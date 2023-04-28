Как скрыть контакт в WhatsApp на Android

Для сотен миллионов людей приложение WhatsApp является основным средством коммуникации. Через него мы чатимся с друзьями и ведем деловую переписку. Если к вашему смартфону имеет доступ еще один человек, то он беспрепятственно может увидеть всех людей, с которыми вы общаетесь через мессенджер, а также прочитать содержимое чата. Чтобы сохранить приватность в общении с отдельно взятым пользователем, можно скрыть контакт в Ватсапе.
Прежде чем мы поговорим о том, как скрыть человека в Ватсапе, сразу отмечу, что каждый из предложенных в этом тексте способов имеет недостатки. Поэтому для надежности вам стоит воспользоваться дополнительными средствами защиты. В частности, рекомендую поставить пароль на WhatsApp или спрятать приложение для обмена сообщениями.
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Имя контакта в Ватсап
Самый банальный способ скрыть человека в Ватсапе на Андроиде — переименовать его. Да, в таком случае переписка с ним продолжит отображаться в меню чатов, зато получивший доступ к WhatsApp пользователь будет введен в заблуждение. Вашему вниманию краткая инструкция, как изменить контакт в Ватсапе:
- Откройте чат.
- Тапните на иконку профиля собеседника, чтобы вызывать карточку контакта.
- Нажмите на «три точки», а затем — «Изменить».
- В открывшейся вкладке введите новое имя контакта и нажмите «Сохранить».
То же самое можно сделать в телефонной книге, не запуская WhatsApp. Имя контакта в Ватсапе все равно будет изменено, благодаря чему посторонний человек хотя бы не сразу поймет, с кем вы общаетесь.
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Удалить контакт из WhatsApp
В целом, этот способ создания скрытого контакта в Ватсапе похож на предыдущий вариант. Переименовывать человека не нужно. Попробуйте удалить контакт в Ватсапе, чтобы вместо его имени в списке чатов отображался только номер:
- Откройте карточку абонента в приложении «Контакты».
- Нажмите на «три точки».
- Выберите «Удалить».
Переписка никуда не исчезнет. Чат продолжит отображаться на главном экране WhatsApp, но, как уже было сказано ранее, вместо конкретного имени вы будете видеть только номер человека, с которым общаетесь.
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Скрытые чаты в Ватсапе
Можно ли скрыть человека в Ватсапе таким образом, чтобы переписка с ним исчезла, но не пропало ни одно сообщение? Да, и в этом вам поможет одна из встроенных функций мессенджера. Архив в Ватсапе на Андроиде представляет из себя отдельный раздел, куда можно спрятать чаты, не переживая об их сохранности:
- Задержите палец на контакте, переписку с которым нужно скрыть.
- Нажмите кнопку архивирования.
- После этого в верхней части главного экрана WhatsApp появится раздел «В архиве», где и будет спрятан человек.
Несколько слов о том, как вытащить из архива в Ватсапе контакт, переписку с которым вы скрыли. Для этого нужно открыть вкладку «В архиве», задержать палец на чате и нажать специальную кнопку со стрелкой, направленной верх.
Откровенно говоря, такой способ скрытия чата в Ватсапе на Андроид тоже является половинчатой мерой. Да, переписка действительно исчезает с главного экрана мессенджера, но постороннему человеку не составит труда открыть вкладку «В архиве», чтобы узнать, с кем вы переписываетесь.
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Как удалить чат в Ватсапе
Единственный стопроцентный вариант спрятать человека в Ватсапе — удалить чат с ним. Тогда переписка исчезнет с главного экрана, а вместе с ней и все сообщения. Слишком радикально, не так ли? К счастью, вы можете минимизировать последствия, предварительно создав резервную копию в Ватсапе:
- Откройте настройки WhatsApp.
- Перейдите в раздел «Чаты», а затем — «Резервная копия чатов».
- Если предварительно не было настроено ежедневное резервирование, нажмите кнопку «Создать резервную копию».
Как только бэкап будет готов, можно переходить к самому ответственному этапу — удалению чата в WhatsApp. Операция выполняется следующим образом:
- Откройте переписку.
- Нажмите на «три точки», расположенные в правом верхнем углу.
- Перейдите в раздел «Еще», а затем — «Очистить чат».
- Подтвердите удаление переписки.
Итак, с главной задачей мы справились, удалив чат и спрятав таким образом человека, с которым общались. В будущем вам наверняка захочется восстановить удаленную переписку в WhatsApp, так что обязательно прочитайте наш материал, посвященный этой теме.