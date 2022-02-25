Google отключает бесконтактные платежи для 5 банков из РФ. Какие альтернативы есть у Google Pay

Сегодня, 25 февраля, Центробанк России объявил о том, что Apple и Google отключат 5 российских банков от Apple Pay и Google Pay. В список вошли ВТБ, Открытие, Совкомбанк (Халва), Новикомбанк и Промсвязьбанк. Держатели их карт не смогут оплачивать покупки при помощи телефона или смарт-часов. На момент выхода публикации этого ещё не случилось, но очевидно, что блокировка произойдёт в самое ближайшее время. Несмотря на то что речь идёт об отключении карт всего-навсего 5 банков, многие уже начали искать альтернативы Google Pay. А есть ли они вообще?

Как добавить карту Тройка в Google Pay и Samsung Pay

Чем заменить Google Pay в России

Откровенно говоря, альтернативы у Google Pay есть, и не одна. Да, сервисы Apple и Google являются крупнейшими в мире сервисами бесконтактной оплаты, и их потеря действительно не добавит удобства. Однако это не значит, что теперь вы не сможете оплачивать покупки телефоном или умными часами. Сначала перечислим их, а потом пробежимся по преимуществам и способам настройки:

Samsung Pay

SberPay

Mir Pay

Как добавить карту в Google Pay

Для начала нужно понять, что Google Pay не перестаёт работать на территории России. Сервис и дальше продолжит функционировать. Все остальные банки, которые работали с Google Pay раньше, по-прежнему смогут использоваться для оплаты. Это и Сбербанк, и Тинькофф, и Райффайзен, и Альфа-банк, и многие-многие другие. Так что, если карту вашего банка отключили, просто выпустите виртуальный «пластик» в другом банке и привяжите его к сервису.

Российские банки начали подключать карты МИР к Google Pay

Сделать это очень просто. Ход действий аналогичен для держателей карт других банков (скриншоты не прилагаю, потому что Android блокирует их создание в банковских приложениях):

Откройте приложение своего банка на Android;

Выпустите виртуальную карту Visa или MasterCard;

Нажмите на неё после выпуска и выберите «Добавить в Google Pay»;

Подтвердите добавление карты кодом из SMS и пользуйтесь.

Заблокируют ли Samsung Pay в России

Поскольку ЦБ РФ в своём пресс-релизе упомянул только две платёжных службы, остаётся ещё один представитель большой тройки — Samsung Pay. По неизвестной причине пока корейский сервис бесконтактных платежей не объявил об отключении российских банков. Впрочем, сильно полагаться на него я бы не стал.

Как добавить QR-код вакцинации в Google Pay

Судя по информации из открытых источников, Южная Корея планирует присоединиться к санкциям, а значит, карты указанных выше пяти банков от Samsung Pay тоже могут отключить. Но, опять-таки, как и в случае с Google Pay, Samsung Pay позволит и дальше пользоваться картами других банков, кроме тех пяти, которые указаны выше.

SberPay — как пользоваться

Однако, если вы по какой-то причине не хотите пользоваться Google Pay или Samsung Pay, можно воспользоваться отечественным сервисом SberPay. Я рассказывал о нём ещё год назад — обязательно почитайте, если интересно. Сейчас же скажу, что в целом это довольно удобный сервис, который в чём-то даже лучше Google Pay. Он работает со всеми картами Сбербанка, кроме Maestro и Visa Electron, и в обязательном порядке требует подтверждения платежей биометрией.

Google научила Google Pay расплачиваться криптовалютой

Единственный недостаток SberPay заключается в том, что он не позволяет привязывать карты сторонних банков. Поэтому, если если «пластик» Сбера для вас — основное платёжное средство, вам SberPay точно должен понравиться. Вот как его включить у себя на смартфоне вместо Google Pay:

Перейдите в приложение «Сбербанк Онлайн» на Android;

Найдите в списке карту, которую хотите привязать к сервису;

Откройте её и в выпадающем меню нажмите «Добавить в SberPay»;

Подтвердите добавление карты кодом, который придёт в СМС.

Как пользоваться Mir Pay

А как на Android платить картами МИР, особенно, если выпускает их не Сбербанк? Ну, логично, что воспользоваться сервисом Mir Pay. Это российский сервис бесконтактных платежей, который позволяет привязывать карты МИР любых банков, в том числе и подсанкционных. В целом он довольно удобен, а, поскольку большинство российских НКО уже давно выпускают «пластик» под эгидой МИРа, то ещё и обширен с точки зрения практического использования.

Откройте Google Play и скачайте приложение Mir Pay;

Запустите Mir Pay и привяжите к нему карту «Мир»;

Подтвердите привязку вводом кода из SMS-сообщения;

Назначьте Mir Pay платёжным средством по умолчанию в настройках.

Как привязать карту к Google Pay

Несмотря на то что выше мы предложили несколько альтернатив Google Pay, пока что повода для паники действительно нет. Google не уходит из России и не блокирует свой сервис бесконтактных платежей. Поэтому вы можете спокойно продолжаться платить с его помощью. Однако, если что, имейте в виду, что без платёжного сервиса, позволяющего использовать телефон или часы вместо банковской карты, вы не останетесь в любом случае.