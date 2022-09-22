Функции Айфона, которые реализованы лучше, чем на Андроиде

Последние годы количество действительно заметных и серьезных нововведений в операционных системах Android и iOS существенно сократилось. Компании доводят до идеала ту функциональность, которая уже в них заложена, и предлагают пользователям небольшие, а зачастую и незаметные глазу улучшения вкупе с возросшей стабильностью и производительность. Если вы посмотрите наш материал с отличиями Android 13 от Android 12, то явно сможете в этом убедиться. Количество новшеств в разных версиях iOS тоже уже сведено к минимуму.

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Именно поэтому компании не стесняются копировать разные функции друг у друга. При этом в большинстве ситуаций меняется подход к реализации каждой из них. Собрали функции, которые лучше реализованы на Айфоне, чем на Андроиде, чтобы посмотреть, как еще может развиваться операционная система от Гугл.

Отключение звука — Айфон

Казалось бы, как такая простая функция, как отключение звука, может быть реализована не так? Однозначно может. С момента появления самого первого Айфона на его корпусе есть специальный переключатель, передвинув который, можно одним простым движением отключить звук на смартфоне. При этом не надо активировать экран и тыкать в разные кнопки. К огромному сожалению, нечто подобное поддерживают только смартфоны OnePlus. При этом в OnePlus 10T этого переключателя уже нет. Хотелось бы, чтобы другие производители тоже реализовали такую возможность в своих устройствах.

Виджеты на Айфоне

Apple всегда уделяла много внимания дизайну своих продуктов и операционных систем. Не обошло это стороной и виджеты, которые появились в iOS. Причем неважно, на экране блокировки они располагаются или на рабочем столе. Стандартные виджеты Apple выполнены в едином дизайн-коде и очень хорошо проработаны. Ими хочется пользоваться, и нет необходимости обращаться к сторонним программам. На Андроиде ситуация полностью противоположная. Стандартные виджеты прямо кричат сразу после активации устройства: “Удали меня!”. Именно по этой причине мне пришлось задействовать для просмотра погоды виджет Яндекс Погоды с прозрачным фоном. На Айфоне же более чем полностью нравился стандартный, и желания найти замену не было.

Apple ID — семейный доступ

Одной из самых удобных функций устройств Apple является семейный доступ. Если грамотно произвести все настройки, то покупки одного аккаунта можно будет очень легко просматривать и загружать на все аккаунты, объединенные в семью. А самое главное в этой ситуации, что не придется повторно тратить деньги и покупать приложения другим членам семьи. В некоторых ситуация можно расшарить даже оформленные подписки.

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На Андроиде есть нечто подобное, но сами настройки реализованы значительно удобнее на iOS. Нет обязательной привязки единого средства платежа. Поэтому аккаунты могут использовать каждый свой способ оплаты. На Андроиде без добавления банковской карты создать семейную библиотеку нельзя. Тем более из-за того, что в России отключена оплата в Google Play, то можно сказать, что даже теперь невозможно. В случае с Apple ID подобных проблем не наблюдается.

Посмотреть пароль от Wi-Fi

В iOS 16 появилась отличная возможность, позволяющая просматривать пароли сохраненных Wi-Fi сетей. Самое смешное, что на моем Xiaomi Mi 10T Pro с MIUI 13.0.6 подобная возможность до сих пор отсутствует. Можно посмотреть сохраненные сети, но развернуть пароль к ним штатными средствами нельзя. Безусловно, есть способы его вытащить, но это совсем не наш путь. Подобные вещи должны работать штатно.

Уведомления внизу экрана — Айфон

Экраны современных смартфонов достигли уже таких размеров, что управлять ими одной рукой стало практически невозможно. Есть, конечно, люди с такими руками, для них даже 6,5 дюймов является компактным смартфоном. Но в некоторых ситуациях отвечать на сообщения приходится прямо на ходу, и возникает опасность просто выронить смартфон на асфальт или пол.

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Понимая это, в Apple дали пользователям возможность настроить уведомления так, чтобы они располагались внизу экрана блокировки. Это позволяет без всяких проблем воспользоваться быстрым ответом без угрозы для смартфона. В некоторых прошивках на Андроиде тоже есть такая возможность, но встречается достаточно редко. Хотелось бы, чтобы все производители взяли эту функцию на вооружение.

Экранное время на Айфоне

Последние годы производители озаботились тем, чтобы мы могли контролировать время, проведенное в гаджетах, и ограничить его в случае необходимости. Однако далеко не все предоставили возможность вводить ограничения и контролировать устройства детей прямо со своего смартфона, как это сделала Apple. На смартфонах Xiaomi получить доступ к экранному времени без танцев с бубнами вообще не получится. В отдельном материале мы рассказывали, как включить экранное время на смартфонах Xiaomi, Redmi или Poco. Хочется обратиться ко всем производителям: учитесь у Apple, как это должно работать.

Фокусирование на Айфоне

Стандартный режим “Не беспокоить” есть уже на всех устройствах. Он позволяет отключить звук уведомлений в заданное время, чтобы вы могли, например, спокойно отдохнуть или позаниматься своими делами. Но в Apple пошли дальше и дали возможность создавать целые сценарии, назвав их Фокусированием. Теперь они могут включаться в определенное время или в заданном месте и изменять практически, все в системе вплоть до обоев, виджетов, скрывать ненужные приложения и ограничивать круг лиц и программ, которые могут присылать вам уведомления. Но апогеем этой функции стала возможность изменять циферблаты на Apple Watch в соответствии с заданным фокусированием. До такой тонкой настройки не дошел еще ни один Android-производитель.

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Быстрые команды на Айфоне

Многим пользователям не всегда хватает стандартной функциональности операционной системы Apple. Чтобы централизовано не внедрять новые функции и при этом дать владельцам своих устройств возможность получить то, что им хочется, Apple выпустила приложение “Быстрые команды”. С помощью него можно создать автоматизации, кнопки и различные команды для выполнения стандартных действий. Например, можно создать автоматизацию, которая будет запускать музыку на вашем смартфоне сразу после отключения будильника. И таких сценариев огромное количество. На Андроиде тоже есть подобные приложения, но итоговая реализация по своему удобству совсем не дотягивает до Apple. В “Быстрых командах” может разобраться даже самый неискушенный пользователь, в то время как в аналоги на Андроид без подготовки лучше не соваться.