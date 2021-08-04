Что такое Wi-Fi 6 и чем он отличается от остальных

Скорее всего, вы много слышали о Wi-Fi 6 в последние год или два. Но что это такое и нужно ли оно нам? Если коротко, то это новое поколение сетей Wi-Fi, которое должно сделать беспроводной доступ к сети существенно лучше. Если с чем-то это сравнивать, то можно провести аналогию с мобильными сетями 5G. О них вы наверняка знаете существенно больше, так как данная тема в последнее время поднимается очень часто. Обновление сетей до Wi-Fi 6 ориентированно в первую очередь на будущее. Уже сейчас оно дает некоторые преимущества, но скоро они смогут гарантировать, что ваша скорость передачи данных будут стабильно высокой, а задержка минимальной.

Что такое Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 — это следующее поколение Wi-Fi. Оно будет лучше, чем Wi-Fi 5, которым сейчас пользуется большинство из нас. В принципе работы мало, что изменится, но некоторые улучшения все же будут.

Что касается скорости — она вырастет по сравнению с Wi-Fi 5. Теоретическая максималка составит 9,6 Гбит/с по сравнению с 3,5 Гбит/с, на которых может работать Wi-Fi 5. Конечно, это все теоретически, и вы никогда не увидите таких скоростей. Но мы из нынешних возможностей никогда не выжимали максимум. Тем не менее, все равно о 2-3-кратном росте скорости говорит можно.

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Почему Wi-Fi 6 так называется

Схема именования новых версий Wi-Fi до недавнего времени была довольно запутанной. По сути нам предлагали 802.11n, 802.11ac и другие наименования, в которых мало кто разбирался, но маркетологи наконец-то победили в своей войне за упрощение.

Теперь нам не надо обращать внимание на буквы в конце, так как недавно Wi-Fi Alliance решил изменить это и привести наименования поколений к простым номерам версий. В итоге мы получили что-то вроде мобильных сетей, где мы видим всем понятные 1G, 2G, 3G, 4G, 5G и т. д. То, что мы называем 802.11ac, было преобразовано в Wi-Fi 5. И теперь следующее поколение, которое собирались называть 802.11ax, просто получит название Wi-Fi 6. Тот случай, когда действительно хочется сказать спасибо!

Как можно получить Wi-Fi 6

Чтобы начать использовать Wi-Fi 6, вам нужно в первую очередь обновить роутер (если делали это давно). Убедитесь, что вы выбрали маршрутизатор, совместимый с Wi-Fi 6 (их список будет ниже). Правда, если вы покупали роутер в последние пару лет и выбирали не самую дешевую модель, с большой долей вероятности он будет совместим с Wi-Fi 6.

Следующим шагом вам потребуются новые устройства для подключения к нему, которые также поддерживают новый стандарт. Сюда входят ноутбуки, настольные компьютеры, смартфоны и другие устройства, но их новизна не гарантирует наличия в них Wi-Fi 6, хотя их тоже достаточно много.

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Как вы поняли, Wi-Fi 6 не получается с обновлением программного обеспечения. Единственный способ воспользоваться им — купить новое оборудование.

Какие устройства поддерживают Wi-Fi 6

Главное, что важно — Wi-Fi 6 не является абсолютной новинкой. Поэтому многие продукты на рынке уже поддерживают его. Правда, часто пользователи даже не знают, что он у них есть, так как производители и продавцы почему-то редко говорят о наличии в гаджете такой технологии.

Какие телефоны поддерживают Wi-Fi 6

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

OnePlus 8 и 8 Pro

OnePlus 9 и 9 Pro

Huawei P40 Pro

iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max

iPhone SE

iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max и 12 Mini

Motorola Edge Plus

Это самые популярные модели, но есть и некоторые другие. Главное, обращайте внимание на характеристики. Желательно проверять их на сайте производителя, так как продавцы часто не придают этому значения.

Какие ноутбуки работают с Wi-Fi 6

Asus Chromebook Flip c436

Apple MacBook Pro 13 (m1)

Apple MacBook Air (m1)

Lenovo Yoga c940

Lenovo Yoga 6 13

Dell XPS 13 (2020)

HP Envy 17.3

HP Spectre x360

LG Gram 17

Microsoft Surface Laptop Go

Опять же, это не все и есть другие ноутбуки. Тем более, это только те модели c Wi-Fi 6, которые вышли на момент подготовки этой статьи.

Какие роутеры поддерживают Wi-Fi 6

Asus RT-AX86U AX5700 Router

TP-Link Archer AX50 (AX3000) Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router

TP-Link Archer AX11000 Next-Gen Tri-Band Gaming Router

Netgear Nighthawk Tri-Band Wi-Fi 6E Router (RAXE500)

eero 6 Mesh Router

eero Pro 6 Mesh Router

Это далеко не полный список моделей с Wi-Fi 6, но если у вас есть одна из них, имейте в виду, что у вас есть и новый тип сети.

Насколько быстро работает Wi-Fi 6

В теории максимальная скорость Wi-Fi 6 составляет 9,6 Гбит/с. Говорить о том, что вы получите такие скорости, не приходится, так как Wi-Fi 5 предлагает 3,5 Гбит/с. Но скорость все равно будет чертовски высокой для обычной сети.

Достигнуть максимума не получится из-за того, что замеры проводятся в идеальной среде. Это что-то типа движения на велосипеде с горки при попутном ветре. В реальности есть много переменных, главная из которых — помехи. Если вокруг много беспроводных сетей, скорость будет ниже. Так же она будет падать по мере удаления от роутера. Поэтому говорить о реальной скорости не приходится. Для всех она будет разной, но в среднем при одних и те же условиях она будет примерно вдвое выше, чем при использовании Wi-Fi 5.

Только помните, что ваш провайдер все равно вряд ли сможет выдать что-то подобное. Поэтому такие скорости больше будут актуальны для локальных сетей и передачи файлов с одного устройства на другое.

А еще не забывайте, что даже если у вас подключен тариф со скоростью 1 Гбит/с, а к роутеру подключено 10 устройств (смартфоны, игровые приставки, компьютеры, смарт ТВ и тому подобное), скорость будет делиться между ними. И если один компьютер ”забирает” 500 Мбит/с, на остальные останется 500 Мбит/c на всех. Конечно, это грубый подсчет, но суть вы поняли.

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Чем еще хорош Wi-Fi 6

Конечно, более высокие скорости — это хорошо, но это не единственно, что может предложить Wi-Fi 6. Самая большая особенность нового типа сети — в более стабильной работе при подключении большого количества устройств.

Это важно, так как во времена появления Wi-Fi 5 у нас было в каждом доме по одному компьютеру и по паре телефонов. Теперь у нас есть планшеты, часы, телевизоры, игровые приставки, гаджеты умного дома. В итоге лично у меня к роутеру подключено 12 устройств. И это при том, что реально гаджетов намного больше, но большинство из них работает через хабы.

Сейчас таких устройств становится все больше и постепенно вопрос стабильной работе под большой нагрузкой будет вставать все острее. Многие исследовательские фирмы предсказывают, что всего через несколько лет к каждому роутеру будет подключено до 50 устройств и каждое будет негативно сказываться на стабильности работы всей сети в целом.

В WiFi 6 включены некоторые новые технологии, которые помогут смягчить эти проблемы. Так маршрутизаторам будет проще обмениваться данными с большим количеством устройств одновременно, а также это позволяет устройствам Wi-Fi планировать регистрацию с помощью маршрутизатора. Вместе эти функции помогут сохранить надежность соединения, которую многие недооценивают, а потом ругают свой компьютер за то, что он ”медленно качает”.

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Как сделать Wi-Fi быстрее

Пришло время поговорить о Wi-Fi 6 с технической точки зрения. Постараюсь не сильно углубляться в сложные термины, но не назвать некоторые технологии просто нельзя. А именно MU-MIMO и OFDMA, которые и позволяют Wi-Fi 6 работать так быстро.

MU-MIMO — это то, о чем вы, вероятно, слышали раньше в отношении мобильных сетей. Оно означает, что сеть многопользовательская и имеет несколько входов и несколько выходов. Эта технология не нова, так как она уже используется в большинстве современных маршрутизаторов и устройств. Но с WiFi 6 она получает обновление, позволяющее маршрутизатору обмениваться данными с несколькими устройствами одновременно, а не транслировать данные по очереди (сначала на одно устройство, потом на второе и так далее).

В настоящее время MU-MIMO позволяет маршрутизаторам обмениваться данными одновременно с четырьмя устройствами. Однако с WiFi 6 это число увеличится до восьми. Это часто сравнивают с увеличением количества полос на шоссе. И это самая правильная метафора, ведь таким образом вместо того, чтобы направлять трафик по четырем полосам движения, мы направим его по восьми.

Вторая технология называется OFDMA. Она обеспечивает множественный доступ с ортогональным частотным разделениям каналов, и это позволит одной передаче доставлять данные сразу на несколько устройств. Таким образом, технология позволяет Wi-Fi 6 получать максимальную отдачу от каждой передачи от маршрутизатора к вашему устройству.

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А еще Wi-Fi 6 продлит время автономной работы для устройств с аккумулятором за счет снижения потребления энергии и обеспечит более высокий уровень защищенности сети.

Дополнительное снижение энергопотребления будет возможно за счет планирования устройствами связи с маршрутизатором. Это сократит время, в течение которого антенны должны быть активны для передачи и поиска сигналов. Это будет возможным благодаря новой функции под названием Target Wake Time.

В качестве примера можно сказать, что, например, ноутбуку нужно постоянно находится в сети. При его использовании вы заметите сокращение расхода только в спящем режиме, когда обмен с роутером происходит не постоянно. Зато гаджеты умного дома, дверные звонки и другие устройства действительно будут работать более экономично.

Безопасно ли пользоваться Wi-Fi

В 2018 году Wi-Fi начал получать довольно большое обновление безопасности в новом протоколе под названием WPA3. Благодаря этому хакерам сложнее получить ваши пароли. Но даже если они получат доступ к паролям, получить доступ к данным им будет сложнее, чем раньше. Wi-Fi 5 тоже поддерживал этот протокол, но он не был обязательным, а с Wi-Fi 6 устройства обязаны будут проходит сертификацию Wi-Fi Alliance.

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Wi-Fi 6 самый современный?

Как бы круто не звучало то, о чем я написал выше, технология Wi-Fi 6 уже немного устаревает. Происходит это не из-за того, что она перестает покрывать потребности, а из-за того, что уже есть более новые разработки, нацеленные не просто в будущее, а еще в более далекое будущее.

Скорее всего, вы уже слышали о Wi-Fi 6E. Эта сеть не сильно отчается от Wi-Fi 6 и вы вряд ли заметите разницу при использовании, но ее существование доказывает, что технологии и не собираются останавливаться. Они развиваются и будут развиваться. Конечно, не получится угнаться за самыми новыми из них, но переходить на новый уровень время от времени надо.

Менять смартфон, ноутбук, планшет или роутер только ради Wi-Fi 6 я и сам не стану, и вам не посоветую. Но если вам предстоит покупка нового устройства с подключением через Wi-Fi, обратите внимание на те, что поддерживают Wi-Fi 6. Постепенно обновите и остальные гаджеты, и современная сеть сформируется сама собой.