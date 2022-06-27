Почему хрипят динамики на телефоне, и что с этим делать

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Иван Герасимов 0

Даже при аккуратном использовании смартфона порой случаются неполадки, которые дают о себе знать через какое-то время: смартфон, укутанный в прочный чехол и заклеенным в противоударное стекло дисплей, имеет шансы выйти из строя или, во всяком случае, перестать работать как после покупки. Одним из самых часто используемых модулей является внешний динамик, который повредить проще всего, ведь не каждый чехол защищает эту область. Сегодня поговорим о том, почему хрипит динамик в смартфоне, влияет ли громкость звука на его долговечность и можно ли избежать поломки.

Рассказываем, почему хрипят динамики на телефоне и как это исправить самому

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Максимальная громкость на телефоне

Времена, когда многие слушали музыку на телефоне через встроенные динамики, далеко позади: теперь большинство пользователей для этого предпочитают наушники или блютуз-колонки, лишь изредка включая любимый плейлист или сериал на полную громкость. Будьте уверены: чем чаще вы так делаете, тем быстрее динамик начнет хрипеть. Хуже, если в смартфоне установлен всего один динамик, поэтому на него будет приходиться большая нагрузка.

На телефоне постоянно установлена максимальная громкость? Это очень плохо

К тому же, многое зависит от настроек эквалайзера и жанра проигрываемой музыки: чем она тяжелее, чем больше ударных инструментов и высоких частот используется в файле, тем больше шансов, что будет повреждена мембрана динамика. Это значит, что динамик начнет хрипеть или издавать посторонние шумы. В этой ситуации приходится менять модуль на новый, поэтому ни в коем случае не пытайтесь увеличить громкость на телефоне искусственным путём — если производитель установил именно ту, что есть сейчас, значит это оптимальная настройка, не подлежащая изменению.

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Из-за чего может хрипеть динамик в телефоне

Если же вы не делаете громкость на телефоне на полную и предпочитаете слушать музыку в наушниках, то бояться выхода детали из строя не стоит. Но существует несколько других ситуаций, при которых звук на телефоне становится тише.

Слышите хрип динамика? Вот почему это происходит

  • Динамик в телефоне засорился. Как уже говорилось выше, динамик не защищен чехлом от попадания пыли или мелкого мусора. Грязь внутри спрессовывается, после чего ее невозможно оттуда достать подручными способами.
  • В динамик попала вода. Даже случайно попавшая капля дождя может спровоцировать выход динамика из строя. Действовать нужно сразу, пока вода не вызвала окисление контактов или замыкание — достаточно отключить телефон и дать ему высохнуть, не прибегая к помощи фена.
  • Произошел сбой в работе телефона. Заметили, что иногда звук в телефоне начинает хрипеть? Вероятно, что все дело в высокой нагрузке: всему виной неполадки в работе ОС, неправильной прошивке.
  • Динамик хрипит в приложении. Обратите внимание, что, например, во время звонка динамик не издает странных звуков, а хрипит только при просмотре фильмов или при воспроизведении видео. Значит, проблема лишь в конкретном приложении.

Как выбрать смартфон правильно и не повестись на уловки производителей

Хрипит динамик после падения

Уронили телефон? Даже не надейтесь на то, что после падения он продолжит нормально работать

После падения смартфон, на первый взгляд, может оказаться в целости и сохранности. Но это палка о двух концах: с одной стороны, может показаться, что телефон отделался лишь парой царапин, но на деле повреждения могут быть внутри. Например, даже из-за падения с дивана на пол в смартфоне могут отклеиться контакты динамика, что приведет к искажению звука или вовсе его исчезновению.

Кроме того, не исключено, что может повредиться мембрана динамика, а это как раз причина того, что динамик начал хрипеть. Хрип создается из-за вибрации на высоком уровне громкости — на низком уровне ее не будет слышно. Разбирать смартфон для того, чтобы посмотреть, конечно же, не стоит — лучше доверить дело специалистам, которые заменят его.

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Как исправить хрип в динамике

Эксперты отмечают, что в большинстве случаев динамик в смартфоне хрипит именно из-за попадания пыли или из-за максимальной громкости, на которой прослушивается музыка. Конечно же, за исключением случаев, когда вы собственноручно окунули телефон в воду. Для этого вам необходимо время от времени чистить их или отнести в ремонт, когда проблема даст о себе знать: специалисты разберут смартфон или почистят его с помощью ультразвука. Но все можно сделать самому: главное — быть предельно осторожным.

Динамики в смартфоне ничем не защищены. Поэтому их лучше чистить время от времени

  • Возьмите старую сухую зубную или любую другую щетку и совершайте ею круговые движения по динамику. Делайте это аккуратно и плавно, без резких движений.
  • Сор может застрять в сеточке: для этого возьмите зубочистку или иголку с тонким концом и аккуратно снимите налёт, но не повредите сетку.
  • После этого возьмите пластилин или разжеванную жвачку и прикрепите к динамику, после чего аккуратно снимите. Делайте это несколько раз, пока не достанете весь мусор.
  • Если у вас есть опыт, можете разобрать смартфон и почистить сетку динамика, промыв ее водой и обработав перекисью водорода. После этого хорошо просушите его и установите на место.

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Динамик — не единственный модуль в смартфоне, который может пострадать из-за невнимательности. В нашей статье рассказали о том, как правильно выбрать яркость экрана и настроить ее, чтобы не испортить дисплей.

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