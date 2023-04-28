Как скрыть контакт в WhatsApp на Android

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Герман Вологжанин

Для сотен миллионов людей приложение WhatsApp является основным средством коммуникации. Через него мы чатимся с друзьями и ведем деловую переписку. Если к вашему смартфону имеет доступ еще один человек, то он беспрепятственно может увидеть всех людей, с которыми вы общаетесь через мессенджер, а также прочитать содержимое чата. Чтобы сохранить приватность в общении с отдельно взятым пользователем, можно скрыть контакт в Ватсапе.

Как скрыть контакт в WhatsApp на Android. Спрячьте контакт, если не хотите, чтобы кто-то из посторонних увидел вашу переписку. Фото.

Спрячьте контакт, если не хотите, чтобы кто-то из посторонних увидел вашу переписку

Прежде чем мы поговорим о том, как скрыть человека в Ватсапе, сразу отмечу, что каждый из предложенных в этом тексте способов имеет недостатки. Поэтому для надежности вам стоит воспользоваться дополнительными средствами защиты. В частности, рекомендую поставить пароль на WhatsApp или спрятать приложение для обмена сообщениями.

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Имя контакта в Ватсап

Самый банальный способ скрыть человека в Ватсапе на Андроиде — переименовать его. Да, в таком случае переписка с ним продолжит отображаться в меню чатов, зато получивший доступ к WhatsApp пользователь будет введен в заблуждение. Вашему вниманию краткая инструкция, как изменить контакт в Ватсапе:

  1. Откройте чат.
  2. Тапните на иконку профиля собеседника, чтобы вызывать карточку контакта.
  3. Нажмите на «три точки», а затем — «Изменить».
  4. В открывшейся вкладке введите новое имя контакта и нажмите «Сохранить».
Имя контакта в Ватсап. Имя контакта меняется через приложение адресной книги. Фото.

Имя контакта меняется через приложение адресной книги

То же самое можно сделать в телефонной книге, не запуская WhatsApp. Имя контакта в Ватсапе все равно будет изменено, благодаря чему посторонний человек хотя бы не сразу поймет, с кем вы общаетесь.

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Удалить контакт из WhatsApp

В целом, этот способ создания скрытого контакта в Ватсапе похож на предыдущий вариант. Переименовывать человека не нужно. Попробуйте удалить контакт в Ватсапе, чтобы вместо его имени в списке чатов отображался только номер:

  1. Откройте карточку абонента в приложении «Контакты».
  2. Нажмите на «три точки».
  3. Выберите «Удалить».
Удалить контакт из WhatsApp. Чтобы удалить контакт, откройте его в адресной книге. Фото.

Чтобы удалить контакт, откройте его в адресной книге

Переписка никуда не исчезнет. Чат продолжит отображаться на главном экране WhatsApp, но, как уже было сказано ранее, вместо конкретного имени вы будете видеть только номер человека, с которым общаетесь.

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Скрытые чаты в Ватсапе

Можно ли скрыть человека в Ватсапе таким образом, чтобы переписка с ним исчезла, но не пропало ни одно сообщение? Да, и в этом вам поможет одна из встроенных функций мессенджера. Архив в Ватсапе на Андроиде представляет из себя отдельный раздел, куда можно спрятать чаты, не переживая об их сохранности:

  1. Задержите палец на контакте, переписку с которым нужно скрыть.
  2. Нажмите кнопку архивирования.
  3. После этого в верхней части главного экрана WhatsApp появится раздел «В архиве», где и будет спрятан человек.
Скрытые чаты в Ватсапе. Архивные чаты отображаются в специальном разделе. Фото.

Архивные чаты отображаются в специальном разделе

Несколько слов о том, как вытащить из архива в Ватсапе контакт, переписку с которым вы скрыли. Для этого нужно открыть вкладку «В архиве», задержать палец на чате и нажать специальную кнопку со стрелкой, направленной верх.

Скрытые чаты в Ватсапе. Переписку всегда можно достать из архива. Фото.

Переписку всегда можно достать из архива

Откровенно говоря, такой способ скрытия чата в Ватсапе на Андроид тоже является половинчатой мерой. Да, переписка действительно исчезает с главного экрана мессенджера, но постороннему человеку не составит труда открыть вкладку «В архиве», чтобы узнать, с кем вы переписываетесь.

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Как удалить чат в Ватсапе

Единственный стопроцентный вариант спрятать человека в Ватсапе — удалить чат с ним. Тогда переписка исчезнет с главного экрана, а вместе с ней и все сообщения. Слишком радикально, не так ли? К счастью, вы можете минимизировать последствия, предварительно создав резервную копию в Ватсапе:

  1. Откройте настройки WhatsApp.
  2. Перейдите в раздел «Чаты», а затем — «Резервная копия чатов».
  3. Если предварительно не было настроено ежедневное резервирование, нажмите кнопку «Создать резервную копию».
Как удалить чат в Ватсапе. Сделав бэкап, вы сможете восстановить переписку после удаления. Фото.

Сделав бэкап, вы сможете восстановить переписку после удаления

Как только бэкап будет готов, можно переходить к самому ответственному этапу — удалению чата в WhatsApp. Операция выполняется следующим образом:

  1. Откройте переписку.
  2. Нажмите на «три точки», расположенные в правом верхнем углу.
  3. Перейдите в раздел «Еще», а затем — «Очистить чат».
  4. Подтвердите удаление переписки.
Как удалить чат в Ватсапе. Удаляйте переписку только после создания резервной копии. Фото.

Удаляйте переписку только после создания резервной копии

Итак, с главной задачей мы справились, удалив чат и спрятав таким образом человека, с которым общались. В будущем вам наверняка захочется восстановить удаленную переписку в WhatsApp, так что обязательно прочитайте наш материал, посвященный этой теме.

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