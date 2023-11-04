Как правильно пользоваться смартфоном в самолете: что можно, а что — нельзя

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Самолет считается самым безопасным видом транспорта. Не в последнюю очередь это объясняется тщательным досмотром в аэропорту и огромным количеством запретов при нахождении пассажиров на борту воздушного судна. Опасаясь санкций со стороны авиакомпаний, люди, в частности, выключают телефоны в самолете. Но действительно ли нужно это делать, или запрет уже давно снят, и теперь можно пользоваться всеми функциями мобильного устройства? Сейчас разберемся.

Как правильно пользоваться смартфоном в самолете: что можно, а что — нельзя. Рассказываем, что можно делать, а что — нельзя. Фото.

Рассказываем, что можно делать, а что — нельзя

Как появился запрет на использование телефона в самолете

Запрет возник сразу, как только мобильные телефоны стали распространенным явлением. Еще в 1991 году Управление гражданской авиации Великобритании провело исследование, в ходе которого выяснилось, что подобные устройства создают помехи в процессе переговоров пилотов и диспетчеров.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Причина помех — совпадение частот, на которых работают телефоны и поддерживают связь с диспетчером пилоты воздушных судов. Все это потенциально может привести к авиакатастрофе, однако на данный момент не известно ни одного случая, когда в качестве причины аварии в воздухе была названа именно мобильная связь.

Можно ли пользоваться телефоном в самолете сейчас

Выключать телефон в самолете повсеместно требовали до 2013 года, после чего Европейское агентство авиационной безопасности EASA сняло запрет. Причина — изменившееся оборудование воздушных суден. Тем не менее, постановление EASA носит рекомендательный характер, а потому решение относительно того, можно ли пользоваться телефоном в полете, принимает авиаперевозчик.

Можно ли пользоваться телефоном в самолете сейчас. Пользоваться смартфоном можно, но только в авиарежиме. Фото.

Пользоваться смартфоном можно, но только в авиарежиме

Хорошо, а что в России? До 2016 года в нашей стране формально действовал запрет на использование телефонов в самолете. Почему формально? Во-первых, потому что за контроль исполнения ограничений отвечали сами авиакомпании. Во-вторых, бортпроводники зачастую делали это спустя рукава по причине отсутствия четких рекомендаций и реальной опасности.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

До 2016 года смартфоны в самолете нужно было выключать. То есть в теории могла бы даже возникнуть ситуация, при которой не сработала бы отговорка про режим полета на Android. Из отечественных компаний «Аэрофлот» первой в 2016 году сняла этот запрет, но разрешила пользоваться телефоном в самолете только через авиарежим, то есть без использования мобильной связи. По состоянию на 2023 год ситуация не изменилась: пассажиров до сих пор просят ограничивать работу сети, однако контроль за исполнением запрета осуществляется формально. То же самое касается других отечественных авиакомпаний.

Можно ли пользоваться блютуз-наушниками в самолете

Можно ли пользоваться блютуз-наушниками в самолете. Пользоваться беспроводными наушниками можно, но не на всех воздушных суднах и не на всех стадиях полета. Фото.

Пользоваться беспроводными наушниками можно, но не на всех воздушных суднах и не на всех стадиях полета

Если вы когда-нибудь переводили смартфон в режим полета, то наверняка замечали, что после его активации отключается не только мобильная сеть, но и Bluetooth. Блютуз в самолете тоже представляет определенную опасность, однако, как и в случае с GSM, она не имеет общепринятых доказательств. Поэтому решение о запрете беспроводных наушников в самолете вновь принимает сама авиакомпания.

Читайте также: секретные настройки Bluetooth в телефоне, которые вас удивят

«Аэрофлот» сообщает своим пассажирам, что можно пользоваться блютуз-наушниками в самолетах Boeing 737/777 и Airbus A320/A321/A330/A350. То есть на борту SSJ-100 запрет продолжает действовать. Кроме того, Bluetooth в самолете нельзя использовать на этапах руления, взлета, набора и снижения высоты, а также во время посадки. При этом у большинства других авиакомпаний, включая S7, «Победа» и Nordwind Airlines, подобных запретов нет.

Можно ли заряжать телефон в самолете

Можно ли заряжать телефон в самолете. Главное — найти розетку или взять на борт повербанк. Фото.

Главное — найти розетку или взять на борт повербанк

Авиакомпании не запрещают восстанавливать энергию смартфона на борту воздушного судна. Другое дело — можно ли зарядить телефон в самолете, то есть удастся ли найти розетку. Как правило, они предусмотрены только на широкофюзеляжных суднах, совершающих дальние рейсы.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

А как насчет повербанка в самолете? Пользоваться портативным аккумулятором тоже можно. Однако авиакомпании устанавливают целый ряд ограничений касательно подобных устройств. Подробнее о них вы узнаете в нашем тексте про секреты повербанков.

Как правильно пользоваться смартфоном во время полета

Как правильно пользоваться смартфоном во время полета. Ограничения носят формальный характер, но старайтесь их соблюдать. Фото.

Ограничения носят формальный характер, но старайтесь их соблюдать

Итак, давайте подведем итог и выработаем план действий, если вам вдруг захочется послушать музыку или посмотреть фильм на экране своего мобильного устройства во время полета:

  1. При посадке на борт переведите смартфон в авиарежим.
  2. Не доставайте устройства весом более 1 кг (например, ноутбук) до набора высоты.
  3. После набора высоты вы можете подключить к смартфону беспроводные наушники.

Еще раз отметим, что все эти меры носят рекомендательный характер, а фактическое наличие запрета в буквальном смысле зависит от настроения бортпроводника. Кроме того, пилот воздушного судна может самостоятельно попросить пассажиров выключить смартфоны, если у него возникнут подозрения на влияние мобильных устройств на работу систем навигации и радиосвязи во время полета.

Теги
Лонгриды для вас
Есть ли гарантия на смартфоны Xiaomi с AliExpress в России и как ее проверить

Смартфоны Xiaomi продаются буквально везде. А помимо официальной российской розницы вы можете встретить устройства китайского производителя на AliExpress, где они стоят заметно меньше, чем в России. Однако низкая цена компенсируется двумя минусами. Во-первых, доставка товара при дистанционном заказе составляет не пару дней, а минимум две недели или вообще месяц. Во-вторых, открытым остается вопрос гарантии на Xiaomi в России. Не в Китай же его на ремонт отправлять, правда? Во избежание кривотолков я проанализировал тонкости обслуживания смартфонов Xiaomi в нашей стране и готов поделиться с вами полученной информацией.

Читать далее
5 настроек камеры Android, которые помогут улучшить качество видео на смартфоне

Мы справедливо уделяем много внимания камере телефона, рассказывая о том, как правильно делать фото. Однако столь привычный компонент мобильного устройства умеет не только фотографировать. Наверняка вы периодически записываете ролики и хотите знать, как правильно снимать видео. Данную тему мы тоже не имеем права обойти стороной. Поэтому я расскажу об основных настройках камеры Android, изменение которых приведет к улучшению качества ваших видеороликов.

Читать далее
Неочевидные плюсы защитных стекол для смартфона, о которых вы даже не подозревали

Чтобы защитить экран, миллионы людей покупают защитное стекло на телефон. Этот аксессуар стал абсолютно незаменимым в условиях, когда гаджет так и просится выпасть из рук. А еще дополнительная защита помогает избежать появления царапин на самом экране для выгодной продажи устройства в будущем. Круто, но это далеко не все, на что способны защитные стекла для смартфонов, а некоторые особенности рассмотренных сегодня аксессуаров вас по-настоящему удивят.

Читать далее