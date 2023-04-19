Как получить скидку на проезд при оплате картой Мир со смартфона. Работает с Mir Pay, SberPay и Samsung Pay

Несмотря на то что Google Pay в России работал практически с момента своего запуска, Google почти никогда не проводила у нас в стране каких-либо промо-акций с участием сервиса. Если в США и Европе компания постоянно предлагает какие-то скидки у партнёров за оплату смартфоном, то у нас подобные случаи если и были, то на ум как-то не приходят. Видимо, сказывалась и без того высокая популярность бесконтактных платежей среди россиян. Ведь ключевая цель подобных спецпредложений — это набор аудитории, в которой у Google Pay недостатка никогда не было. Другое дело — российские платёжные сервисы, которым лояльности местных всё-таки не занимать, несмотря на фактическое отсутствие альтернатив.

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Скидки по карте Мир

Прямо сейчас Национальная система платёжных карт позволяет получить скидку на проезд на общественном транспорте при оплате смартфоном с привязанной картой Мир. Акция распространяется не на всю Россию. Её действие ограничивается в общей сложности 14 городами и регионами. Причём где-то предложение действительно в целой области или республике, а где-то — только в административном центре.

Ниже представлен полный список регионов, участвующих в акции, с указанием скидки, которую можно получить. А, если вы перейдёте по соответствующей им ссылке, то сможете ознакомиться с подробными условиями спецпредложения, сроками его проведения, перевозчиками и т.д.

Скидку и кэшбек можно получить только за фактическую оплату проезда. Проездные, включая социальные, в акции не участвуют, и за их оплату скидка начислена не будет.

НПСК не стала устанавливать ограничений для сервисов бесконтактной оплаты, независимо от их происхождения. Поэтому получить скидку можно будет при оплате хоть Mir Pay, хоть SberPay, хоть Samsung Pay. Главное, чтобы к сервису была привязана карта Мир любого российского банка, а платёж прошёл строго со смартфона. Только так будет засчитано участие в акции. А, если заплатить просто «пластиком», скидки и кэшбека не будет.

Как получить скидку по карте Мир в транспорте

Регистрация в акции является автоматической. То есть никаких заявок для получения скидки или кэшбека вам подавать не придётся. Ваши действия должны выглядеть следующим образом:

Добавьте карту Мир в Mir Pay, Samsung Pay или SberPay на своём смартфоне с NFC (нажимайте на ссылки с названием своего сервиса — там представлена подробная инструкция по каждому из них);

Приложите смартфон к терминалу оплаты в метро, МЦК, МЦД, наземном или речном транспорте и дождитесь подтверждения оплаты;

Получите скидку (если в вашем регионе предоставляется скидка на проезд) или дождитесь кэшбека (если вместо скидки предоставляется кэшбек, как в Москве).

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Где взять виртуальную карту Мир бесплатно

Если карты Мир у вас нет, а вы собираетесь использовать её только для оплаты со смартфона, нет необходимости оформлять физический «пластик». Оформите виртуалку, которая в большинстве банков является бесплатной. Ниже я оставлю ссылки на оформление виртуальных карт Мир, которые не требуют платить ни за их выпуск, ни за обслуживание:

Акции по карте Мир

Количество акционных поездок, за которые можно получить скидку или кэшбек, не ограничивается. Однако учитывайте, что по закону вы имеете право получить в виде подарков, выигрышей и призов, к которым относится кэшбек за поездки, не более 4000 рублей за один налоговый период. В случае превышения лимита с полученной суммы придётся уплатить налог. Поэтому не катайтесь на общественном транспорте просто ради кэшбеков. На скидки это правило не распространяется.

Акция, по которой можно получить скидку на проезд, продлится до 30 июня 2023 года включительно. Но не исключено, что НСПК решит продлить её, как это бывало в прошлом, либо завершит действие акции в одних регионах и запустит её в других. В конце концов, логично наращивать аудиторию повсеместно. Правда, условия участия скорее всего поменяются, и размер скидки будет пересмотрен в зависимости от субъекта РФ.

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Если вы не ездите на общественном транспорте и не можете принять участие в этой акции, установите себе на смартфон приложение «Привет, Мир!». Там собраны все акционные предложения, которые могут получить держатели карт Мир. Некоторые из них требуют ручной активации, поэтому не забывайте проверять, участвуете ли вы в той или иной акции, заранее. Кроме того, они периодически меняются, так что имеет смысл регулярно заходить в приложение и просматривать обновления.