Что делать, если не воспроизводится видео на телефоне

Внушительная диагональ экранов с поддержкой технологий HDR и Dolby Vision превратила современные смартфоны в одно из лучших устройств для просмотра видео. Но, увы, с этим порой возникают проблемы. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда не работает видео на телефоне. И, если не хотите, чтобы подобное повторилось вновь, давайте разберемся, как нужно действовать при возникновении проблем с воспроизведением.
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Почему не воспроизводится видео
Существует много причин, почему не работает видео. Все их перечислить невозможно, но вот главные факторы, препятствующие корректному воспроизведению ролика:
- файл поврежден или загружен не до конца;
- отсутствие кодеков, необходимых для воспроизведения видео;
- проблемы, связанные с работой приложения (неправильная сборка, устаревшая версия и так далее);
- ошибка в работе операционной системы.
Сюда можно добавить немало причин, объясняющих, почему не воспроизводится видео в интернете. Но каждый сценарий просмотра индивидуален. Поэтому без лишних промедлений предлагаю рассмотреть несколько способов, как сделать, чтобы видео воспроизводилось.
Что делать, если не воспроизводится видео на Андроид
Обратимся к способам решения, когда не воспроизводится видео в режиме офлайн-просмотра, то есть при попытке открыть загруженный тем или иным способом на телефон видеофайл. Самая распространенная причина возникновения проблемы заключается в том, что файл скачан не до конца. Поэтому сначала убедитесь в целостности видео, попробовав его воспроизвести на другом устройстве.
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Вторая по частоте причина, почему не воспроизводится видео, — отсутствие необходимых кодеков. Чтобы исправить ошибку, необходимо установить хороший видеоплеер для телефона. Подходящий вариант вы сможете найти в нашей подборке даже в том случае, если видео с Айфона не воспроизводится на Андроиде.
Также не поленитесь внимательно осмотреть настройки текущего проигрывателя. Возможно, вам стоит изменить декодер видео с HW на HW+, и тогда воспроизведение заработает.
И последнее, что касается просмотра скачанных роликов. Если ни одна из изложенных выше рекомендаций вам не поможет, попробуйте исправить видео через приложение Repair Video & Fix corrupt или Video Repair Tool:
- Запустите программу.
- Нажмите кнопку «Advanced Repair», а затем — «Select Corrupt Video».
- Выберите ролик, с просмотром которого возникают сложности.
- Выберите корректное видео после нажатия на кнопку «Select Working Video».
- Нажмите «Video Repair».
Программа выполнит конвертацию видео под один из поддерживаемых форматов, что позволит решить проблему с воспроизведением. Но, как я уже говорил ранее, неполадки возникают не только с проигрыванием роликов, скачанных из интернета. Поэтому далее обратим внимание на частные случаи, когда не работает видео на Андроиде.
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Не воспроизводится видео в Галерее
Иногда проблема дает о себе знать при попытке посмотреть ролик, снятый на камеру смартфона. Ее причина — неполадки приложения Галерея, которое по умолчанию используется для работы с видеофайлами. В этой ситуации необходимо сделать следующее:
- Открыть настройки смартфона.
- Перейти в раздел «Приложения», а потом — «Все приложения».
- Выбрать «Галерею».
- Нажать кнопку «Закрыть».
- Если ошибка останется — нажать «Очистить кэш».
Также не забудьте убедиться в целостности файла, попробовав запустить его на другом устройстве. Если подтвердится, что неполадки затрагивают только ваш смартфон, то установите стороннее приложение для просмотра фотографий.
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Не воспроизводится видео в браузере
Сложности часто возникают и при воспроизведении потокового видео через браузер. В этой ситуации важно понимать, почему плохо работает интернет. Не исключено, что проблема связана именно с нестабильным подключением к сети.
Разумеется, неполадки бывают вызваны некорректной работой сайта, на котором вы смотрите ролики. Проверьте его на другом устройстве. И, если, к примеру, на компьютере все работает, установите Adobe Flash Player на телефон. Этот способ поможет реанимировать видео на сайте, который так и не перешел на плеер HTML5. А еще можно скачать быстрый браузер на Андроид. С ним проблем будет намного меньше.
Не воспроизводится видео в Ютубе
Мы уже рассказывали, что делать, если не работает YouTube. Сложности с воспроизведением видео — одна из проблем видеохостинга, для решения которой необходимо воспользоваться несколькими рекомендациями:
- убедитесь в стабильности интернет-соединения;
- измените разрешение видео;
- проверьте наличие обновлений YouTube;
- очистите кэш приложения и перезапустите его.
Также администрация видеохостинга напоминает, что в случае, если у вас не воспроизводится видео в Ютубе на Андроид, одной из вероятных причин является блокировка ролика или запрет автора на его просмотр.
Что делать, если видео на телефоне без звука
Если с картинкой все в порядке, но не работает звук видео, то чаще всего причиной возникновения проблемы тоже становится отсутствие кодеков. Скачайте другой проигрыватель на Андроид или попробуйте изменить декодер через настройки используемого плеера.
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В случае с потоковым видео устранить неполадки помогает перезапуск приложения и очистка его кэша. А еще мы выпускали текст с рассказом о том, почему нет звука на Андроиде. Прочитайте его. Там вы найдете еще несколько способов исправления ошибок.