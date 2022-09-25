Как заблокировать спам на Андроид

Между вереницей сообщений с разными ссылками из чатов с друзьями и внезапно появившимися подозрительными есть огромная разница: первые можно без проблем «заглушить» или выйти из оживленной группы, а вот внезапный спам так и будет приходить постоянно. Не помогает даже платная услуга оператора Анти-Спам, поэтому на помощь приходит встроенный блокировщик спама в Android: это работает как со звонками, так и с обычными сообщениями. Давайте разберемся, как понять, что перед вами нежелательный звонок с левого номера и что с этим можно сделать.
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Как понять, что звонят мошенники
В течение дня на ваш телефон могут поступать звонки с неизвестных номеров. Если раньше могла быть хоть какая-то надежда на то, что вам пытается кто-то дозвониться по важному делу, по работе, то теперь можно со стопроцентной уверенностью говорить о том, что это спам-звонки: либо реклама, либо очередной сотрудник банка, либо просто прозвон.
В народе так называют подготовку клиентской базы номеров: программа обзванивает людей, и если они берут трубку, то контакт остается в списках. После этого вас будут доставать разными предложениями о покупке матрасов, недвижимости и прочих вещей, которые вам не особо нужны. Лично я пользуюсь определителем номера от Яндекса, но если он не распознает номер, то просто ищу его в Интернете.
Помимо этого, спам-номера еще и присылают сообщения под видом рекламной рассылки. Понять, что надежно, а что вредно — почти невозможно, поэтому лучше всего вообще не трогать никаких ссылок во избежание потери данных и других угроз.
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Как заблокировать сообщения на Андроид
Заблокировать спам на телефоне можно несколькими способами. Например, с помощью приложения Сообщения — встроенного мессенджера в Android, который есть на всех смартфонах. Несмотря на полезные фишки вроде напоминаний, мы покажем как это делается на примере Google Messages.
- Откройте Сообщения на Андроид.
- Выберите нужный диалог.
- Нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите «Подробнее».
- Затем нажмите «Блокировать и сообщать о спаме», выберите, нужно ли сообщать о спаме.
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В идеале после этого вы не будете получать сообщения с этого номера, но если речь именно о нежелательной рассылке, то мошенники сделают этого с другого номера. Вы можете сделать это следующим способом.
- Откройте Google Messages и нажмите три точки справа вверху.
- Нажмите «Защита от спама».
- Затем передвиньте ползунок в активное положение.
Так вы будете лучше защищены от спама: система будет фильтровать сообщения и предупреждать вас о них еще до того, как они попадут в почтовый ящик.
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Блокировка звонков на Android
Вы также можете заблокировать определенные звонки на Android, используя приложение Телефон в качестве основного. Можно заблокировать как все подозрительные звонки с неизвестных номеров, так и некоторые по отдельности. Давайте посмотрим, как это можно сделать.
- Откройте приложение Телефон.
- Нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите Настройки.
- Выберите «Определитель номера и спам».
- Включите «Фильтровать спам-вызовы».
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Так система будет блокировать вызовы автоматически, однако может быть слишком чувствительной и активной — в итоге блокируются все номера без разбору. Если для вас это нормально, то можете оставить. Но если боитесь пропустить важный звонок, например, из доставки, то сделайте следующее.
- Откройте приложение Телефон.
- Выберите подозрительный номер, который хотите заблокировать, и удерживайте его.
- Во всплывающем меню нажмите «Заблокировать» и подтвердите выбор.
Безусловно, для блокировки спам-звонков еще есть отдельные приложения, но практика показывает, что даже в платной версии они не способны работать точно. Иногда даже хуже, чем встроенный блокировщик спам-звонков. На мой взгляд, лучше использовать определитель номера от Яндекса или других компаний или же прибегнуть к помощи анти-спама от оператора: да, он платный, но ради интереса я попробовал такой от Tele2.
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Он отлично срабатывает и практически не пропускает вредоносную рассылку с рекламой. Опять же, у таких услуг есть и свои минусы: в частности, в бан частенько попадают важные сообщения и звонки. Не так давно обнаружил, что ежемесячная рассылка Сбера об уплате коммунальных услуг каким-то образом была заблокирована, поэтому от анти-спама я отказался, чтобы ничего не пропускать.
А как вы боретесь со спамом? Помогают ли сторонние приложения?