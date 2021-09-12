Лучшие приложения для контроля за своим здоровьем.

В последнее время все больше в моду входит здоровый образ жизни. Каждый день в Инстаграм появляются новые блогеры, рассказывающие нам о пользе здорового питания или зарядки по утрам. Сейчас никого не удивишь плохими привычками или пассивным образом жизни. В наше время все стремятся к путешествиям, максимальной продуктивности и контролю за своим телом. Думаю, что наша подборка поможет вам не отставать от модных тенденций.

В последние годы смартфон стал неотъемлемой жизнью каждого пользователя. Все чаще мы интегрируем такие привычные вещи, как ежедневник или кошелек с пластиковыми картами, внутрь своих гаджетов. Сейчас пришло время позаботиться о самом главном — нашем здоровье, и перенести некоторые задачи по его контролю в диджитал пространство.

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Лучшее приложение для медитации на Android

Великие умы говорили: лучшее лечение — это профилактика. Хороший качественный сон является залогом вашего здоровья. Если вы испытываете проблемы с тем, чтобы заснуть, рекомендую вам приложение для медитации Meditopia. На самом деле, медитация — это гораздо большее понятие, чем просто красивая музыка для расслабления, попробовать точно стоит каждому. Я пользуюсь Meditopia около года и хочу сказать, что жизнь с ним стала гораздо проще. От меня ушли не только проблемы со сном, но и другие проблемы со здоровьем.

Скачать Meditopia

Приложение выполнено в красивом дизайне и способно впечатлить каждого пользователя. На стартовом экране располагается пять вкладок. В них вы можете посмотреть все доступные медитации и, что очень удобно, отдельной вкладкой представлен Сон. Для того чтобы познакомиться с приложением хватит бесплатной подписки. Далее, если вам понравится, вы можете приобрести платную подписку. А если нет, то у нас есть еще несколько вариантов других приложений, которые точно придутся вам по душе.

Приложение для отказа от курения

Если вы давно мечтали бросить курить и все не решались, Не Курю это то, что вам нужно. Приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс и множество функций. Как только вы войдете в приложение, программа попросит заполнить у вас некоторые данные, чтобы наконец отказаться от этой пагубной привычки. На стартовом экране необходимо ввести:

Дату и время последней выкуренной сигареты.

Количество сигарет, которые вы выкуриваете в сутки.

Цена одной пачки.

Содержание никотина и смолы в одной сигарете.

Также будут доступны некоторые настройки кастомизации.

Интересно, что в последнее время производители табака не указывают количество никотина и смолы, однако, уверен, что все курильщики со стажем знают эти цифры.

Скачать Не Курю

Далее появляется второй экран, где в верхней части дисплея высвечивается ваша статистика по заданным параметрам, а ниже располагается сводка, где вы можете узнать о восстановлении своего организма, узнать о заболеваниях, которые связаны с курением, и рассчитать свой индекс курильщика на калькуляторе.

Отдельного внимания заслуживает раздел Мотивация, где подробно рассказывается о мифах, связанных с курением, советах по борьбе с недугом и пользе отказа.

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Приложение для контроля приема таблеток

Поработав некоторое время в поликлинике, я понял, насколько часто люди забывают пить таблетки. Признаюсь, я и сам частенько этим грешу, но я и подумать не мог, что происходит это в таких масштабах. Конечно, очень хотелось бы избежать постоянного приема лекарств в пользу пластырей, которые самостоятельно обеспечат поступление веществ в кровь, но пока это невозможно.

Поэтому предлагаю обзавестись приложением MyTherapy. С ним вы точно не забудете о том, когда вам необходимо принять таблетку. А если вдруг забудете, всегда можно будет записать это в приложении и позже покаяться доктору.

Скачать My Therapy

Приложение заинтересовало тем, что помимо контроля прима таблеток, здесь есть также функция контроля симптомов заболевания, по поводу которых вы принимаете препараты. Например, сюда же вы можете ввести цифры давления или глюкозы крови, чтобы предоставить отчет вашему врачу.

Приложение для контроля калорий и питания

FatSecret пожалуй самое популярное приложение для контроля за своим питанием. Я сам ни один раз слышал о том, как программа помогла нескольким моим знакомым. Как только вы зайдете в приложение, вам будет предложена цель: похудеть, сохранить текущий вес или набрать массу.

Приложение имеет индивидуальный подход, и поэтому вам будет необходимо указать некоторые параметры, такие как возраст, пол, образ жизни и два показателя веса: желанный и действительный. На основе этих данных FatSecret предложит вам рекомендации по количеству калорий в сутки.

Скачать FatSecret

Для того чтобы посмотреть статистику, вам необходимо перейти в раздел Дневник. Там же можно указать количество приемов пищи и все продукты, которые вы съели в течение суток. Часто мы перекусываем на ходу и забываем о том, что это тоже считается, в таких перекусах часто содержится много калорий. Теперь, когда смартфон всегда под рукой, вы точно не забудете внести все данные.

Рекомендую отнестись к этому приложению настороженно, так как бесконтрольное голодание может привести к серьезным последствиям. Если у вас действительно имеется лишний вес, всегда лучше сначала получить консультацию врача по этому поводу. Тем более, у нас в стране это делается бесплатно.

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Приложение для контроля артериального давления

С 2000 г. число случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возросло более чем на 2 миллиона, а в 2019 г. достигло почти 9 миллионов. Надо сказать, цифры внушительные. Для контроля за здоровьем сердца пациентам врачи рекомендуют использовать дневник давления.

Скачать Кардио Журнал

Многие ведут его в бумажном варианте, но я предлагаю использовать в этих целях приложение Кардио журнал. В нем вы сможете записывать свои цифры давления и пульса и всегда держать ухо в остро. Приложение имеет простой интерфейс, с которым без проблем справится даже пожилой человек.

Приложение имеет следующие функции:

Сохранять и отображать систолическое, диастолическое давление и пульс

Устанавливать напоминания, чтобы вы не забыли про измерение

Анализировать показания тонометра

Строить графики на основе статистики

Удобный экспорт в виде таблицы Excel

Имейте ввиду, что приложение не умеет самостоятельно измерять давление. Несмотря на то, что некоторые умные часы уже обзавелись этой функцией, работает она далеко не везде. Тем более, что такой способ измерения не является медицинским прибором, а врачи все еще рекомендуют использовать в этих целях тонометр.

А вы пользовались когда-нибудь приложениями из списка? Поделитесь своим опытом в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже.