Сейчас всё делается через смартфон: заказываешь еду, платишь за ЖКХ, оформляешь страховку. Кредиты — не исключение. Многие банки одобряют займы прямо в приложении за несколько минут, и этим даже пользуются мошенники, когда взламывают Android (мы писали об этой схеме). Но прежде чем нести заявку в банк, полезно понять, как банк на вас смотрит. Для этого существует кредитный рейтинг — и проверить его можно прямо со смартфона.

Что такое кредитный рейтинг и зачем его знать

Кредитный рейтинг — это числовая оценка того, насколько вы надёжный заёмщик. Чем выше балл, тем больше банк вам доверяет и тем охотнее одобрит кредит на выгодных условиях. Чем ниже, тем выше шанс отказа или высокой процентной ставки, что в итоге может загнать вас в кредитную кабалу и заставит обратиться к нашей инструкции по установке самозапрета на займы.

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Рейтинг формируется на основе вашей кредитной истории:

брали ли вы кредиты и займы раньше;

платили ли вовремя или допускали просрочки;

сколько сейчас открытых кредитов;

как часто подаёте заявки в банки.

Знать свой рейтинг важно по нескольким причинам. Во-первых, перед тем как подавать заявку на ипотеку или крупный кредит, чтобы не получить отказ и не испортить историю лишними запросами. Во-вторых, чтобы вовремя заметить ошибки: иногда в кредитной истории оказываются чужие долги или закрытые кредиты, которые числятся открытыми. В-третьих, чтобы контролировать, не взял ли кто-то кредит на ваше имя без вашего ведома.

Кто хранит вашу кредитную историю

В России кредитные истории хранят специальные организации — Бюро кредитных историй (БКИ). Их несколько, и каждый банк передаёт данные в одно или несколько бюро. Поэтому полная картина может быть разбросана по разным источникам.

Два крупнейших бюро в России:

ОКБ (Объединённое кредитное бюро) — работает с данными от Сбербанка и других крупных банков, рейтинг предоставляет через сервис «Кредистори».

— работает с данными от Сбербанка и других крупных банков, рейтинг предоставляет через сервис «Кредистори». НБКИ (Национальное бюро кредитных историй) — одно из старейших и крупнейших бюро, работает с большинством российских банков.

По закону каждый гражданин имеет право получить свою кредитную историю бесплатно дважды в год в каждом бюро. Это важно: не один раз суммарно, а два раза в каждом бюро отдельно. Это базовое правило финансовой грамотности, которое нужно знать наряду с тем, что будет с деньгами, если удалить СберБанк Онлайн с телефона.

Как проверить рейтинг через ОКБ и сервис Кредистори

ОКБ предоставляет кредитный рейтинг через сервис «Кредистори» на сайте credistory.ru. Удобно делается прямо со смартфона.

Откройте браузер на Android и перейдите на credistory.ru. Нажмите «Войти» или «Зарегистрироваться». Авторизуйтесь через Госуслуги или Сбер ID. После входа перейдите в раздел «Кредитный рейтинг».

Сервис покажет ваш балл и расшифровку: что влияет на рейтинг, какие факторы снижают оценку и что можно улучшить. Также здесь видна полная кредитная история — все кредиты, займы и запросы банков.

Как проверить рейтинг через НБКИ

НБКИ предоставляет кредитный отчёт через официальный сайт nbki.ru.

Откройте браузер и перейдите на nbki.ru. Найдите раздел «Физическим лицам» и выберите «Кредитная история». Нажмите «Получить кредитную историю». Авторизуйтесь через Госуслуги.

В отчёте НБКИ будет подробная информация обо всех кредитах, которые когда-либо были оформлены через банки-партнёры бюро. Бесплатно — два раза в год, каждый последующий запрос платный. Обсудить финансовые вопросы можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Почему лучше проверять сразу в двух бюро

Разные банки сотрудничают с разными бюро. Сбербанк передаёт данные преимущественно в ОКБ, другие банки — в НБКИ или оба сразу. Это означает, что ваша кредитная история в ОКБ и НБКИ может отличаться — в одном бюро кредит будет виден, в другом нет.

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Проверить оба бюро особенно важно, если:

планируете крупный кредит или ипотеку — банк запросит данные из нескольких бюро;

хотите убедиться, что нет чужих долгов на ваше имя;

недавно закрыли кредит и хотите проверить, что он действительно числится закрытым.

На что влияет кредитный рейтинг и как его улучшить

Рейтинг напрямую влияет на условия кредитования. При высоком балле банк предложит более низкую процентную ставку и большую сумму. При низком — откажет или предложит кредит под повышенный процент.

Что снижает рейтинг:

просрочки по платежам (даже небольшие и давние);

большое количество активных кредитов одновременно;

частые заявки в банки за короткое время;

займы в микрофинансовых организациях.

Что помогает поднять рейтинг:

своевременные платежи по текущим кредитам;

закрытие лишних кредитных карт, которыми не пользуетесь;

небольшой потребительский кредит, который вы аккуратно выплачиваете (парадоксально, но это работает).

Рейтинг меняется не мгновенно — на улучшение уходят месяцы. Поэтому проверять его стоит заранее, а не за неделю до похода в банк. Актуальные советы по финансовой грамотности для пользователей Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.