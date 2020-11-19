Google выпустила новый Google Pay. Что нового?

Компания Google представила новый Google Pay. Я специально избегаю слова «обновила», потому что то, что произошло с платёжным сервисом, не тянет просто на обновление. Если называть вещи своими именами, то это самый грандиозный апгрейд в истории платёжного сервиса с момента его запуска в 2015 году. Складывается полное ощущение, что перед разработчиками поискового гиганта стояла цель сделать так, чтобы от старого Google Pay не осталось ровным счётом ничего – ни с точки зрения интерфейсного оформления, ни с точки зрения функциональности. Ведь единственное, что связывает две версии платёжного сервиса – это поддержка бесконтактной оплаты и название.

Как платить на AliExpress с помощью Google Pay

Прежде всего внимание обращаешь на видоизменённый интерфейс. Если раньше в приложении Google Pay, вообще говоря, было нечего делать, то с выходом обновления там появилось много нового, явно направленного на то, чтобы пользователи посещали приложение и проводили там много времени.

Новые функции Google Pay

Теперь, помимо истории транзакций, расположенной списком, и экрана выбора карт, здесь появился раздел с ближайшими и рекомендованными заведениями с возможностью оплаты через Google Pay, которые вам предлагается посетить. Они оформлены в виде логотипов этих заведений, благо подтянуть их из Google Поиска или Google Карт для платёжного сервиса не представляет особых трудностей.

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Пиктограммы сделали кликабельными, чтобы пользователь не просто знал, куда ему можно сходить, но и был в курсе, сколько денег он там оставил. Эта информация будет накапливаться независимо от того, платили вы одной картой, двумя или тремя. Для Google Pay важен только факт платежа, а откуда сервис тянул деньги – неважно. Это очень удобно, поскольку я то и дело переключаюсь между разными картами и из-за этого становится сложнее вести бухгалтерию, потому что часть платежей остаются вне поля зрения.

Но Google недостаточно, чтобы Google Pay оставался просто платёжным сервисом. В компании решили, что нужно ступить на путь банковского или по крайней мере околобанковского обслуживания. Поэтому Google Pay превратили в универсальный банковский клиент, где можно будет следить за изменениями своих счетов, не заходя в приложение своего банка. Опять же очень крутая штука для тех, у кого есть несколько аккаунтов в разных банках, как, например, у меня.

Банковская карта Google Pay

Но и это ещё не всё. Со следующего года Google планирует внедрить в Google Pay функцию Plex. Это новое слово в банковском обслуживании, уверяют в компании. Для этого поисковый гигант планирует запартнёриться с несколькими банками (пока только в США), чтобы иметь возможность не просто отслеживать данные о балансе и т.д., но и управлять своими счетами через Google Pay.

Первым партнёром Google станет банковский холдинг Citi. Стороны уже договорились, что держатели специальных карт Citi, которые будут выпущены в рамках инициативы Plex, смогут управлять своими счетами через Google Pay, взаимодействуя со вкладами, выполняя денежные переводы, блокируя карты и даже заказывая новые.

На Android массово ломается Google Pay. Что делать

Дизайн кобрендовых карт разработала Google, она же будет предлагать пользователям удобный способ контроля своих финансов, а их обслуживанием будут заниматься банк. В следующем году в рамках инициативы Plex планируется запустить как минимум 11 кобрендовых карт Google Pay с разными банками. Получается даже круче, чем у Apple, которая предлагает только один банк – Goldman Sachs. Ведь если банков будет 11, значит, будет и 11 разных условий обслуживания для держателей.

Платежи Google Pay

Однако дело не ограничится только банковскими приложениями. Даже если вы платите наличкой, Google Pay всё равно сможет собирать информацию о платежах через другие фирменные сервисы. Например, Google Фото и Gmail. В первый вы вполне можете загрузить чек, который Google Pay обнаружит и оцифрует, а на почту вам может прийти подтверждение заказа, успешной покупки или сведения о начисленных за покупку баллах. Google Pay проанализирует и эти данные, выцепив то, что ему нужно.

Мне всегда очень нравилось, как Тинькофф банк реализовал систему банковских переводов по QR. Если я стою рядом с человеком, которому должен перевести деньги, мне не нужно вводить номер его карты или номер телефона. Достаточно просто сгенерировать QR-код с реквизитами, который я отсканирую и введу нужную сумму. Теперь в Google Pay есть точно такая же фишка. В результате переводы денег станут проще, а значит, и пользоваться ими будут охотнее.

Обновление Google Pay может произойти совсем скоро

Несмотря на то что обновление Google Pay уже вышло, нужно учитывать, что распространяется оно очень медленно и доберётся до России только через некоторое время. Более того, некоторые функции на старте у нас в стране работать не будут вообще. Речь идёт об интеграции банковских аккаунтов в Google Pay, а также об инициативе Plex, которая пока что запускается только в сотрудничестве с американскими банками. Однако все остальные преимущества будут доступны и нам с вами. Осталось просто подождать.