Как откатить версию Android и удалить последнее обновление на телефоне

В процессе эксплуатации смартфона мы регулярно обновляем его операционную систему. Ведь апдейты прилетают едва ли не каждый месяц, и в такой ситуация хоть раз да нажмешь кнопку «Установить», дабы устройство не досаждало предупреждениями. Но что делать, если обновление не понравилось? Можно ли откатить версию Андроид? Увы, производители смартфонов не позволяют реализовать эту задумку стандартными средствами. Тем не менее, существует несколько альтернативных способов, как удалить обновление телефона.

Где скачать старую версию Андроид

Чтобы откатить версию Андроид, нужно поработать ручками и в первую очередь самостоятельно скачать файл системы. Сделать это можно при помощи специализированных ресурсов, посвященных оболочке вашего смартфона. К примеру, старые версии Андроид для Xiaomi получится найти на сайте new.c.mi.com.

Также вы в праве обратиться к тематическим форумам наподобие 4PDA, где энтузиасты выкладывают прошивки Андроид, собирая их из разных источников. Ваша задача — загрузить нужную версию и морально подготовиться к ее установке. Процесс этот довольно сложный, да и не очень-то безопасный, поскольку использование любых костылей в руках новичка нередко приводит к окирпичиванию смартфона.

Как откатить обновление Андроид

Выполнить откат прошивки получится тремя способами: через настройки устройства, через Recovery Mode и при помощи компьютера. Мы рассмотрим каждый из них, начав с наиболее простого варианта, не предполагающего использование стороннего софта. Но прежде не забудьте проверить заряд аккумулятора (должен быть на уровне выше 30%) или подключите телефон к источнику питания.

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Как вернуть старую версию Андроид через настройки

Некоторые производители смартфонов позволяют вернуть старую версию Андроид прямо через настройки устройства. Стоит заметить, что это большая редкость, но проверить доступность столь простого способа не помешает:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне». Нажмите на версию прошивки или откройте вкладку «Обновление ПО». Откройте дополнительное меню, нажав на «три точки». Перейдите в раздел «Выбрать файл прошивки». Укажите расположение файла старой версии Андроид, которую вы ранее загрузили на смартфон.

Скорее всего, на вашем устройстве подобная возможность будет закрыта. Это своего рода защита от дурака, оберегающая владельца смартфона от совершения непоправимой ошибки.

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Как установить прошивку через рекавери

Второй вариант более сложный, так как предполагает использование инструмента, о котором многие владельцы смартфонов даже не подозревают. Называется он Recovery Mode, что в дословном переводе обозначает режим восстановления. Это специальное меню, где скрывается много фишек, в том числе позволяющих удалить обновление телефона:

Загрузите файл прошивки на MicroSD-карту и вставьте ее в смартфон. Выключите устройство. Нажмите, а затем удерживайте кнопки питания и увеличения громкости до того момента, пока не откроется Recovery Mode. Используя качельку регулировки громкости, найдите раздел «Apply update from SD Card» и перейдите в него, нажав на кнопку питания. Выберите файл прошивки и подтвердите установку.

А как быть людям, чей смартфон не поддерживает карты памяти? В таком случае есть два пути. Во-первых, вместо MicroSD-карты вы можете воспользоваться USB-флешкой, подключив ее к своему устройству через OTG-переходник. Во-вторых, никто не запрещает удалить обновление Андроид через компьютер.

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Как удалить обновление телефона с помощью ПК

Чтобы откатить версию телефона через компьютер, первым делом вы должны скачать на ПК Android Debug Bridge. Этому инструменту был посвящен отдельный текст, так что обязательно прочитайте его, если впервые слышите об ADB. Далее необходимо сделать следующее:

Включить отладку по USB на телефоне и разрешить установку приложений. Подключить смартфон к ПК через USB-кабель, разрешив отладку через всплывающее уведомление. Запустить командную строку на компьютере. Ввести запрос формата «cd [путь к папке с ADB]» или после ввода «cd» просто перетянуть папку с ADB в командную строку. Нажать «Enter» для выполнения команды. Проверить подключение смартфона через запрос «adb devices» и нажатие клавиши «Enter». Перевести телефон в Recovery Mode. Если вручную сделать это не получается, воспользоваться командой «adb reboot recovery». В меню рекавери необходимо перейти в раздел «Apply update from adb» (также может называться «install zip from sideload» или «adb sideload»). В командной строке ввести запрос формата «adb sideload [путь к папке с прошивкой]» или просто перетащить папку после ввода «adb sideload» и нажать «Enter».

Если все сделано верно, начнется откат телефона на предыдущую версию Андроид, а в командной строке вы сможете наблюдать за ходом процесса. Там будут отображаться привычные глазу проценты.

Версия Андроид после сброса настроек

Глядя на все эти хитросплетения, вы можете задаться вопросом, а не легче ли сделать сброс настроек Андроид? Нет, не легче. К сожалению, версия Андроид после сброса настроек остается прежней. То есть той, которая была после установки последнего обновления. Так что этот способ не поможет вам откатиться.

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Подводя итог, еще раз отметим, что откат версии Андроид — сложный процесс, требующий от вас максимальной внимательности и наличия знаний о работе с Recovery, ADB и другими инструментами для разработчиков. Если вы в этом ничего не понимаете, даже не пытайтесь удалить обновление Андроид.