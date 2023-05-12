Почему на смартфоне сам включается Bluetooth и как это исправить

Сегодня все смартфоны оснащены чипом Bluetooth, которым мы чаще пользуемся для синхронизации с беспроводными аксессуарами и реже для передачи файлов и обмена сообщениями. На время автономность устройства работа технологии сказывается не сильно. Впрочем, есть люди, которые предпочитают не активировать чип без надобности, а потому сильно удивляются, когда автоматически включается блютуз. Разберемся, почему так происходит и как можно это исправить.

Как включить блютуз на телефоне

Чаще всего пользователь самостоятельно принимает решение включить блютуз на телефоне или, напротив, деактивировать его. Для этого достаточно опустить шторку уведомлений (центр управления), а затем нажать на соответствующую кнопку или посетить раздел «Bluetooth» в настройках устройства.

Если показалось, что блютуз включился сам, возможно, это сделали вы, случайно нажав не ту кнопку в шторке уведомлений. Давайте не будем исключать вероятность собственной ошибки. В то же время посмотрим на независящие от пользователя причины, почему автоматически включается Bluetooth.

Почему автоматически включается блютуз

Если вы уверены, что блютуз включается сам по себе, и никакой ошибки с вашей стороны нет, то чип беспроводной связи активирует одна из служб смартфона. Какая — это другой вопрос, на который есть несколько ответов.

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Автоматически включить блютуз могло приложение, которому требуется доступ к этой технологии. Подобное нередко происходит с программами, предназначенными для сопряжения беспроводных аксессуаров от TWS-наушников до смарт-часов. Также сам включается блютуз на Андроид и при работе GPS, как бы странно это ни звучало. А еще автоматическая активация датчика бывает вызвана ошибками в работе устройства. Но в любом случае у вас получится решить проблему, обратившись к помощи нескольких рекомендаций.

Разрешение на подключение к Bluetooth

Итак, чаще всего автоматически запускают блютуз приложения, требующие доступ к датчику беспроводной связи. Однако вы можете отозвать это разрешение, запретив тем самым произвольное включение функции:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Разрешения», а затем — «Другие разрешения». Откройте вкладку «Состояние Bluetooth». Снимите галочки со всех приложений, чтобы блютуз не включался сам по себе.

Отмечу, что ничего плохого в автоматическом включении Bluetooth на телефоне нет. Ведь работа чипа сразу блокируется, как только вы закрываете приложение. Если этого не происходит, то с высокой долей вероятности программа продолжает работать в фоновом режиме. Но и данный факт не является помехой, о чем свидетельствует другой материал на нашем сайте.

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Местоположение по блютузу

Многих пользователей удивляет тот факт, что смартфон определяет местоположение по блютузу, дополняя тем самым сведения, полученные от спутников. Это позволяет увеличить точность, но в то же время вводит некоторых людей в ступор. Если вы не хотите, чтобы автоматически запускался блютуз, отключите его использование при определении геолокации:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Местоположение», а потом — «Сервисы геолокации». Во вкладке «Поиск устройств Bluetooth» установите значение «Выключено».

Будьте готовы к ухудшению скорости и точности определения геолокации. Также она понизится, если отключить поиск сетей Wi-Fi в разделе настроек «Местоположение». Поэтому хорошенько обдумайте свое решение, ведь работа Bluetooth сказывается на автономности значительно меньше, чем GPS.

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Все равно постоянно включается блютуз — что делать

Если вы воспользовались всеми советами, но все равно не понимаете, почему постоянно включается блютуз, то остается только два объяснения произошедшего. Любо в работе операционной системы произошел сбой, либо датчиком управляет скрытая программа, которая может являться вирусом. В подобной ситуации выполните следующие рекомендации:

Прибегать к последнему шагу нужно только в том случае, если вы уверены в том, что причиной неполадки является вирус. Ведь во время сброса со смартфона удалятся все файлы, которые получится восстановить только через резервную копию. При этом причиной произвольного включения блютуз может быть как скрытый вирус, так и системная служба.