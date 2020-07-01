Как на андроид смотреть динозавров в 3д в гугле

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Иван Кузнецов 0

Тренды – штука хоть и увлекающая, но всё-таки проходящая. Казалось бы, только вчера все дружно искали, как смотреть тигра в 3д, а сегодня об этом уже никто не вспоминает. Даже увеличение количества доступных виртуальных моделей животных ничего принципиально не изменило. Просто тренд прошёл и перестал вызывать интерес у пользователей. Однако немногие знают, что Google постоянно совершенствует свой трёхмерный зоопарк, и, например, недавно добавила возможность смотреть динозавров в 3д. Рассказываем, как это сделать на Android.

Насмотрелись на тигров в 3д? Посмотрите теперь динозавров

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Начнём с того, что 3D-фигуры динозавров в Google появились только вчера. Компания добавила их туда совместно с авторами портала Jurassic World, который специализируется на освещении информации о доисторических существах. Поэтому за достоверность фигур, которые Google взяла на вооружение, можно быть спокойным. Модели динозавров максимально реалистичны – как внешне, так и поведенчески. То есть 3д-фигуры животных будут так же мотать головами, огрызаться и покачиваться как настоящие.

Какие 3д-динозавры есть в гугле


Всего на данный момент доступно 10 моделей динозавров. Вот они:

  • Тираннозавр
  • Стегозавр
  • Велоцираптор
  • Трицератопс
  • Спинозавр
  • Брахиозавр
  • Анкилозавр
  • Птеранодон
  • Дилофозавр
  • Паразауролоф

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Очевидно, что со временем этот трёхмерный парк Юрского периода будет расширяться новыми моделями. В этом нет никаких сомнений, поскольку на портале Jurassic World, откуда Google черпает 3д-модели динозавров, представлена информация о гораздо большем количестве древних пресмыкающихся. Да-да, кто не знал, динозавры были именно пресмыкающимися.

Найти 3д-динозавра в гугл

  • Чтобы посмотреть динозавра в 3д, забейте в Google название любого динозавра из списка выше;

3д-фигуры динозавров уже доступны в Google

  • Пролистайте поисковую выдачу вниз до 3д-модели и нажмите «Смотреть в 3д»;
  • Затем в открывшемся окне нажмите на кнопку «Посмотреть у себя», наведите камеру на пол и поводите смартфоном по кругу;

Динозавров можно рассматривать как в миниатюрном формате, так и в полном размере

  • Перемещайте фигуру по поверхности так, как вам нравится, увеличивайте её или уменьшайте жестом pinch-to-zoom.

Что ещё, кроме животных, можно смотреть в 3D в Google

Из-за того что исходные фигуры динозавров очень большие, Google предусмотрела возможность демонстрации в двух вариантах: уменьшенном и оригинальном. Сначала динозавр появляется в миниатюрном формате, что очень удобно при использовании в квартире. Однако, если вы, допустим, находитесь на улице, лучше всего, конечно, запускать фигуру в большом формате и посмотреть, насколько в реальности выбранный вами динозавр был большим.

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Важно понимать, что на Android смотреть динозавров в гугле можно только в браузере Google Chrome и только на устройствах с поддержкой ARCore. Ознакомиться с полным перечнем таких аппаратов можно на официальном сайте Google по этой ссылке. Впрочем, даже если ваше устройством там есть, это не является гарантией того, что динозавра в 3д вы увидите здесь и сейчас. Очевидно, из-за того что развёртывание трёхмерного зоопарка происходит постепенно, у разных людей модели динозавров в поисковике появляются с некоторой задержкой. Например, мне удалось найти их в Google только сегодня утром, хотя о запуске было объявлено ещё вчера.

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