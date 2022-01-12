Что такое ремонтопригодность смартфонов и как ее определяют

Смартфоны и планшеты не могут постоянно увеличиваться в размерах и получать все более мощные аккумуляторы — все ограничивается пространством внутри корпуса. Напомню, что телефоны стали достаточно тонкими — только представьте насколько плотно устроено все внутри! С одной стороны, это очень хорошо: производители используют пространство с умом. С другой — не очень. Ведь именно по этой причине смартфоны стали хрупкими и ломучими. При падении вероятность того, что вы повредите сразу несколько внутренних компонентов, вырастает в разы. Эксперты постоянно разбирают новые смартфоны, тестируя их на ремонтопригодность. Из года в год она снижается, но некоторые смартфоны по-прежнему можно отремонтировать. Рассказываем все, что нужно знать ремонтопригодность смартфонов.

Что такое ремонтопригодность

Ремонтопригодность — это свойство технического устройства, отражающее его предрасположенность к восстановлению после отказа или повреждения. Она оценивается трудоемкостью восстановления: специалисты полностью разбирают устройство, оценивая, насколько велика вероятность повреждения компонентов при ремонте. Также оцениваются затраты на устранение неисправности и дальнейшие отказы в работе.

Эксперты обращают внимание и на то, насколько качественно восстанавливаются функции устройства после ремонта. Сложность ремонта зависит и от количества материалов, необходимых для крепления внутренних компонентов, а также количества необходимого оборудования для разборки устройства. Далеко не все устройства поддаются ремонту: например, самыми непригодными для ремонта являются TWS-наушники Apple AirPods — эксперты считают их одноразовыми, выставляя 0 баллов ремонтопригодности из 10.

Читайте также: Почему от смартфонов одни проблемы

Как отремонтировать смартфон

С каждым годом ремонтировать смартфоны становится тяжелее. Чтобы получить компактное устройство, которое будет стабильно работать, компоненты располагают максимально практично, используя все свободное пространство. Проще говоря, все то, что находится внутри смартфона, нужно упаковать с пользой. Именно поэтому больше нет смартфонов со съемными батареями: это не блажь, а требование технологий. Пользователю не нужен доступ внутри гаджета.

Это делает смартфон цельным и даже придает очков к ударопрочности. Правда, еще и усложняет сам процесс ремонта: для замены дисплея или других комплектующих приходится разбирать весь телефон. Так что, если надумали что-то починить самостоятельно, то семь раз подумайте: это уже не те мобильники, которые были раньше. Снять аккумулятор и корпус для доступа к плате уже не получится.

США может ограничить поставки телефонов в Россию, но это не точно

Самые ремонтопригодные смартфоны

Не так давно китайская компания Xiaomi выпустила новую линейку «12». Не прошло и месяца, а новый смартфон Xiaomi 12 Pro уже попал, что называется, под нож. Новинка получилась вполне ремонтопригодной, получив 6,5 баллов из 10. Важные компоненты окружены большим количеством термопасты и меди, что обеспечивает им качественное охлаждение. К слову, по итогам 2021 года самым подходящим для ремонта смартфоном стал Fairphone 4. Он и создан специально для простой замены компонентов и даже имеет съемную батарею.

Также эксперты оценили Google Pixel 6 Pro — его дисплей можно заменить за минуту. А вот наименее пригодным для ремонта оказался iPhone 13 Pro Max: по традиции смартфоны Apple ремонтировать сложнее всего, этим они похожи на MacBook, которые имеют плотную компоновку и тяжело поддаются разбору.

Еще больше полезных статей ищите в нашем Яндекс.Дзене!

Почему ломаются смартфоны

Сегодня смартфоны до сих пор чаще всего ломаются именно из-за внешнего механического воздействия: падений или ударов. К сожалению, устройства не могут похвастаться какой-либо надежностью в этом плане, если речь не о противоударных смартфонах. Они ведут себя непредсказуемо: смартфон может упасть на бетон и отделаться парой царапин, а при падении с небольшой высоты на ковер его дисплей перестает реагировать на нажатия или перестает работать модуль связи.

Также часто из строя выходят различные датчики: из-за их размеров и расположения ремонт сильно усложняется, хотя сами комплектующие зачастую стоят сущие копейки. Процесс ремонта также усложняется из-за компоновки: из-за того, что детали в прямом смысле лепят друг на друга, выход из строя одного компонента влечет за собой замену другого. Зачастую это слишком энергозатратно, в результате чего пользователю в сервисном центре просто выдают новый смартфон.

Не забудьте подписаться на наш Telegram-чат!

Как бы мы ни ругали производителей, но они делают все возможное, чтобы удовлетворить наши растущие потребности: смартфоны не могут расти в размерах до бесконечности, иначе они превратятся в планшеты. Еще и сами комплектующие должны быть достаточно легкими, чтобы смартфон не весил как кирпич. Именно поэтому их компоновка уплотняется, а ремонтопригодность снижается из года в год.