Телефон пишет, что недостаточно места, но оно есть. Вот решение проблемы.

Часто не самые опытные пользователи Android могут столкнуться с некоторыми проблемами, решение которых им не по силам. Часто это бывают какие-то мелочи, решение которых требует буквально пары тапов по экрану, но при этом не лежит на поверхности. Одной их таких проблем является нехватка свободного места. Бывает такое, что человек пользуется телефоном с большой памятью, но в какой-то момент при попытке скачать не самое крупное приложение, он сталкивается с неприятным предупреждением. Оно гласит, что в памяти нет места и приложение не может быть скачано. Паника и разочарование сменяют друг друга, а на самом деле надо всего лишь сделать несколько простых действий.

Как проверить, сколько памяти в телефоне

Начнем с банального. Как-то раз мне сказали, что в телефоне кончилась память и не получается сделать фото. При этом уверяли, что реально память точно не могла кончиться. Естественно, я решил проверить и оказалось, что все хранилище было забито видео, автосохранениями из WhatsApp и тому подобным. Чтобы проверить, действительно ли в телефоне нет свободного места, надо просто зайти в настройки и проверить, что там хранится.

Для этого откройте настройки телефона и пролистайте до пункта ”Память”. Открыв его, можно сразу увидеть все, что относится к хранилищу, включая тип файлов, которые занимают место, общий объем накопителя и свободное место.

В некоторых смартфонах раздел находится в одном из пунктов. Например, в последних версиях Samsung его спрятали в ”Обслуживание устройства”. Проще будет найти его поиском по настройкам. Просто напишите в строке поиска ”Память” и получите то, что вам нужно.

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Очистка кэша Google Play

Еще одной частой причиной проблем с нехваткой места является кэш Google Play. Если вы уверены, что накопитель не мог переполниться большим количеством файлов, сделайте следующее. Заодно и скорость работы можете повысить.

Откройте настройки и пройдите путь: ”Приложения” — ”Все приложения” — выберите ”Google Play Маркет” — ”О приложении” — ”Память” — ”Очистить кэш”.

Заодно проделайте такую же процедуру для ”Сервисы Google Play”. Так вы сделаете шаг в сторону более чистого телефона, который может даже начать работать быстрее. Если на последнем этапе вы выберете не ”Очистить кэш”, а ”Сброс”, удалится больше данных, и, скорее всего, это будет даже лучше, но вам придется заново залогиниться (вспомнить пароль) и внести все данные.

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Как почистить телефон на Android

Есть способ почистить память смартфона штатными средствами и сделать это довольно неплохо. Для этого все производители оснащают свои устройства системами очистки. Чаще всего приложение, которое за это отвечает, называется ”Диспетчер телефона” или что-то в этом духе. Название может отличаться в зависимости от производителя. У Samsung, например, этот пункт вообще спрятан в настройки и называется ”Обслуживание устройства”.

Открывая его, можно оптимизировать работу смартфона в целом или пройтись по хранилищу. Вам предложат умную очистку и покажут, сколько места она освободит. Некоторые смартфоны даже предложат список приложений, которыми вы пользуетесь очень редко, и скажут, что их можно удалить, показав, сколько памяти высвободится при такой очистке.

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Приложения для очистки телефона

Последним, как по значимости, так и по тому, насколько я готов это рекомендовать, являются сторонние приложения для оптимизации работы смартфона. К ним относятся Clean Master, CCleaner и даже фирменные решения от производителей антивирусов — Avast и Лаборатории Касперского.

Все эти приложения действительно могут оптимизировать работу смартфона, но я так и не нашел для себя то, что подходило бы мне. В этом отношении я даже больше доверяю встроенным в смартфон системам очистки. Просто не хочется доверять сторонним приложения свой смартфон и хранящиеся в нем данные. Многие со мной не согласятся, но я точно знаю, что многие меня поддержат.

Как сохранить память телефона

Советы, как сохранить память телефона, могут быть очень банальными, но они самые действенные. При съемке видео не выбирайте разрешение выше 1080p. Если снимаете что-то в 4K, останавливайте запись, когда в кадре нет ничего интересного, а потом сразу скидывайте материал на компьютер или в облако. Про разрешение видео я подробно рассказывал в этой статье.

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А еще, сразу после установки отключите автосохранение материалов из мессенджеров. Вот они настоящий рассадник ненужного контента. Все, что вам пришлют, сохранится в память телефона, если вы не отключите эту функцию. В итоге, некоторым пользователям потом приходится удалять гигабайты ненужных фото и видео, которые плотно переплетаются с галлереей.

Будьте внимательны! Не зря говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Так и с телефоном. А если это системный кэш, то выше я рассказал, как его удалить.