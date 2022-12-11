Настройки времени на телефоне, о которых должен знать каждый из вас

В своем нынешнем виде смартфон заменяет сразу несколько десятков устройств. Это и телефон, и модем, и медиапроигрыватель, и портативный фотоаппарат. Список его возможностей можно продолжать до бесконечности, но наряду с организацией связи одной из самых главных функций продолжает оставаться показ даты и времени на экране. Столь простая, но вместе с тем важная опция имеет массу настроек, о которых должен знать каждый владелец. Так давайте же разберемся, как настроить время на телефоне.

Как установить время на телефоне

Обычно все необходимые настройки даты и времени автоматически применяются сразу после включения устройства. Но ведь смартфон не может знать обо всех наших предпочтениях, правда? Поэтому предлагаю каждому из вас самостоятельно изучить параметры, доступные пользователям:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Дата и время» (на некоторых смартфонах он скрывается во вкладке «Расширенные настройки»). Установите необходимые параметры.

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По умолчанию в настройках включена опция «Использовать время сети». Но вы можете от нее отказаться, чтобы отрегулировать все параметры вручную. Чтобы изменить время на телефоне, нужно отключить опцию автоматической настройки, открыть вкладку с говорящим названием «Время» и установить собственные параметры, указав текущие часы и минуты. То же самое касается настроек даты на телефоне, которые доступны в одноименном подпункте.

Разумеется, этим настройки не ограничиваются. Еще два важных параметра, которые меняются на любом телефоне: часовой пояс и формат времени. Если в первым все более-менее ясно, то о втором все-таки стоит сказать несколько слов. По умолчанию смартфон выбирает формат, используемый в вашей стране, отталкиваясь от выбранного региона в настройках (в России и в большинстве других государств используется 24-часовой). Но вы можете поменять его на 12-часовой вариант, и тогда сутки будут разбиваться на до полудня (AM) и после полудня (PM).

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Неправильная дата и время

Если ваш телефон показывает неправильное время,а в настройках не включено автоматическое определение, то попробуйте активировать использование данных сети. Так вы перестанете беспокоиться о необходимости вручную выставлять параметры и, скорее всего, получите точные сведения.

Другое дело, если часы показывают неправильные сведения, когда включено автоматическое определение времени. Прежде всего советую выключить и снова включить использование данных сети. Затем перезагрузите смартфон. Если и это не поможет, достаньте SIM-карту и вставьте ее обратно. В крайнем случае вам придется вручную установить все параметры или выполнить сброс до заводских настроек.

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Как установить часы на главный экран

По умолчанию часы есть в левом верхнем углу строки состояния. Но многим они покажутся маленькими, а потому, чтобы лучше видеть дату и время, необходимо установить часы на главный экран телефона, действуя по следующей инструкции:

Задержите палец на свободной области рабочего стола, где нет ярлыков приложений. Перейдите в раздел «Виджеты». Выберете интересующий вариант часов. Разместите их в нужном месте и нажмите на галочку.

Для отображения даты и времени вы можете использовать не только стандартные шаблоны, но и сторонние виджеты часов на Андроид. Им на нашем сайте был посвящен отдельный материал. Кроме того, рекомендую прочитать еще один текст о том, как настроить виджет. Там вы тоже найдете много интересного.

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Как изменить часы на экране блокировки

К этому моменту нам удалось настроить время на телефоне, а также добавить виджет на главный экран. Но это не все, о чем нужно знать. Помимо рабочего стола еще одним местом отображения даты и времени является экран блокировки. Если вам не нравится текущий вариант, посмотрите, как поменять часы на экране блокировки:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Блокировка экрана», а затем — «Стиль часов экрана блокировки». Выберете предпочтительный вариант.

Если ваш смартфон оснащен AMOLED-дисплеем, помимо прочего вы можете настроить Always On Display, чтобы часы постоянно отображались на экране. Всем остальным, кого не устроят стандартные шаблоны часов, стоит просто поменять тему оформления или установить сторонний лончер.

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Как убрать двойные часы на Xiaomi

В конце хочу рассказать о проблеме, на которую жалуются многие владельцы смартфонов Xiaomi (возможно, вы сталкивались с ней и на устройствах других производителей). Это двойные часы на экране блокировки. Они показывают время не только в вашем, но и в другом регионе. Чтобы убрать двойные часы, нужно посетить настройки даты и времени, а затем отключить опцию показа времени двух часовых поясов. При желании ее можно будет активировать повторно.

Если речь идет о двойных часах на экране рабочего стола, то для избавления от них необходимо просто поменять виджет. В списке доступных вариантов обязательно найдется шаблон с отображением времени только в вашем регионе.