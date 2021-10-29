Чего точно не стоит делать со смартфоном в путешествии

Многие из нас уже начали заново открывать другие страны, несмотря на многочисленные запреты и ограничения. Мой друг не так давно вернулся из небольшого путешествия по Европе, которого ждал почти два года. Впечатления остались на всю жизнь, но два года без поездок дали о себе знать: многие лайфхаки и правила товарищ подзабыл, что незамедлительно превратилось в локальные мемы и шутки. Если серьезно, то смартфон в путешествии — ваш основной спутник и помощник, без которого передвигаться по странам станет намного сложнее и скучнее. Шутки в сторону: собрали главные правила использования смартфона в путешествии.

Почему никому нельзя давать свой телефон

Смартфон — как ни крути, вещь достаточно личная. Мы пользуемся им повсюду, даже берем в туалет — настолько много он о нас знает. Многие девушки мечтают залезть в смартфоны своих парней, чего, конечно же, не стоит делать. Но и давать его другим людям не стоит: ни друзьям, ни, тем более, малознакомым ребятам в Восточной Европе.

Мой друг любит фотографироваться в полный рост на фоне достопримечательностей, и каждый раз я его предупреждаю о том, что нельзя давать свой телефон незнакомцам. Даже, если это добродушная семейная пара, от которой точно не ожидаешь подвоха. Рано или поздно вы точно останетесь не только без фотографии, но и без своего смартфона со всем его содержимым. Это чревато проблемами, переживаниями и утраченными данными.

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Как не потерять смартфон

В смартфонах есть множество интересных фишек, помогающих его найти, если потеряли. Но ничего лучше бдительности по-прежнему не придумали: не размахивайте им в людных местах и не выкладывайте в ресторане и кафе. Местные полицейские вряд ли будут заниматься поисками вашего телефона, а у вас не будет возможности для связи. Да и в хостелах лучше быть начеку: кто знает, что на уме у вашего разговорчивого соседа-румына?

Мой коллега, журналист AndroidInsider.ru Артем Рахматуллин уже писал о том, что нельзя спать со смартфоном под подушкой, но, кажется, другого выбора нет, когда находишься в таком месте. Раз уж хотите, чтобы ваше путешествие прошло превосходно, то всегда берите с собой запасной телефон на всякий случай.

Зачем нужен второй телефон

Мы не впервые говорим о важности второго телефона: ваш смартфон может подвести вас в самый неподходящий момент. Например, вы можете его разбить, потерять, он может зависнуть или перестать заряжаться. Второй телефон всегда выручит вас, для этого сгодится бюджетный Android-смартфон, способный выполнять элементарные задачи и даже неплохо фотографировать. В любом случае, вы не останетесь без связи и доступа к банковским приложениям, чтобы решить вопрос с деньгами.

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Что взять с собой в поездку

Если вы уверены в том, что вам не нужен второй телефон или он у вас уже есть, проверьте содержимое рюкзака: портативная зарядка, основной и запасной кабель для зарядки, водонепроницаемый чехол, а так же адаптер для зарядки, с которым нет проблем. Не забудьте взять запасную карту памяти, если ваш телефон ее поддерживает — у карточек есть свойство внезапно «умирать». Все это занимает не так уж много места, но зато вы будете спокойны, если что-то пойдет не так.

Где нельзя фотографировать

Мы уже писали об ограничениях на фотосъемку в разных местах и даже других странах. Помните о том, что не везде работают спустя рукава: при попытке сфотографировать что-либо вы можете схлопотать проблем. Например, если вам повезет добраться до Рима, ни в коем случае не пытайтесь сделать фотографию Сикстинской капеллы: реставрация продолжалась 20 лет, а вспышка может навредить объекту. В любом случае, даже при попытке достать телефон вас вежливо попросят покинуть помещение.

Надо ли распечатывать билет на самолет

Если вы привыкли путешествовать по России и не переживать за распечатку билетов, стоит пересмотреть свои привычки. Например, несмотря на все высокие технологии, которыми пользуются в других странах, в некоторых аэропортах по-прежнему требуют распечатанные билеты. И не только: мой друг чуть не опоздал на автобус из-за принципиальности контролера в Словении, которому нужен был именно билет на бумаге. Такое случается и у читателей нашего Telegram-чата: даже несмотря на надпись в приложении, гласящую о том, что билет можно предъявлять в электронном виде.

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Наличные и безналичные деньги

Несмотря на ту свободу, которую дают нам смартфоны с бесконтактной оплатой, на них тоже лучше не полагаться на все 100%: наличные деньги никто не отменял, всегда держите их при себе. В других странах часто можно встретить места, где оплата картой начинается от определенной суммы. Да и заведения, где по-прежнему принимают только наличные никуда не делись. Google Pay — это круто, но в некоторых местах весьма бесполезно.

Поздравляем, теперь вы точно готовы к путешествиям и самым неожиданным поворотам судьбы. Ваш смартфон не разрядится и не пропадет — вы всегда сможете запечатлить незабываемые моменты и поделиться с друзьями!