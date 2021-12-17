Как подключить смартфон к телевизору. 3 крутых способа

Необходимость подключения Android-смартфона к телевизору может возникнуть у каждого. Сценариев использования данной фичи не так много, однако едва ли современные пользователи могут без них обойтись. Производители давно предусмотрели данную фишку и предложили нам сразу несколько способов ее решения, начиная от HDMI и заканчивая полным отсутствием проводов. Сегодня предлагаю разобрать самые популярные из них и обсудить все нюансы.

Чаще всего мы сталкиваемся с этой проблемой, когда хотим посмотреть фото или видео на большом экране. Согласитесь, не очень хорошо собрать восемь человек вокруг одного телефона, чтобы показать им, как круто вы провели отпуск?

Отдельная тема — игры на Android. Как все-таки классно запустить любимый Геншин, откинуться на спинку дивана и наслаждаться картинкой на большом экране. Плюс, в Google Play есть достаточно много таких проектов, играть в которые на маленьком 6-ти дюймовом экране достаточно сложно.

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Как соединить телефон с телевизором

По существу, у пользователей есть два критерия подключения смартфона к телевизору. Первый — никаких проводов, второй — телефон должен находиться в активном состоянии, чтобы я мог без проблем им управлять. В принципе, запрос полностью удовлетворяет функция Wi-Fi Direct, о которой ранее рассказывал автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин.

Wi-Fi Direct - это протокол беспроводной передачи данных, который позволяет обмениваться файлами, независимо от наличия подключения к интернету.

Чтобы подключить телефон к телевизору, вам необходимо:

Откройте Настройки на телевизоре.

Перейдите в раздел Сетевое подключение (значок глобуса).

Далее зайдите в подраздел Wi-Fi Direct и включите функцию.

Затем на смартфоне перейдите в Настройки, Wi-Fi.

После этого зайдите в Wi-Fi Direct и выберите свой телевизор.

Сразу скажу, это самый простой способ подключения телефона к ТВ. Единственное, что далеко не все телевизоры имеют поддержку данной технологии. Благо, есть еще несколько других способов, которые ничуть не хуже.

Как транслировать галерею на телевизор

Следующая фишка отлично подойдет для тех, кто хочет транслировать фотографии или видео со смартфона на большой экран. В этом нам поможет технология DLNA. Условия для подключения следующие:

Оба устройства должны поддерживать DLNA и быть подключены к одной Wi-Fi сети.

Телевизор необходимо подключить к роутеру через сетевой кабель LAN.

Чтобы подключить смартфон к телевизору через DLNA, вам необходимо:

Перейти в Настройки телевизора.

Активировать функцию DLNA.

Открыть любой медиафайл на смартфоне.

Далее нажать на три точки напротив фото или видео.

Тапнуть на Выбрать проигрыватель и указать свой ТВ в списке доступных устройств.

Далее картинка автоматически воспроизведется на вашем ТВ.

Если по каким-то причинам у вас не получилось воспользоваться данной фишкой, в Google Play есть специальное приложение BubbleUPnP for DLNA, которое может вам помочь.

Алгоритм действий примерно тот же самый.

Убедитесь, что ТВ и смартфон подключены к одной Wi-Fi сети, как описано выше.

Запустите приложение на Android-смартфоне.

Далее перейдите во вкладку Devices и выберите свой телевизор.

После этого откройте Library.

Перейдите в папку, где хранятся ваши фото или видео.

Как только вы откроете файл, он сразу же будет транслирован на ТВ.

Скачать BubbleUPnP

Как подключить смартфон к старому телевизору

Автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов часто рассказывает о фишках работы Smart TV. В своих статьях коллега говорит, что Android TV в телевизоре — безумно удобная вещь. Надо сказать, я его мнения не разделяю. Будь моя воля, не менял бы телевизор по десять лет.

Если ваш телевизор не отличается большой функциональностью и был куплен еще давненько, предлагаю простой дедовский способ — подключить смартфон к ТВ через HDMI. Здесь все до боли просто: смотрите фильмы, играйте в игры, проводите время в соцсетях — все, будто как на ладони.

Один минус есть у данного способа — провода. Перед подключением необходимо купить специальный адаптер. С одного конца у него будет разъем HDMI, а с другого — тот, который используется на смартфоне. На Алиэкспресс такие можно найти совсем за дешево.

Так как соединение обеспечивается через провод, копаться долго в настройках не придется:

Соедините с помощью кабеля смартфон и телевизор.

Выберите источник сигнала HDMI на ТВ.

Затем изображение автоматически появится на большом экране.

Важно: Если по каким-то причинам вывести картинку не удалось, на смартфоне перейдите в Настройки, Дисплей. Далее перейдите в раздел Разрешение экрана и измените его.

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