Как правильно пользоваться смартфоном в самолете: что можно, а что — нельзя

Самолет считается самым безопасным видом транспорта. Не в последнюю очередь это объясняется тщательным досмотром в аэропорту и огромным количеством запретов при нахождении пассажиров на борту воздушного судна. Опасаясь санкций со стороны авиакомпаний, люди, в частности, выключают телефоны в самолете. Но действительно ли нужно это делать, или запрет уже давно снят, и теперь можно пользоваться всеми функциями мобильного устройства? Сейчас разберемся.

Как появился запрет на использование телефона в самолете

Запрет возник сразу, как только мобильные телефоны стали распространенным явлением. Еще в 1991 году Управление гражданской авиации Великобритании провело исследование, в ходе которого выяснилось, что подобные устройства создают помехи в процессе переговоров пилотов и диспетчеров.

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Причина помех — совпадение частот, на которых работают телефоны и поддерживают связь с диспетчером пилоты воздушных судов. Все это потенциально может привести к авиакатастрофе, однако на данный момент не известно ни одного случая, когда в качестве причины аварии в воздухе была названа именно мобильная связь.

Можно ли пользоваться телефоном в самолете сейчас

Выключать телефон в самолете повсеместно требовали до 2013 года, после чего Европейское агентство авиационной безопасности EASA сняло запрет. Причина — изменившееся оборудование воздушных суден. Тем не менее, постановление EASA носит рекомендательный характер, а потому решение относительно того, можно ли пользоваться телефоном в полете, принимает авиаперевозчик.

Хорошо, а что в России? До 2016 года в нашей стране формально действовал запрет на использование телефонов в самолете. Почему формально? Во-первых, потому что за контроль исполнения ограничений отвечали сами авиакомпании. Во-вторых, бортпроводники зачастую делали это спустя рукава по причине отсутствия четких рекомендаций и реальной опасности.

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До 2016 года смартфоны в самолете нужно было выключать. То есть в теории могла бы даже возникнуть ситуация, при которой не сработала бы отговорка про режим полета на Android. Из отечественных компаний «Аэрофлот» первой в 2016 году сняла этот запрет, но разрешила пользоваться телефоном в самолете только через авиарежим, то есть без использования мобильной связи. По состоянию на 2023 год ситуация не изменилась: пассажиров до сих пор просят ограничивать работу сети, однако контроль за исполнением запрета осуществляется формально. То же самое касается других отечественных авиакомпаний.

Можно ли пользоваться блютуз-наушниками в самолете

Если вы когда-нибудь переводили смартфон в режим полета, то наверняка замечали, что после его активации отключается не только мобильная сеть, но и Bluetooth. Блютуз в самолете тоже представляет определенную опасность, однако, как и в случае с GSM, она не имеет общепринятых доказательств. Поэтому решение о запрете беспроводных наушников в самолете вновь принимает сама авиакомпания.

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«Аэрофлот» сообщает своим пассажирам, что можно пользоваться блютуз-наушниками в самолетах Boeing 737/777 и Airbus A320/A321/A330/A350. То есть на борту SSJ-100 запрет продолжает действовать. Кроме того, Bluetooth в самолете нельзя использовать на этапах руления, взлета, набора и снижения высоты, а также во время посадки. При этом у большинства других авиакомпаний, включая S7, «Победа» и Nordwind Airlines, подобных запретов нет.

Можно ли заряжать телефон в самолете

Авиакомпании не запрещают восстанавливать энергию смартфона на борту воздушного судна. Другое дело — можно ли зарядить телефон в самолете, то есть удастся ли найти розетку. Как правило, они предусмотрены только на широкофюзеляжных суднах, совершающих дальние рейсы.

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А как насчет повербанка в самолете? Пользоваться портативным аккумулятором тоже можно. Однако авиакомпании устанавливают целый ряд ограничений касательно подобных устройств. Подробнее о них вы узнаете в нашем тексте про секреты повербанков.

Как правильно пользоваться смартфоном во время полета

Итак, давайте подведем итог и выработаем план действий, если вам вдруг захочется послушать музыку или посмотреть фильм на экране своего мобильного устройства во время полета:

При посадке на борт переведите смартфон в авиарежим. Не доставайте устройства весом более 1 кг (например, ноутбук) до набора высоты. После набора высоты вы можете подключить к смартфону беспроводные наушники.

Еще раз отметим, что все эти меры носят рекомендательный характер, а фактическое наличие запрета в буквальном смысле зависит от настроения бортпроводника. Кроме того, пилот воздушного судна может самостоятельно попросить пассажиров выключить смартфоны, если у него возникнут подозрения на влияние мобильных устройств на работу систем навигации и радиосвязи во время полета.