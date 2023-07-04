Как перенести чаты WhatsApp через QR-код. Работает без резервной копии и Google Диска

Если вы неоднократно меняли смартфон, то знаете, как порой бывает сложно перекинуть файлы с одного устройства на другое. Несмотря на то, что операционная система Android предлагает универсальное средство переноса, на новом девайсе появляются отнюдь не все данные. В частности, людям не удается перенести чаты Ватсап. До недавнего времени проблема была особенно частой, так как ранее перекинуть данные мессенджера получалось только при помощи резервной копии. Но после обновления появился куда более удобный вариант — перенос чатов WhatsApp через QR-код.

Как перенести чаты Ватсап на новый телефон

Сначала стоит рассказать, как осуществлялся перенос чатов Ватсап на Андроид до обновления мессенджера, и в чем заключались его недостатки. Для переезда на новое устройство требовалось:

Открыть настройки WhatsApp на старом смартфоне. Перейти в раздел «Чаты», а затем — «Резервная копия чатов». Создать резервную копию чатов, загрузив ее на Google Диск. Авторизоваться в WhatsApp на новом устройстве. Нажать кнопку «Восстановить» после обнаружения бэкапа.

Все довольно просто, но этот способ переноса частенько доставляет неприятности пользователям. Во-первых, люди постоянно жалуются, что Ватсап не видит резервную копию. Во-вторых, загрузка бэкапа на Google Диск возможна только на устройствах, сертифицированных компанией Google, а это делало затруднительным перенос чатов Ватсап на Хуавей. Наконец, такой способ переброски данных не поддерживает iPhone, поскольку iOS для резервирования использует iCloud вместо Google Drive.

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Разработчики WhatsApp долго игнорировали проблему. Однако в 2023 году команда мессенджера в попытках сохранить аудиторию начала внедрять новые функции, одна из которых — перенос чатов без Гугла. Чтобы воспользоваться ею, прежде всего необходимо обновить WhatsApp на телефоне, а потом обратиться к нашей инструкции.

Как перенести чаты Ватсап без Гугла

Главным препятствием на пути всегда был сервис Google Drive, который доступен не на каждом смартфоне. Сейчас его можно обойти, выполнив перенос чатов Ватсап через QR, для чего понадобится:

Запустить WhatsApp на новом устройстве и авторизоваться по номеру телефона. В появившемся на экране окне «Перенос истории чатов со старого телефона» нажать «Далее». На старом смартфоне открыть настройки WhatsApp. Перейти в раздел «Чаты», а затем — «Перенос чатов». Нажать кнопку «Начать» и подключить оба устройства к Wi-Fi. Отсканировать QR-код, появившийся на экране нового устройства, камерой старого. Принять приглашение к подключению от старого смартфона на новом. Дождаться окончания передачи данных.

Тем не менее, в качестве вспомогательной опции остается перенос чатов Ватсап через резервную копию. Он будет предложен в случае, если не удастся перекинуть данные по QR-коду.

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Привязка Ватсап к телефону

После переноса чатов будет выполнен автоматический выход из WhatsApp на старом устройстве. Если вы планируете пользоваться мессенджером на двух смартфонах, то можете перекинуть данные другим способом. В этом вам поможет функция привязки Ватсап к телефону, которая работает следующим образом:

В окне авторизации на втором устройстве нажмите на «три точки». Выберите опцию «Связать с существующим аккаунтом». В окне чатов на первом смартфоне нажмите на «три точки» и перейдите в раздел «Связанные устройства». Нажмите кнопку «Привязка устройства» и отсканируйте QR-код, появившийся на экране второго девайса.

После этого вы не только войдете в WhatsApp на втором смартфоне, но и увидите содержимое всех чатов, которые загрузятся автоматически без использования Google Drive и резервной копии. При этом важно отметить, что при переносе данных через привязку аккаунта основным остается девайс, где был выполнен вход по номеру телефона. На втором устройстве окажутся заблокированными многие функции, включая резервирование чатов.

Перенос чатов WhatsApp с Android на iPhone

На момент публикации материала перенос чатов WhatsApp с Андроид на Айфон через QR-код недоступен. Тем не менее, разработчики мессенджера обещают внедрить полезную функцию в ближайшее время. Возможно, к тому моменту, когда вы будете читать этот текст, опция уже появится. А пока есть два альтернативных варианта.

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Если вы планируете пользоваться мессенджером одновременно на двух смартфонах, то можете выполнить привязку устройства Ватсап по инструкции, описанной выше. Также существует возможность перенести чаты WhatsApp с Android на iPhone через отправку бэкапа по электронной почте, о чем мы писали еще в 2021 году.