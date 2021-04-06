Телефон пишет, что недостаточно места, но оно есть. Вот решение проблемы.

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Артем Сутягин 0

Часто не самые опытные пользователи Android могут столкнуться с некоторыми проблемами, решение которых им не по силам. Часто это бывают какие-то мелочи, решение которых требует буквально пары тапов по экрану, но при этом не лежит на поверхности. Одной их таких проблем является нехватка свободного места. Бывает такое, что человек пользуется телефоном с большой памятью, но в какой-то момент при попытке скачать не самое крупное приложение, он сталкивается с неприятным предупреждением. Оно гласит, что в памяти нет места и приложение не может быть скачано. Паника и разочарование сменяют друг друга, а на самом деле надо всего лишь сделать несколько простых действий.

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Телефон пишет, что нет места? Сейчас запихнем все, что надо.

Как проверить, сколько памяти в телефоне

Начнем с банального. Как-то раз мне сказали, что в телефоне кончилась память и не получается сделать фото. При этом уверяли, что реально память точно не могла кончиться. Естественно, я решил проверить и оказалось, что все хранилище было забито видео, автосохранениями из WhatsApp и тому подобным. Чтобы проверить, действительно ли в телефоне нет свободного места, надо просто зайти в настройки и проверить, что там хранится.

Для этого откройте настройки телефона и пролистайте до пункта ”Память”. Открыв его, можно сразу увидеть все, что относится к хранилищу, включая тип файлов, которые занимают место, общий объем накопителя и свободное место.

Память

Тут можно посмотреть объем свободной памяти.

В некоторых смартфонах раздел находится в одном из пунктов. Например, в последних версиях Samsung его спрятали в ”Обслуживание устройства”. Проще будет найти его поиском по настройкам. Просто напишите в строке поиска ”Память” и получите то, что вам нужно.

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Очистка кэша Google Play

Еще одной частой причиной проблем с нехваткой места является кэш Google Play. Если вы уверены, что накопитель не мог переполниться большим количеством файлов, сделайте следующее. Заодно и скорость работы можете повысить.

Откройте настройки и пройдите путь: ”Приложения” — ”Все приложения” — выберите ”Google Play Маркет” — ”О приложении” — ”Память” — ”Очистить кэш”.

Начало…

…продолжение

Заодно проделайте такую же процедуру для ”Сервисы Google Play”. Так вы сделаете шаг в сторону более чистого телефона, который может даже начать работать быстрее. Если на последнем этапе вы выберете не ”Очистить кэш”, а ”Сброс”, удалится больше данных, и, скорее всего, это будет даже лучше, но вам придется заново залогиниться (вспомнить пароль) и внести все данные.

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Как почистить телефон на Android

Есть способ почистить память смартфона штатными средствами и сделать это довольно неплохо. Для этого все производители оснащают свои устройства системами очистки. Чаще всего приложение, которое за это отвечает, называется ”Диспетчер телефона” или что-то в этом духе. Название может отличаться в зависимости от производителя. У Samsung, например, этот пункт вообще спрятан в настройки и называется ”Обслуживание устройства”.

Оптимизация

Оптимизация телефона на примере Honor 20 Pro.

Открывая его, можно оптимизировать работу смартфона в целом или пройтись по хранилищу. Вам предложат умную очистку и покажут, сколько места она освободит. Некоторые смартфоны даже предложат список приложений, которыми вы пользуетесь очень редко, и скажут, что их можно удалить, показав, сколько памяти высвободится при такой очистке.

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Приложения для очистки телефона

Последним, как по значимости, так и по тому, насколько я готов это рекомендовать, являются сторонние приложения для оптимизации работы смартфона. К ним относятся Clean Master, CCleaner и даже фирменные решения от производителей антивирусов — Avast и Лаборатории Касперского.

Все эти приложения действительно могут оптимизировать работу смартфона, но я так и не нашел для себя то, что подходило бы мне. В этом отношении я даже больше доверяю встроенным в смартфон системам очистки. Просто не хочется доверять сторонним приложения свой смартфон и хранящиеся в нем данные. Многие со мной не согласятся, но я точно знаю, что многие меня поддержат.

Клинер

Многие приложения-клинеры используют этот символ. Он говорит о многом.

Как сохранить память телефона

Советы, как сохранить память телефона, могут быть очень банальными, но они самые действенные. При съемке видео не выбирайте разрешение выше 1080p. Если снимаете что-то в 4K, останавливайте запись, когда в кадре нет ничего интересного, а потом сразу скидывайте материал на компьютер или в облако. Про разрешение видео я подробно рассказывал в этой статье.

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А еще, сразу после установки отключите автосохранение материалов из мессенджеров. Вот они настоящий рассадник ненужного контента. Все, что вам пришлют, сохранится в память телефона, если вы не отключите эту функцию. В итоге, некоторым пользователям потом приходится удалять гигабайты ненужных фото и видео, которые плотно переплетаются с галлереей.

Будьте внимательны! Не зря говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Так и с телефоном. А если это системный кэш, то выше я рассказал, как его удалить.

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