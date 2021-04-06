Я обновил свой смартфон Honor до Magic UI 4.0. Это полный шлак

Выход новой версии Android – это всегда большое событие для любого пользователя. Ведь это значит, что смартфон наконец-то получит новые функции и даже, возможно, новое оформление интерфейса, которого, как мне кажется, большинство ждёт даже больше. Потому что реализовать недостающие функции можно и при помощи приложений из Google Play, а вот перепрошивать свой аппарат, лишь бы получить другой дизайн интерфейса, подавляющее большинство явно не согласится. Правда, бывают такие обновления, про которые говорят – что есть, что нет, всё едино.

Недавно на мой Honor View 20 прилетело обновление Magic UI 4.0 на базе Android 10 (да-да, Android 11 для Huawei под запретом). Для тех, кто не знает, — это то самое ежегодное первого порядка, которые выходят после релиза новой версии Android. Если угодно, аналог EMUI 11. Тем более что и функционально, и интерфейсно различий между ними почти нет.

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Просто на Honor прилетает Magic UI, а на Huawei – EMUI. Видимо, так компании было просто удобнее разделять свои устройства, выходящие под разными брендами. Но это не суть. Куда важнее, что обновление получилось абсолютно шлаковым, и я бы ничего не потерял, если бы не установил его.

Обновление Magic UI 4.0

Давайте договоримся на берегу: это не обзор новой версии прошивки, а просто личные впечатления. Более того, до момента обновления я вообще не собирался писать ничего подобного и что-то там сравнивать, поэтому даже скриншотов не наделал. Впрочем, это не большая беда, потому что изменений почти не было.

Нет, я серьёзно. Интерфейсно Magic UI 4.0 от Magic UI 3.1 практически не отличается. То есть дизайнеры Huawei (а ведь разработкой обновления занимались ещё они) поленились нарисовать новое оформление и просто предложили старое, за некоторым исключением. Видимо, все силы были брошены на Harmony OS.

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Приложение «Галерея» стало больше похоже на «Google Фото», потому что получило иную компоновку альбомов, а ещё научилось делать сторис с воспоминаниями. Сервис просто берёт фотографии прошлых лет за ту же дату, совмещает их в единый видеоролик, накладывает музыку и пишет что-то вроде «В эти выходные год назад». В принципе штука интересная, но явно запоздалая – лично я с этим наигрался в «Google Фото».

Другое изменение, которое я заметил, — это дополнительная анимация, которая меня реально бесит. По заверению разработчиков, она должна сгладить переходы между системными элементами, рабочими столами и приложениями, но по факту она оказалась какой-то уж слишком тягучей, вызывая ощущение какого-то недолага. Как будто смартфон захотел глюкнуть, но потом одумался на полдороги.

Новые функции смартфонов Honor

С функциональной точки зрения ничего не изменилось. Не сказать, конечно, что нам обещали с три короба – отнюдь, но такого, чтобы новых функций не было вообще, я никогда раньше не видел. В описании обновления говорится, что как-то изменились Заметки, а приложения стало можно запускать в паре. Но, во-первых, стандартными заметками я не пользуюсь (у меня для этого есть другое приложение), а, во-вторых, что делать с двумя приложениями на экране смартфона, никогда не понимал.

Зато завезли COVID Трекер. Да-да, то самое приложение, основанное на системе отслеживания контактов больных коронавирусом, которое владельцам смартфонов Huawei и Honor поначалу было недоступно. Аппарат сам предложил мне поучаствовать в программе, а потом дал приложение для загрузки. Не сказать, что я этому как-то особенно обрадовался, но было неожиданно узнать, что теперь COVID Трекер доступен и на моём смартфоне, хотя раньше этого не было.

Какие смартфоны Honor получат поддержку сервисов Google

Поначалу, когда я узнал, что смартфонам Huawei и Honor больше не светит нормальных обновлений Android, я пытался оправдать Huawei, убеждая себя, что она сможет поддерживать свои аппараты и без Google. Ну, а что? Её собственные прошивки более чем функциональны и превосходят по части доступных возможностей чистый Android в несколько раз.

Разработчикам Huawei ничто не мешало развивать свою прошивку, идя вразрез со стоковой операционкой. Ведь долгое время им удавалось предлагать многие поистине уникальные функции, которые выгодно отличали фирменные аппараты бренда от устройств конкурентов. Однако в случае с Magic UI 4.0 что-то изменилось. Что – не знаю. Но назвать это обновлением у меня не поворачивается язык. Наверное, Harmony OS, на развитие которой бросили все силы, получится и впрямь чем-то невероятным.