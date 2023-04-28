Как скрыть контакт в WhatsApp на Android

Для сотен миллионов людей приложение WhatsApp является основным средством коммуникации. Через него мы чатимся с друзьями и ведем деловую переписку. Если к вашему смартфону имеет доступ еще один человек, то он беспрепятственно может увидеть всех людей, с которыми вы общаетесь через мессенджер, а также прочитать содержимое чата. Чтобы сохранить приватность в общении с отдельно взятым пользователем, можно скрыть контакт в Ватсапе.

Прежде чем мы поговорим о том, как скрыть человека в Ватсапе, сразу отмечу, что каждый из предложенных в этом тексте способов имеет недостатки. Поэтому для надежности вам стоит воспользоваться дополнительными средствами защиты. В частности, рекомендую поставить пароль на WhatsApp или спрятать приложение для обмена сообщениями.

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Имя контакта в Ватсап

Самый банальный способ скрыть человека в Ватсапе на Андроиде — переименовать его. Да, в таком случае переписка с ним продолжит отображаться в меню чатов, зато получивший доступ к WhatsApp пользователь будет введен в заблуждение. Вашему вниманию краткая инструкция, как изменить контакт в Ватсапе:

Откройте чат. Тапните на иконку профиля собеседника, чтобы вызывать карточку контакта. Нажмите на «три точки», а затем — «Изменить». В открывшейся вкладке введите новое имя контакта и нажмите «Сохранить».

То же самое можно сделать в телефонной книге, не запуская WhatsApp. Имя контакта в Ватсапе все равно будет изменено, благодаря чему посторонний человек хотя бы не сразу поймет, с кем вы общаетесь.

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Удалить контакт из WhatsApp

В целом, этот способ создания скрытого контакта в Ватсапе похож на предыдущий вариант. Переименовывать человека не нужно. Попробуйте удалить контакт в Ватсапе, чтобы вместо его имени в списке чатов отображался только номер:

Откройте карточку абонента в приложении «Контакты». Нажмите на «три точки». Выберите «Удалить».

Переписка никуда не исчезнет. Чат продолжит отображаться на главном экране WhatsApp, но, как уже было сказано ранее, вместо конкретного имени вы будете видеть только номер человека, с которым общаетесь.

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Скрытые чаты в Ватсапе

Можно ли скрыть человека в Ватсапе таким образом, чтобы переписка с ним исчезла, но не пропало ни одно сообщение? Да, и в этом вам поможет одна из встроенных функций мессенджера. Архив в Ватсапе на Андроиде представляет из себя отдельный раздел, куда можно спрятать чаты, не переживая об их сохранности:

Задержите палец на контакте, переписку с которым нужно скрыть. Нажмите кнопку архивирования. После этого в верхней части главного экрана WhatsApp появится раздел «В архиве», где и будет спрятан человек.

Несколько слов о том, как вытащить из архива в Ватсапе контакт, переписку с которым вы скрыли. Для этого нужно открыть вкладку «В архиве», задержать палец на чате и нажать специальную кнопку со стрелкой, направленной верх.

Откровенно говоря, такой способ скрытия чата в Ватсапе на Андроид тоже является половинчатой мерой. Да, переписка действительно исчезает с главного экрана мессенджера, но постороннему человеку не составит труда открыть вкладку «В архиве», чтобы узнать, с кем вы переписываетесь.

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Как удалить чат в Ватсапе

Единственный стопроцентный вариант спрятать человека в Ватсапе — удалить чат с ним. Тогда переписка исчезнет с главного экрана, а вместе с ней и все сообщения. Слишком радикально, не так ли? К счастью, вы можете минимизировать последствия, предварительно создав резервную копию в Ватсапе:

Откройте настройки WhatsApp. Перейдите в раздел «Чаты», а затем — «Резервная копия чатов». Если предварительно не было настроено ежедневное резервирование, нажмите кнопку «Создать резервную копию».

Как только бэкап будет готов, можно переходить к самому ответственному этапу — удалению чата в WhatsApp. Операция выполняется следующим образом:

Откройте переписку. Нажмите на «три точки», расположенные в правом верхнем углу. Перейдите в раздел «Еще», а затем — «Очистить чат». Подтвердите удаление переписки.

Итак, с главной задачей мы справились, удалив чат и спрятав таким образом человека, с которым общались. В будущем вам наверняка захочется восстановить удаленную переписку в WhatsApp, так что обязательно прочитайте наш материал, посвященный этой теме.