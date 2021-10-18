Не отключается будильник на Android. Что делать

Кто сталкивался с тем, что будильник не зазвонил вовремя или не зазвонил вообще? Да, пожалуй, что каждый. Проспали вы из-за этого на работу или сами встали вовремя — не так важно. Важно, что полагаться на один будильник после этого вы скорее всего больше не могли и начали ставить два — желательно на разных устройствах. Однако, как выяснилось, бывает и другая, прямо противоположная проблема. Она заключается в том, что сработавший будильник просто отказывается отключаться, что бы вы ни делали. Попробуем разобраться, что это за проблема, откуда она взялась и как её побороть.

Сделай паузу: почему я перестал знакомиться в Интернете

Проблема, не дающая будильнику отключиться, когда надо, — на самом деле не одна. Их много. И все они зависят от разных факторов, которые могут и близко не быть похожими друг на друга. Поэтому мы приведём только самые распространённые причины, по которым может не отключаться будильник, и способы их устранения.

Почему не выключается будильник

Первая причина, по которой будильник не отключается, — это банальное зависание смартфона. В этом случае наиболее эффективным решением будет самое простое — перезагрузка. Зажмите кнопку питания на несколько секунд и продолжайте её удерживать до появления экрана отключения.

Почему телефон быстро садится и как с этим бороться

Высоко вероятно, что уже на этом этапе будильник замолкнет, но, если этого не произойдёт, выберите «Перезагрузка» или «Отключение», в зависимости от доступных вариантов. Остановка подачи питания на процессор и оперативку выгрузит будильник и гарантированно отключит его.

Завис телефон. Что делать

Вторая причина — это зависание не смартфона, а приложения будильник. Причём неважно, каким именно будильником вы пользуетесь: штатным или сторонним. Для большинства приложений решение будет идентичным, хотя есть и исключения, но о них и способах решения их проблем мы поговорим ниже.

В ситуации, если будильник не замолкает по нажатию на кнопку на экране или свайпу, требуя принудительного отключения, возможно, дело именно в нём. В таких случаях я рекомендую очистить кэш приложения, поскольку, высоко вероятно, одно из обновлений могло сбить его настройки:

Apple рассказала, почему вам стоит отказаться от Андроид

Перейдите в «Настройки» и выберите «Приложения»;

В открывшемся окне выберите приложение будильника;

Откройте его и в следующем окне выберите «Память»;

Здесь нажмите «Очистить кэш» и подтвердите действие.

Как правило, сброс кэша приложения на Андроид может помочь, если предыдущее обновление установилось неправильно. Это довольно распространённая проблема, которая решается именно таким способом. Само собой, нет гарантии, что проблема не повторится, но высоко вероятно, что на какое-то время очистка быстрых данных устранит её.

Не могу отключить будильник

В Google Play полным полно приложений будильников для Android, которые ориентированы на то, чтобы гарантированно разбудить пользователя в строго заданное им время. Для этого они идут на разные ухищрения. Один из наиболее распространённых способов — заставить вас встать и совершить какое-то действие.

Мой коллега Артём Рахматуллин уже рассказывал об одном из таких будильников, которым он сам пользуется. В его случае приложение требует, чтобы он поднялся с кровати, вышел в подъезд и сфотографировал заранее заданный объект. Если этого не сделать, сигнал будильника не отключится.

Почему я захотел купить себе Google Pixel 6. Спойлер: вы тоже захотите

Если вы пользуетесь чем-то подобным, рекомендую убедиться, что вы точно выполнили его требование. Например, сделали фотографию именно под нужным ракурсом. А, может быть, ваш будильник отталкивается от геопозиции, и ему необходим доступ к GPS. В общем, внимательно изучите его требования.

Как удалить приложение по умолчанию

Ну, и в качестве самого последнего, но наиболее эффективного средства отключения будильника, который наотрез отказывается отключаться, я рекомендую удаление соответствующего приложения. Если речь идёт о стороннем решении, проблем с этим не будет. Другое дело, если будильник — штатный.

Если вы пользуетесь по умолчанию предустановленным решением, вам потребуется не просто удалить его, а именно что остановить, потому что, как правило, штатный софт нельзя просто так стереть. Впрочем, проблем с тем, чтобы остановить его действие по большому счёту тоже нет.

Мнение: Почему я не покупаю смартфоны в кредит

Перейдите в «Настройки» — «Приложения»;

Отыщите своё приложение будильника;

Перейдите на его страницу;

Найдите и нажмите «Остановить».

Впрочем, будьте внимательны: не исключено, что штатное приложение «Часы», которое смартфон использует по умолчанию, может быть глубоко интегрировано с остальной системой. Поэтому его остановка может привести к тому, что смартфон не сможет верно рассчитывать время, что в свою очередь приведёт к сбою в работе других функций.