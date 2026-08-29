Сейчас всё делается через смартфон: заказываешь еду, платишь за ЖКХ, оформляешь страховку. Кредиты — не исключение. Многие банки одобряют займы прямо в приложении за несколько минут, и этим даже пользуются мошенники, когда взламывают Android (мы писали об этой схеме). Но прежде чем нести заявку в банк, полезно понять, как банк на вас смотрит. Для этого существует кредитный рейтинг — и проверить его можно прямо со смартфона.

Проверяем свой кредитный рейтинг на Android. Фото.

Проверяем свой кредитный рейтинг на Android

Что такое кредитный рейтинг и зачем его знать

Кредитный рейтинг — это числовая оценка того, насколько вы надёжный заёмщик. Чем выше балл, тем больше банк вам доверяет и тем охотнее одобрит кредит на выгодных условиях. Чем ниже, тем выше шанс отказа или высокой процентной ставки, что в итоге может загнать вас в кредитную кабалу и заставит обратиться к нашей инструкции по установке самозапрета на займы.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Рейтинг формируется на основе вашей кредитной истории:

  • брали ли вы кредиты и займы раньше;
  • платили ли вовремя или допускали просрочки;
  • сколько сейчас открытых кредитов;
  • как часто подаёте заявки в банки.

Знать свой рейтинг важно по нескольким причинам. Во-первых, перед тем как подавать заявку на ипотеку или крупный кредит, чтобы не получить отказ и не испортить историю лишними запросами. Во-вторых, чтобы вовремя заметить ошибки: иногда в кредитной истории оказываются чужие долги или закрытые кредиты, которые числятся открытыми. В-третьих, чтобы контролировать, не взял ли кто-то кредит на ваше имя без вашего ведома.

Кто хранит вашу кредитную историю

В России кредитные истории хранят специальные организации — Бюро кредитных историй (БКИ). Их несколько, и каждый банк передаёт данные в одно или несколько бюро. Поэтому полная картина может быть разбросана по разным источникам.

Историю хранят разные кредитные бюро. Фото.

Историю хранят разные кредитные бюро

Два крупнейших бюро в России:

  • ОКБ (Объединённое кредитное бюро) — работает с данными от Сбербанка и других крупных банков, рейтинг предоставляет через сервис «Кредистори».
  • НБКИ (Национальное бюро кредитных историй) — одно из старейших и крупнейших бюро, работает с большинством российских банков.

По закону каждый гражданин имеет право получить свою кредитную историю бесплатно дважды в год в каждом бюро. Это важно: не один раз суммарно, а два раза в каждом бюро отдельно. Это базовое правило финансовой грамотности, которое нужно знать наряду с тем, что будет с деньгами, если удалить СберБанк Онлайн с телефона.

Как проверить рейтинг через ОКБ и сервис Кредистори

ОКБ предоставляет кредитный рейтинг через сервис «Кредистори» на сайте credistory.ru. Удобно делается прямо со смартфона.

  1. Откройте браузер на Android и перейдите на credistory.ru.
  2. Нажмите «Войти» или «Зарегистрироваться».
  3. Авторизуйтесь через Госуслуги или Сбер ID.
  4. После входа перейдите в раздел «Кредитный рейтинг».
Кредитный рейтинг здесь всегда показывается бесплатно. Фото.

Кредитный рейтинг здесь всегда показывается бесплатно

Сервис покажет ваш балл и расшифровку: что влияет на рейтинг, какие факторы снижают оценку и что можно улучшить. Также здесь видна полная кредитная история — все кредиты, займы и запросы банков.

Как проверить рейтинг через НБКИ

НБКИ предоставляет кредитный отчёт через официальный сайт nbki.ru.

  1. Откройте браузер и перейдите на nbki.ru.
  2. Найдите раздел «Физическим лицам» и выберите «Кредитная история».
  3. Нажмите «Получить кредитную историю».
  4. Авторизуйтесь через Госуслуги.
НБКИ также позволяет узнать кредитный рейтинг. Фото.

НБКИ также позволяет узнать кредитный рейтинг

В отчёте НБКИ будет подробная информация обо всех кредитах, которые когда-либо были оформлены через банки-партнёры бюро. Бесплатно — два раза в год, каждый последующий запрос платный. Обсудить финансовые вопросы можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Почему лучше проверять сразу в двух бюро

Разные банки сотрудничают с разными бюро. Сбербанк передаёт данные преимущественно в ОКБ, другие банки — в НБКИ или оба сразу. Это означает, что ваша кредитная история в ОКБ и НБКИ может отличаться — в одном бюро кредит будет виден, в другом нет.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Проверить оба бюро особенно важно, если:

  • планируете крупный кредит или ипотеку — банк запросит данные из нескольких бюро;
  • хотите убедиться, что нет чужих долгов на ваше имя;
  • недавно закрыли кредит и хотите проверить, что он действительно числится закрытым.

На что влияет кредитный рейтинг и как его улучшить

Рейтинг напрямую влияет на условия кредитования. При высоком балле банк предложит более низкую процентную ставку и большую сумму. При низком — откажет или предложит кредит под повышенный процент.

Кредитный рейтинг влияет буквально на всё, что касается ваших будущих кредитов. Фото.

Кредитный рейтинг влияет буквально на всё, что касается ваших будущих кредитов

Что снижает рейтинг:

  • просрочки по платежам (даже небольшие и давние);
  • большое количество активных кредитов одновременно;
  • частые заявки в банки за короткое время;
  • займы в микрофинансовых организациях.

Что помогает поднять рейтинг:

  • своевременные платежи по текущим кредитам;
  • закрытие лишних кредитных карт, которыми не пользуетесь;
  • небольшой потребительский кредит, который вы аккуратно выплачиваете (парадоксально, но это работает).

Рейтинг меняется не мгновенно — на улучшение уходят месяцы. Поэтому проверять его стоит заранее, а не за неделю до похода в банк. Актуальные советы по финансовой грамотности для пользователей Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.