Что послушать, кроме музыки

В 2021 году контента стало настолько много, что из всего разнообразия сложно вычленить что-то одно. К примеру, за последние годы появилось множество вариантов: место эфирного ТВ занял YouTube на Android TV, в перерыве на работе не обязательно курить возле кулера, ведь есть ролики в TikTok и Reels в Instagram. Даже музыка перестала быть панацеей от безделья — например, время в дороге можно провести с пользой, узнав много нового о том, что происходит в мире. И я не про надоевшие радиостанции, на которых сплошняком реклама, попсовые хиты и рассуждения экспертов о насущном. Рассказываем, что можно послушать, кроме музыки.

Что такое подкаст

Одним из самых популярных способов времяпрепровождения являются подкасты. В 2021 году практически каждый считает себя подкастером, как в 2010 году все считали себя диджеями. Подкасты — это аудиопрограммы или видеоблоги, которые размещаются на музыкальных платформах. Вы можете их слушать онлайн, а можете скачивать на свое устройство. Сейчас популярны также видеоподкасты, размещаемые на YouTube, которые в итоге мы слушаем, а не смотрим. Они бывают документальными, развлекательными, спортивными и музыкальными.

Считается, что основное отличие подкастов от радиошоу — это их способ распространения и отсутствие расписания. То есть, вы можете их слушать в любое время. Кроме того, в подкастах меньше ограничений — ведущие могут изъясняться намного свободнее, обсуждать щекотливые темы, тем самым избегая ограничений радиоэфиров.

Короткие подкасты продолжительностью до 30 минут пользуются популярностью, ибо не отнимают много времени. А еще вы можете слушать подкасты в ускоренном темпе, увеличив скорость до 1,5х — ничего не пропустите и сэкономите время. Из познавательных могу порекомендовать KuJi, «Истории на ночь» и подкаст «Лайфхакера».

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Что такое аудиокнига

Лишь раз в жизни я встречал водителя, который за рулем слушал аудиокнигу Константина Паустовского! В целом, нет ничего лучше, чем просвещаться во время вождения. Cейчас есть аудиокниги самых разных жанров, а актеры озвучки подбираются так, словно автор книги сам ее зачитывает. Кроме того, аудиокниги очень близки людям за то, что с детства всех учат читать вслух.

Аудиокниги создают атмосферу комфорта и домашнего уюта, где бы вы ни находились. В любом случае, есть отличный шанс послушать что-то из школьной программы, что вы упустили. Сейчас подобный формат есть на многих цифровых платформах, у издательств и даже у Яндекс.Станции: да-да, Алиса умеет воспроизводить книги!

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Какие звуки успокаивают

Вот уже более 10 лет у меня есть привычка засыпать под музыку. Не так давно я попробовал переключиться на звуки природы — выяснилось, что так спится намного крепче и лучше. Да и просыпаться под условный шум дождя в разы приятнее. Именно звуки природы расслабляют человека, воздействуя на вегетативную нервную систему — специалисты рекомендуют почаще включать именно их, если находитесь в состоянии стресса. На некоторых предприятиях и вовсе давно используют шум леса для того, чтобы сотрудники меньше нервничали и работали продуктивнее в такой обстановке. К слову, музыка тоже влияет на ваше настроение — проверили на себе.

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Что такое ASMR

Помните те странные видео, где красивые девушки едят, шелестят упаковкой или просто дышат? Жанр ASMR (Автономная сенсорная меридиональная реакция) появился буквально пару лет назад, а сейчас о нем, кажется, немного позабыли. А зря: подобные звуки дают приятное расслабляющее ощущение по всему телу. Такой эффект появляется благодаря шепоту, шуршанию, похрустыванию и дыханию.

На YouTube полным-полно ASMR-роликов, где люди дышат, едят и даже распаковывают смартфоны в полнейшей тишине, используя чувствительные микрофоны. Жаль, что видео не способны передать запах новенького смартфона, который только-только достали из коробки — было бы очень круто. ASMR — отличный способ расслабиться и разнообразить свой досуг, немного отдохнув от музыки.

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Фильмы в аудио формате

Я обратил внимание на то, что сериалы и фильмы в последнее время слушаю фоном. То же самое касается YouTube. Думал, что один такой, но нет! Во ВКонтакте можно найти целую группу, где люди делятся фильмами и сериалами в аудиоформате. Кстати, не так важно, видели вы эту серию или нет — все равно слушаете и визуализируете, по большей части не упуская ничего лишнего. Это удобный способ потреблять контент за рулем: картинка не будет отвлекать от дороги. А еще такой способ прослушивания позволяет больше заниматься своими делами или хорошо засыпать — никакого вредного света от экрана, который является причиной бессонницы.

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