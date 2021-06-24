Почему YouTube просит подтвердить возраст

Не так давно YouTube начал настойчиво спрашивать у пользователей сколько им лет. Точнее, подобные вопросы задавались уже много лет назад, но изначально это было чем-то формальным и только в последние полгода отказ подтвердить свой возраст стал основанием для блокировки учетной записи. Интересно, что сталкиваются с этим пользователи из разных стран мира вне зависимости от многих других факторов. Это может показаться немного странным решением для сервиса, но на самом деле за таким поведением стоит одна конкретная история. Сейчас разберемся, что это за история и что вообще делать, если вам приходит такое уведомление.

Почему YouTube просит предоставить документы

Если вы недавно наткнулись на просьбу YouTube подтвердить свой возраст, лучше сделать это, иначе вы рискуете потерять доступ к своему аккаунту и вы в этой ситуации не одиноки. В последнее время Google стала гораздо более агрессивно относиться к проверке возраста из-за огромного штрафа, который компания должна была заплатить. Причиной стало нарушение правил безопасности детей. Поэтому компания просит некоторых людей предъявить удостоверение личности или кредитные карты для проверки. Вот, что надо знать в этой ситуации

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Безопасно ли отправлять документы Google

Во-первых, Google уверяет, что любые предоставленные вами данные используются исключительно для проверки возраста. На странице справки Google сообщает, что если вы подтвердите свой возраст с помощью удостоверения личности, компания удалит изображение, как только будет завершена проверка. При использовании кредитной карты Google авторизует небольшую сумму, чтобы проверить ее подлинность, но фактически деньги с карты не снимаются. Блокировка средств снимается сразу или в течение нескольких дней.

Имейте в виду, что Google попросит вас загрузить свои документы на специальный сайт загрузки только после того, как вы войдете в свою учетную запись Google. Компания никогда не попросит вас отправить электронное письмо или сообщение с этими данными, поэтому будьте осторожны, если вы получите от кого-то просьбу сделать это.

Если вы не предоставите доказательство своего возраста, Google деактивирует вашу учетную запись в течение 14 дней, а затем удалит всю информацию из нее через 30 дней.

С какого возраста можно пользоваться YouTube

Однако стоит отметить, что вам не обязательно должно быть 18 лет или больше, чтобы иметь возможность полноценно использовать свою учетную запись Google. Дети в возрасте от 13 лет и старше имеют право пользоваться YouTube и другими сервисами компании. Поэтому вам надо будет хотя бы доказать этот возраст.

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Если вам меньше 18 лет, возможно, вы не сможете получить доступ к некоторым видео и другому контенту, но в большинстве случаев вы можете продолжать использовать свою учетную запись, как и до проверки. Дети младше 13 лет также могут иметь собственную учетную запись Google, но это должна быть контролируемая учетная запись, управляемая родителями или опекунами. В этом случае настраиваться она должна вместе с родителями.

Google нарушает безопасность?

Google делает все это из-за юридического спора. С тех пор, как в 2019 году компании пришлось заплатить штраф в размере 170 миллионов долларов за нарушение Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), компания стала гораздо более осторожно подходить к своим действиям в отношении YouTube. Особенно, когда речь идет о защите детей.

Частично это и является причиной проверки возраста, и именно отсюда поступают запросы на подтверждение. В том числе это нужно для подбора рекламы, которую можно показывать детям или которая предназначена только для взрослых. Ну, и конечно, это защищает детей от агрессивного контента, который им смотреть не положено.

Как видите, причина, по которой Google запрашивает подтверждение возраста, не является поводом собрать больше данных для заработка. Все сделано для защиты отдельных категорий пользователей. Даже если самой Google это не так важно, штрафы платить она не хочет, а значит, надо что-то делать с этой ситуацией.

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