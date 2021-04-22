«Ожидание сообщения. Это может занять некоторое время» в Ватсапе. Что делать

Вы пользуетесь WhatsApp? Ну, о чём я спрашиваю, конечно, пользуетесь! Значит, так или иначе вы сталкивались с проблемами, с которыми обычно сталкиваются пользователи этого мессенджера. Наиболее популярные из них мы уже разобрали (1, 2, 3, 4). Но, когда я подумал, что основные темы, которые могут вызывать вопросы, уже в прошлом, неожиданно выяснилось, что есть ещё проблема с доставкой сообщений, которую тоже нужно обсудить отдельно. Что ж, сказано – сделано.

Как переводить сообщения в ватсапе и телеграм на Android

Некоторые пользователи WhatsApp время от времени сталкиваются с тем, что их сообщения не доставляются до адресата либо доставляются с большой задержкой. Чаще всего в таких случаях они видят оповещение следующего содержания: «Ожидание сообщения. Это может занять некоторое время». Ничего не понятно, согласен. Какое ожидание? Почему отправка сообщения может занять некоторое время? Ну, и, конечно, почему одни сообщения сопровождаются таким уведомлением, а другие – нет? Попробуем разобраться.

Не доставляются сообщения в Ватсапе

Всё дело в том, что все сообщения в WhatsApp по умолчанию шифруются по протоколу end-to-end. Это так называемое оконченное, или сквозное шифрование, когда доступ к сообщению могут получить только два человека: отправитель и получатель. Просто только у них есть ключи шифрования и дешифровки, которые хранятся на их устройствах. Поэтому никто посторонний не может не то что вмешаться в диалог, но и не может его перехватить. Вообще, эти ключи условно постоянны, но могут обновляться в зависимости от каких-либо факторов.

Как в Ватсапе изменить фон в конкретном чате

Как правило, в роли таких факторов выступают критические изменения в работе WhatsApp:

Получатель сообщения переустановил приложение;

Получатель сообщения пересел на новое устройство;

Получатель сообщения сменил номер телефона, привязанный к аккаунту WhatsApp;

Получатель сообщения давно не заходил в онлайн, и ключ шифрования «протух».

Ожидание сообщения в Ватсапе. Как исправить

Исправить проблему, в общем, не так уж и сложно. WhatsApp рекомендует в таких случаях просто связаться со своим собеседником другим способом и попросить его запустить мессенджер на своём устройстве. Обычно этого бывает достаточно для того, чтобы ваши устройства обменялись ключами шифрования, и вы могли продолжить общение. Но иногда приходится подождать некоторое время. А для надёжности рекомендуется отсканировать QR-код безопасности. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельной статье – это очень полезно, обязательно почитайте.

Можно ли редактировать сообщения в Ватсапе

После того, как ваш собеседник войдёт в онлайн, устройства обменяются ключами шифрования, и он сможет получить сообщение, которое вы ему отправили. В этом случае уведомление пропадёт, а под вашим сообщением появятся две серые галочки, которые будут свидетельствовать о том, что сообщение доставлено. Если галочки окрасятся в синий цвет, значит, собеседник прочёл послание, открыв его в интерфейсе мессенджера. После этого можете ожидать его ответ. Но не исключено, что он не захочет или не сможет его прочесть, и тогда придётся подождать.