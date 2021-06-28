Google будет лучше бороться с фейковыми новостями

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Артем Сутягин 0

В последнее время информации вокруг нас стало как-то слишком много. Кроме того, что мы постоянно получаем что-то из рассылок, от друзей и из новостных лент в социальных сетях, мы еще сами находим новости через поисковики. В каждом случае возможны не только ошибки, но и намеренные нарушения правдивости новостей. Часто ложные новости могут быть кому-то выгодны. Ясно одно — если мы читаем новости, мы хотим, чтобы они были истинными, а не фейковыми. Именно с такими новостями и будет бороться Google. Компания уже запустила алгоритм, который поможет ей выделять то, что не стоит показывать, и тем самым она сделает наш мир немного более упорядоченным.

Фейки не пройдут мимо Google. Компания их просто искоренит. По крайней мере хочется верить в это.

Борьба с фейковыми новостями

Гигант поисковых систем Google предпринимает шаги для дальнейшей защиты пользователей поисковых систем от использования результатов поиска, которые могут быть ненадежными или заведомо ложными. Об этом сообщает издание gizmochina.com Если в первом случае еще могут оставаться какие-то вопросы, то во втором их быть просто не может. Ложных новостей быть не должно.

Наше время можно назвать эпохой фейковых новостей, которые может публиковать каждый, а остальные источники, в зависимости от популярности первого, подхватят эту волну дезинформации. Google недавно запустила механизм проверки фактов для подтверждения подлинности результатов поиска. Такая опция еще больше повысит качество выдаваемой информации, доступ к которой осуществляется через поисковую систему.

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Можно ли обезопасить себя от фейковых новостей

Однако механизм проверки фактов пока не может показать высокой эффективности. Дело в том, что он перегружен свежими новостями, а это затрудняет проверку контента и установление подлинности. Сообщается, что если Google не может сразу подтвердить подлинность предоставленной новости, а впоследствии выяснится, что она была ложной, пользователь получит уведомление.

Google

Google работает с новостями давно и постоянно старается улучшать свои возможности.

Кроме предупреждения о фейковой новости, пользователь получит предупреждение о том, что она новая, и именно поэтому определить подлинность слишком сложно. Указывается, что алгоритм проверки фактов требует времени для установления надежности источников.

Как и платформы социальных сетей — Facebook и Twitter, Google внедряет механизмы глубокого обучения, чтобы ограничить распространение фейковых новостей на своей платформе. Кроме того, многие платформы социальных сетей все чаще пытаются предотвратить их использование в качестве средства распространения фейковых, а иногда и провокационных новостей.

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Можно подумать, что последнее является чем-то более опасным, но и простые фейки часто приносят много вреда. Особенно для простых людей, которые хотят знать, что было вчера и как это повлияет на завтрашний день.

Чтобы вы сразу понимали, что Google не отвечает за истинность информации, предоставленной в публикациях, ее поисковик предупредит вас о том, что результаты поиска, которые вы видите, быстро меняются, а сама информация так же быстро распространяется.

Google

Чтобы в ностях не было ошибок, надо будет воспользоваться услугами машинного обучения.

Будет ли Google отслеживать фейковые новости

Google уже подтвердила, что начала тестирование новых возможностей поисковика всего неделю назад. Тем не менее, некоторые пользователи уже столкнулись с результатами этой работы. Пусть в настоящее время сообщение появляется в очень немногих поисковых запросах, но работа ведется. Сейчас пользователи чаще всего встречают это предупреждение, когда обращаются к новостям на актуальную тему.

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Google — крупнейшая в мире компания, занимающаяся поисковыми системами, и она надеется, что появление этой новой функции еще больше укрепит ее перспективы на рынке информационных услуг. Компания продолжала повышать качество поиска, пропагандируя поисковую грамотность. За это ей отдельное спасибо.

Как думаете, Google справится с тем, что она на себя взяла?

Что будет, если Google начнет фильтровать новости

К чему приведет подобная инициатива, нам еще только предстоит узнать. Скорее всего, нормальных новостей в выдаче станет больше, а фейков — меньше. Главное, чтобы компания не превратила это в опасный инструмент и не начала пользоваться им не по назначению. Например, для распространения тех новостей или с той подачей, которая интересна именно ей. Или не пользовалась такой фильтрацией, чтобы новости не противоречили рекламе, которая крутится в выдаче.

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Как и любая технология, граничащая с искусственным интеллектом или глубоким машинным обучением, она показывает заманчивые перспективы, но вселяет некоторые опасения. Посмотрим, как Google справится с этим, но можно не сомневаться, что в этом же направлении будут работать и другие компании.

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