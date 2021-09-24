Лучшие будильники на Android

Будильники на телефонах появились достаточно давно, и, благодаря этим приложениям, мы теперь можем вставать в то время, которое было запланировано ранее. Сейчас даже самый простой будильник на Android это намного больше, чем просто громкая мелодия с утра, и я постараюсь сегодня вам это доказать. Вы совершенно справедливо можете нас спросить: а почему бы не воспользоваться стандартной мелодией на смартфоне? Об этом мы тоже сегодня поговорим.

Совсем недавно автор AndroidInsider.ru в своей статье рассказывал, что делать, если не сработал будильник. Иван Кузнецов отметил, что недавно столкнулся с проблемой лично:

На днях у меня не сработал будильник. Я не придал этому особого значения, потому что мало ли что могло случиться. Однако неожиданно выяснилось, что эта проблема коснулась не только меня, а куда больше людей. По их словам, проблема крылась в приложении Часы от Google, — пишет журналист нашей редакции.

Завидую его выдержке и спокойствию. Если бы у меня не сработал будильник, паника была бы жуткая. Причем неважно, проспал на работу или встал позже в выходной. Все расписание на день пошло бы коту под хвост.

Прочитав эту новость, я ужаснулся и в быстром порядке решил обратиться к магазину Google Play, и начал тестировать разные приложения. В технологиях умного пробуждения и других уникальных фишках новых будильников я не нуждался, поэтому отобрал самые простые решения.

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Простой будильник на Андроид

Первый запрос, который я ввёл в Google Play, конечно, был «простой будильник бесплатно». Собственно, данное приложение так и называется. Набор функций здесь минимальный, однако его хватает для всех базовых задач.

Из преимуществ могу отметить расположение будильников на главном экране. Оно будет выстроено в том порядке, в котором они сработают. Так что, если вы заводите будильник не только для сна, но и для задач на день, это вам точно придется по душе.

Скачать простой будильник

Кроме того, очень понравилась функция постепенного пробуждения. Простой Будильник медленно увеличивает громкость сигнала, а не будет кричать с максимальным уровнем звука. В отличие от стандартного приложения на iPhone, которое использует мой сосед.

Если вы хотите просыпаться только в будние дни — это тоже можно настроить. Можно также поставить два будильника, как делаю я. Один на выходные, другой на рабочую неделю.

Как не проспать будильник

Если для вас встать с утра это такая же пытка, как для меня, то могу смело рекомендовать вам Alarmy. Суть этого приложения в том, что он предлагает выполнить владельцу некоторые миссии, с помощью которых проспать просто не выйдет.

Мне больше всего понравилась фотографическая. Здесь вам необходимо будет сделать снимок того места, которое вы фотографировали, когда скачивали это приложение. Иначе будильник продолжит работать. Я, например, сфотографировал свой подъезд. А что, очень удобно. Для этого, как минимум, придется одеться и выйти.

Скачать Alarmy

Кроме того, в Alarmy есть возможность выбрать рингтон по громкости. Если есть необходимость встать сразу же, можно поставить самую громкую версию, а если нет — просыпаться постепенно. Вишенкой на торте здесь будет функция отключения удаления Alarmy. В настройках можно просто запретить удаление этого приложения, так что простым путем с утра пойти не получится.

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Будильник с радио

Приложение Говорящий будильник имеет огромное количество положительных оценок в Google Play, что привлекло меня с самого начала. Здесь можно устанавливать неограниченное количество разных сигналов, которые поддаются гибкой настройке.

Они могут быть одноразовыми, повторяться в течение рабочей или полной недели. Также можно настроить свою мелодию. Здесь доступны стандартные звуки, музыка, сохраненная на устройстве, или онлайн-радио.

Скачать будильник с радио

Обычно я меняю мелодии в будильнике примерно раз в неделю. Предыдущая настолько надоедает, что терпеть это становится просто невыносимо. А тут можно просыпаться под онлайн-радио, ну красота, не правда ли?

Есть также и другие функции вроде просмотра погоды после пробуждения. Есть фишки, вроде уведомления до срабатывания сигнала или установка резервного будильника внутри одного пункта.

Мягкий будильник на Андроид

Ещё раз напишу спасибо за будильник! Благодарна за него каждый вечер, когда выставляю время. Мелодия Космос это самое лучшее, что можно придумать. Рядом спит ребенок и будильник его совершенно не беспокоит, я же просыпаюсь от него всегда. Мелодия отличная, очень приятная и не раздражает долгое время. Я считаю, это огромный аргумент в пользу приложения. Ещё раз огромное вам спасибо за доброе пробуждение, — пишет один из пользователей.

Основное преимущество космического будильника — нежное пробуждение. Сначала появится так называемый предсигнал, который потревожит вас легкой вибрацией, а потом появится спокойная мелодия с плавным нарастанием звука. Вот это я понимаю, будильник здорового человека!

Скачать космический будильник

Если вы не испытываете проблем с пробуждением и вам надоели громкие раздражающие мелодии — это то, что вам нужно. У приложения высокий рейтинг, а комментарии пользователей говорят, что приложение однозначно стоит скачать.

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Поиск хорошего будильника на Android показался мне не такой простой задачей, как это было на первый взгляд. Однако все, что я нашел выше, мне пришлось по душе. А если вдруг захочется большей функциональности — про умные будильники мы писали ранее.

А вы сталкивались с проблемой некорректной работы родного будильника от Google? Может быть слышали от своих знакомых? Обязательно поделитесь своим опытом в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.