У HarmonyOS от Huawei больше шансов на успех, чем было у iOS и Android

Несмотря на то что в целом я очень люблю продукцию Huawei и считаю эту компанию чрезвычайно перспективной, в последнее время мне стало казаться, что она просто не знает, в каком направлении ей двигаться. Я даже написал об этом статью, в которой сравнил Huawei с лосем, бегущим в панике по горящему лесу, и предположил, что её просто ведёт судьба. Не самое лестное сравнение, согласен, однако отсутствие знаковых решений со стороны компании подтолкнуло меня именно к такому выводу. И тем не менее, меня не оставляло чувство, что я мог ошибочно обвинить китайцев в отсутствии стратегии, хотя на самом деле она вполне может быть, даже если на первый взгляд это не очевидно.

Huawei рассказала, какие устройства первыми получат HarmonyOS

Недавно генеральный директор Huawei Рен Чжэньфэй сделал заявление, в котором указал, что компания хоть и готовится выпустить операционку HarmonyOS, но всё-таки не собирается конкурировать напрямую с iOS и Android. Топ-менеджер сослался на то, что отвоевать у них сколь-нибудь ощутимую долю в текущих условиях попросту нереально. Возможно, это прозвучало несколько упаднически, но совершенно объективно. Всё-таки iOS и Android правят бал на рынке мобильных операционных систем уже добрый десяток лет, и Huawei тут ловить явно нечего. Что, конечно же, совсем не так.

Сколько в мире Android-смартфонов

Чтобы оценить перспективы HarmonyOS, я решил провести совершенно поверхностный анализ рынка, которого мне, тем не менее, хватило с головой. Из официальных источников я узнал, что сегодня в мире насчитывается около 2,5 миллиардов пользователей Android. Это данные прошлого года, но, думаю, они более или менее отражают реальное положение вещей. Совокупная доля iOS доподлинно неизвестна, но не так давно Apple сообщила, что за продала свой миллиардный iPhone. Значит, если тех, кто пользуется смартфонами Apple на постоянной основе, насчитывается хотя бы полмиллиарда, это уже успех.

В Huawei рассказали о перспективах HarmonyOS

Зачем нужны эти подсчёты, тем более такие неточные? На самом деле конкретные цифры здесь не важны, а важно хотя бы примерно понимание ситуации. Смотрите сами. В прошлом году Huawei поставила на рынок более 240 миллионов смартфонов, а совокупная доля рынка, которая ей принадлежит, — 19%. Вероятно, в этом году результат будет немного похуже, но, скорее всего, не кардинально. Поэтому, если Huawei потеряет 4%, что на самом деле маловероятно, её доля составит 15%. От этой цифры и предлагаю отталкиваться в дальнейших рассуждениях.

Перевод Huawei на HarmonyOS

Откровенно говоря, 15% — это довольно большая доля. Больше только у Samsung. Но Samsung и играет на этом рынке дольше, и ассортимент у неё шире, и проблем с Google у неё нет. Но важно здесь то, что если Huawei выпустит HarmonyOS и разом переведёт на неё все свои смартфоны, она откусит прямо-таки колоссальную долю рынка у Android. Я понимаю, что это будет непросто и, вероятно, не так скоро, как хотелось бы фанатам китайского бренда. Однако в этом нет ничего нереального. Думаю, разработчики Huawei, которые строят HarmonyOS, отталкиваясь от особенностей EMUI и Magic UI, смогут выпустить трансферные обновления.

Как к этому отнесутся пользователи? Ну, если провести трансфер сегодня или завтра, то, скорее всего, отрицательно. Этому мероприятию должна предшествовать масштабная подготовка, в рамках которой Huawei должна будет объяснить пользователям, почему переход на HarmonyOS нужен в первую очередь именно им. А чтобы внушение лучше запомнилось, лучше чем-то простимулировать аудиторию, например, предоставив им бесплатный доступ к каким-нибудь сервисам или чем там обычно привлекают несговорчивый электорат.

Huawei не вернётся на Android после запуска HarmonyOS

Я абсолютно точно уверен, что у Huawei есть шанс не просто составить конкуренцию Android и iOS, а уже на старте занять значимую высоту. Ведь, если вспомните, ни одна другая операционная система не имела долю в 15% рынка в момент своего запуска. А у HarmonyOS она будет. Главное – всё сделать так, чтобы пользователи, которых фактически насильно пересадят с Android на совершенно новую для них площадку, остались довольны реализацией. Но, думаю, с этим проблем у Huawei не будет. Достаточно будет просто оставить тот же интерфейс, что и у Android. А сервисов Google там сейчас и так нет.