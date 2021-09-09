Почему смартфоны делают нас глупыми

Сейчас в мире работает более 4 миллиардов смартфонов — мы регулярно ими пользуемся, чтобы написать что-то в мессенджере, прочитать последние новости, поиграть. Это прекрасно, но смартфоны оказывают влияние на нас и наше поведение. Исследования, проведенные в этой области, показывают, что смартфоны и другие умные устройства делают нас глупее. Это факт: помните наизусть хоть один номер телефона? Сравните с тем, что было раньше. Почему так происходит?

Запрет смартфонов в школах

Смартфоны начали запрещать в европейских школах: подобные ограничения ввели во Франции. Например, в США, подобные дискуссии привели к сопротивлению со стороны детей и родителей — настолько бурную реакцию вызвали запреты. Многие родители попросту считают, что смартфоны и планшеты помогут их детям развиваться, больше творить, лучше учиться, забыв о негативном влиянии на подростков. По идее, умные устройства действительно должны помочь в обучении, но появляется все больше фактов, что они снижают когнитивные способности.

Честно говоря, учась в 10 и 11 классе, я и сам думал, что от смартфона сплошная польза, но все оказалось несколько иначе. Информация, которую мы получаем с экрана устройства, не очень хорошо сохраняется в нашей голове — этому свидетельствует исследование, проведенное в Норвегии. Одна группа детей изучала материал с бумажных носителей, вторая — со смартфонов. Дети со смартфонами запоминали хуже, чем тем, которые учили материал с бумаги. Обратите внимание: какие-то нюансы нового эпизода сериала быстро улетучиваются, то же самое с прочтенной книгой — в конце дня уже и не вспомнишь, действительно ли садовник оказался убийцей?

Почему люди предпочитают виртуальное общение

Обратили внимание, что с развитием социальных сетей и активным появлением гаджетов, мы стали меньше общаться в реальной жизни? Ладно, если просто виртуальное общение вытеснило реальное — многие просто не хотят лишний раз здороваться с кем-то знакомым на улице. Чем больше времени мы тратим на устройства, тем меньше у нас желания общаться в реальной жизни, вникать в дела других, анализировать чужие переживания и делиться тем же с другими.

Это связано с тем, что при реальном общении мы видим человека и его эмоции, обращаем внимание на его поведение, но в виртуальном мире это утрачивается. Мы фокусируемся на тексте, теряя способность сопереживать товарищу или другу. Эта черта опаснее всего для детей: их психика находится в стадии становления. Они не замечают проблем других людей с помощью сообщений, не умеют сопереживать. Увы, но это отразится на всех нас в будущем.

Как лучше ориентироваться на местности

Исследования показывают, что смартфоны мешают нам попросту нормально ориентироваться в пространстве. Точнее, этому мешает навигация, которой мы привыкли пользоваться. Исследования показывают, что навигация использует гиппокамп (часть мозга, которая помогает ориентироваться в пространстве). Этот участок мозга помогает запомнить, что и где произошло.

Эксперименты показали, что запоминание местности приводит к увеличению гиппокампа. Но возможен и обратный эффект: он уменьшается, если перестать запоминать информацию. Короче говоря, если мы совсем перестанем изучать местность, обращаясь за постоянной помощью к смартфону, то со временем потеряем способность к запоминанию такой информации. Мы стараемся чаще писать о таких проблемах — заходите в наш Яндекс.Дзен, чтобы узнать то, о чем еще никто не знает!

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Как запоминать большой объем информации

Стало известно, что люди, пользующиеся исключительно электронными носителями, запоминают на треть меньше информации, чем те, кто выбирает данные на бумаге. А то, что мы черпаем с экранов, сложнее перенести в реальный мир. Смартфоны прерывают ход мыслей и делают нас забывчивыми — во всем виноваты push-уведомления, которые стоит изредка отключать.

Заметили, что всё чаще появляется это странное чувство, когда хотел что-то сказать, но забыл? Все дело в том, что мы отвлекаемся на смартфон. Наше внимание находится в напряжении, а после «переключения» все рассеивается, и мы забываем разные вещи.

Почему появляются вредные привычки

Заметили, что чаще стали чем-то злоупотреблять? Увы, но смартфон и привычные приложения играют в этом важную роль — это заметили и читатели нашего Telegram-чата. Исследования доказывают, что как только у человека появляется зависимость от чего-либо, ослабевает защита и по отношению к другим зависимостям, например, к вредным привычкам. Это касается не только курения, употребления алкоголя или переедания: если зависеть от смартфона, то появится и тяга к курению или чему похуже, а неврологические реакции останутся теми же.

У многих приложений очень красивые и приятные иконки — они тоже вызывают привыкание. Мы обращаем на них внимание, заходим в это приложение, проверяем уведомления и просто свайпаем экран из стороны в сторону. В этом случае безобидные ярлычки приложений сродни казино — там тоже используются различные элементы, позволяющие удержать внимание клиента в сфере воздействия.

Это не все побочные эффекты от гаджетов. Они влияют на нас намного больше, чем можно представить. Все перечисленное — лишь вершина айсберга. Не стоит винить смартфоны во всех грехах, ведь побочные эффекты есть у всего. Важно контролировать себя и правильно выстраивать свой день, чтобы не навредить своему здоровью. Обязательно прочтите статью моего коллеги Артема Рахматуллина, где он подробно рассказывает, как сохранить здоровье при пользовании гаджетами. И будьте здоровы!