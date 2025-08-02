Как сменить фото в WhatsApp на Андроиде

Все знают: несмотря на всевозможные проблемы, WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире. В последние годы разработчики начали его активно наполнять новыми функциями. Причем теперь они действительно полезны и, порой, иногда даже подсмотрены у Телеграма. На фоне такого количества нововведений из поля зрения выпадают довольно простые опции: вот так сразу и не вспомнишь, как поменять аватарку в WhatsApp на Android. Решили напомнить, как это делается.

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Как изменить фото профиля в WhatsApp

Чем Telegram отличается от WhatsApp? Шутка ли, но пользователи мессенджера Павла Дурова чаще меняют фото контакта — вы и сами это можете заметить. Причина в том, что он предлагает более гибкий способ поставить аватарку да еще и хранит их в виде фотоальбома. А вот поменять фото в Ватсапе решается далеко не каждый, так как можно безвозвратно потерять текущую картинку. Вот как это сделать.

Зайдите в Ватсап на телефоне.

Нажмите на три точке справа вверху.

Выберите «Настройки».

Нажмите на свою аватарку — «Изменить».

Выберите «Галерея» и найдите понравившееся фото в телефоне.

Затем откадрируйте его и нажмите «Готово».

Сменить аватарку в WhatsApp на Android несколько сложнее, чем на iPhone, несмотря на то, что приложения недавно обновили и сделали похожими. Также в настройках можно выбрать съёмку с камеры и аватар WhatsApp — что это?

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Как создать аватар в Ватсап

Если у вас нет подходящего фото, вовсе не обязательно вместо себя грузить стороннюю картинку — можно же поставить аватар в WhatsApp, который привлечет внимание ваших друзей! Это трехмерная модель пользователя, которую можно поставить в качестве фотографии или отправлять вместо стикеров. Создать аватара в Ватсапе очень легко.

Зайдите в Ватсап на телефоне.

Жмите три точки вверху — «Настройки».

Найдите «Аватар», затем нажмите «Создать личный аватар».

Далее в конструкторе аватаров выберите, как хотите его создать — на основе фото или собрать вручную.

Выберите прическу, одежду, цвет глаз и другие параметры и просто сохраните его.

Далее, как закончите создание аватара, просто нажимаете кнопку «Установить» — и больше ничего не требуется! Теперь вас точно заметят близкие и обязательно откроют посмотреть фото контакта в Ватсапе!