефон видеофайл. Самая распространенная причина возникновения проблемы заключается в том, что файл скачан не до конца. Поэтому сначала убедитесь в целостности видео, попробовав его воспроизвести на другом устройстве.

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Вторая по частоте причина, почему не воспроизводится видео, — отсутствие необходимых кодеков. Чтобы исправить ошибку, необходимо установить хороший видеоплеер для телефона. Подходящий вариант вы сможете найти в нашей подборке даже в том случае, если видео с Айфона не воспроизводится на Андроиде.

Также не поленитесь внимательно осмотреть настройки текущего проигрывателя. Возможно, вам стоит изменить декодер видео с HW на HW+, и тогда воспроизведение заработает.

Что делать, если не воспроизводится видео на Андроид. Обычно изменение декодера помогает раз и навсегда решить проблему. Фото.

Обычно изменение декодера помогает раз и навсегда решить проблему

И последнее, что касается просмотра скачанных роликов. Если ни одна из изложенных выше рекомендаций вам не поможет, попробуйте исправить видео через приложение Repair Video & Fix corrupt или Video Repair Tool:

  1. Запустите программу.
  2. Нажмите кнопку «Advanced Repair», а затем — «Select Corrupt Video».
  3. Выберите ролик, с просмотром которого возникают сложности.
  4. Выберите корректное видео после нажатия на кнопку «Select Working Video».
  5. Нажмите «Video Repair».
Что делать, если не воспроизводится видео на Андроид. Существуют специальные приложения для исправления видео. Фото.

Существуют специальные приложения для исправления видео

Программа выполнит конвертацию видео под один из поддерживаемых форматов, что позволит решить проблему с воспроизведением. Но, как я уже говорил ранее, неполадки возникают не только с проигрыванием роликов, скачанных из интернета. Поэтому далее обратим внимание на частные случаи, когда не работает видео на Андроиде.

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Не воспроизводится видео в Галерее

Иногда проблема дает о себе знать при попытке посмотреть ролик, снятый на камеру смартфона. Ее причина — неполадки приложения Галерея, которое по умолчанию используется для работы с видеофайлами. В этой ситуации необходимо сделать следующее:

  1. Открыть настройки смартфона.
  2. Перейти в раздел «Приложения», а потом — «Все приложения».
  3. Выбрать «Галерею».
  4. Нажать кнопку «Закрыть».
  5. Если ошибка останется — нажать «Очистить кэш».
Не воспроизводится видео в Галерее. Если не воспроизводится видео, снятое на телефон, то с высокой долей вероятности виновато приложение, которое вы используете для просмотра. Фото.

Если не воспроизводится видео, снятое на телефон, то с высокой долей вероятности виновато приложение, которое вы используете для просмотра

Также не забудьте убедиться в целостности файла, попробовав запустить его на другом устройстве. Если подтвердится, что неполадки затрагивают только ваш смартфон, то установите стороннее приложение для просмотра фотографий.

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Не воспроизводится видео в браузере

Сложности часто возникают и при воспроизведении потокового видео через браузер. В этой ситуации важно понимать, почему плохо работает интернет. Не исключено, что проблема связана именно с нестабильным подключением к сети.

Не воспроизводится видео в браузере. Причиной возникновения ошибки может стать некорректный файл видео, загруженный на сайт. Фото.

Причиной возникновения ошибки может стать некорректный файл видео, загруженный на сайт

Разумеется, неполадки бывают вызваны некорректной работой сайта, на котором вы смотрите ролики. Проверьте его на другом устройстве. И, если, к примеру, на компьютере все работает, установите Adobe Flash Player на телефон. Этот способ поможет реанимировать видео на сайте, который так и не перешел на плеер HTML5. А еще можно скачать быстрый браузер на Андроид. С ним проблем будет намного меньше.

Не воспроизводится видео в Ютубе

Мы уже рассказывали, что делать, если не работает YouTube. Сложности с воспроизведением видео — одна из проблем видеохостинга, для решения которой необходимо воспользоваться несколькими рекомендациями:

  • убедитесь в стабильности интернет-соединения;
  • измените разрешение видео;
  • проверьте наличие обновлений YouTube;
  • очистите кэш приложения и перезапустите его.

Также администрация видеохостинга напоминает, что в случае, если у вас не воспроизводится видео в Ютубе на Андроид, одной из вероятных причин является блокировка ролика или запрет автора на его просмотр.

Что делать, если видео на телефоне без звука

Что делать, если видео на телефоне без звука. Не забудьте проверить настройки звука на телефоне. Фото.

Не забудьте проверить настройки звука на телефоне

Если с картинкой все в порядке, но не работает звук видео, то чаще всего причиной возникновения проблемы тоже становится отсутствие кодеков. Скачайте другой проигрыватель на Андроид или попробуйте изменить декодер через настройки используемого плеера.

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В случае с потоковым видео устранить неполадки помогает перезапуск приложения и очистка его кэша. А еще мы выпускали текст с рассказом о том, почему нет звука на Андроиде. Прочитайте его. Там вы найдете еще несколько способов исправления ошибок.

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