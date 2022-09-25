Как заблокировать спам на Андроид

Между вереницей сообщений с разными ссылками из чатов с друзьями и внезапно появившимися подозрительными есть огромная разница: первые можно без проблем «заглушить» или выйти из оживленной группы, а вот внезапный спам так и будет приходить постоянно. Не помогает даже платная услуга оператора Анти-Спам, поэтому на помощь приходит встроенный блокировщик спама в Android: это работает как со звонками, так и с обычными сообщениями. Давайте разберемся, как понять, что перед вами нежелательный звонок с левого номера и что с этим можно сделать.

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Как понять, что звонят мошенники

В течение дня на ваш телефон могут поступать звонки с неизвестных номеров. Если раньше могла быть хоть какая-то надежда на то, что вам пытается кто-то дозвониться по важному делу, по работе, то теперь можно со стопроцентной уверенностью говорить о том, что это спам-звонки: либо реклама, либо очередной сотрудник банка, либо просто прозвон.

В народе так называют подготовку клиентской базы номеров: программа обзванивает людей, и если они берут трубку, то контакт остается в списках. После этого вас будут доставать разными предложениями о покупке матрасов, недвижимости и прочих вещей, которые вам не особо нужны. Лично я пользуюсь определителем номера от Яндекса, но если он не распознает номер, то просто ищу его в Интернете.

Помимо этого, спам-номера еще и присылают сообщения под видом рекламной рассылки. Понять, что надежно, а что вредно — почти невозможно, поэтому лучше всего вообще не трогать никаких ссылок во избежание потери данных и других угроз.

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Как заблокировать сообщения на Андроид

Заблокировать спам на телефоне можно несколькими способами. Например, с помощью приложения Сообщения — встроенного мессенджера в Android, который есть на всех смартфонах. Несмотря на полезные фишки вроде напоминаний, мы покажем как это делается на примере Google Messages.

Откройте Сообщения на Андроид.

Выберите нужный диалог.

Нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите «Подробнее».

Затем нажмите «Блокировать и сообщать о спаме», выберите, нужно ли сообщать о спаме.

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В идеале после этого вы не будете получать сообщения с этого номера, но если речь именно о нежелательной рассылке, то мошенники сделают этого с другого номера. Вы можете сделать это следующим способом.

Откройте Google Messages и нажмите три точки справа вверху.

Нажмите «Защита от спама».

Затем передвиньте ползунок в активное положение.

Так вы будете лучше защищены от спама: система будет фильтровать сообщения и предупреждать вас о них еще до того, как они попадут в почтовый ящик.

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Блокировка звонков на Android

Вы также можете заблокировать определенные звонки на Android, используя приложение Телефон в качестве основного. Можно заблокировать как все подозрительные звонки с неизвестных номеров, так и некоторые по отдельности. Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Откройте приложение Телефон.

Нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите Настройки.

Выберите «Определитель номера и спам».

Включите «Фильтровать спам-вызовы».

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Так система будет блокировать вызовы автоматически, однако может быть слишком чувствительной и активной — в итоге блокируются все номера без разбору. Если для вас это нормально, то можете оставить. Но если боитесь пропустить важный звонок, например, из доставки, то сделайте следующее.

Откройте приложение Телефон.

Выберите подозрительный номер, который хотите заблокировать, и удерживайте его.

Во всплывающем меню нажмите «Заблокировать» и подтвердите выбор.

Безусловно, для блокировки спам-звонков еще есть отдельные приложения, но практика показывает, что даже в платной версии они не способны работать точно. Иногда даже хуже, чем встроенный блокировщик спам-звонков. На мой взгляд, лучше использовать определитель номера от Яндекса или других компаний или же прибегнуть к помощи анти-спама от оператора: да, он платный, но ради интереса я попробовал такой от Tele2.

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Он отлично срабатывает и практически не пропускает вредоносную рассылку с рекламой. Опять же, у таких услуг есть и свои минусы: в частности, в бан частенько попадают важные сообщения и звонки. Не так давно обнаружил, что ежемесячная рассылка Сбера об уплате коммунальных услуг каким-то образом была заблокирована, поэтому от анти-спама я отказался, чтобы ничего не пропускать.

А как вы боретесь со спамом? Помогают ли сторонние приложения?