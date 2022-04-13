Почему не надо устанавливать антивирус на телефон. Он может быть опаснее вируса

Многие привыкли думать, что нам необходимо установить на свои телефоны антивирусные приложения или приложения для защиты от вредоносных программ, чтобы не стать жертвой какой-то группы хакеров, которые украдут все, что только можно. На самом деле это заблуждение, ведь есть примеры обратного. Это такие волки в овечьей шкуре, которые должны защищать, а на самом деле сами крадут наши данные. Эта новость могла остаться незамеченной в общем информационном потоке, но пропустить ее мы не могли и вот ее подробности.

Нужно ли устанавливать антивирус на Android

Установка антивируса иногда может быть плохой идеей, и недавний отчет Check Point о ”защитных приложениях”, которые крадут банковскую информацию людей, лишнее тому доказательство.

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Да, вы правильно прочитали — приложения, которые выдаются за антивирусные или направленные на повышение защиты от вредоносных программ для Android, на самом деле крали банковские данные пользователей. Пока такие случаи были обнаружены в Италии и Великобритании, но это не значит, что они не могут повториться. В общей сложности пострадало около 15 000 пользователей, прежде чем приложения удалось удалить из Google Play.

Все они исходят от трех учетных записей разработчиков: Zbynek Adamcik, Adelmio Pagnotto и Bingo Like Inc. Если вы видите какие-либо приложения от этих разработчиков, держитесь подальше. Хотя после обнаружения случаев кражи вряд ли где-то будут фигурировать именно эти имена.

Опасные приложения для телефона

Однако большая проблема здесь заключается в том, что эти разработчики были достаточно умны, чтобы понять, на что надавить — на понимание людей, что Android не может быть до конца защищен и дополнительная защита ему не помешает. На самом деле это ошибка.

Слово «вирус» в мире Android встречается часто, но знаете ли вы, что ваши телефоны и планшеты не могут его получить или передать? Это относится как к Android, так и к iOS. Однако оба могут быть заражены другими типами вредоносных программ, поэтому важно понимать, что может случиться, а что нет.

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Что такое вирус

Вирус — это фрагмент кода, который может автоматически устанавливаться, воспроизводиться и передаваться на другое устройство без какой-либо помощи с вашей стороны. Ничто на Android или iOS не может быть сделано автоматически, если Google или другая компания, которая создала операционную систему вашего телефона, не захочет, чтобы это произошло.

Это связано с моделью разрешений пользователя/группы. Вы пользователь, и как пользователь вы входите в группу других пользователей с аналогичными разрешениями. Система также является пользователем и находится в другой группе с другими разрешениями. Каждый файл и папка на вашем телефоне знает, какие пользователи и/или группы могут что-либо изменить в них. Если у вас нет нужного разрешения, вы не можете ничего изменить. Вот и все.

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Права доступа Android

Некоторые пользователи и группы имеют повышенные права доступа, например. системный уровень, который был бы у Google или Samsung, если бы вы использовали, например, Galaxy S22. И если вы любите копаться в телефоне и рутировать его, вы можете предоставить себе права суперпользователя, чтобы сами могли изменять все, что захотите.

Ни одно приложение не может быть установлено без согласия пользователя, имеющего разрешение на установку приложений (это вы и любые другие пользователи, выполнившие вход на ваш телефон). После установки это приложение может получить доступ только к своим собственным данным и файлам, поэтому оно не может копировать себя куда-то еще. И даже если этот код будет передан другому пользователю, он имеет те же ограничения на другом телефоне — кто-то должен вручную нажать кнопку, которая говорит «да», когда его попросят что-то установить.

Но есть и другие типы вредоносных программ. Обычно вредоносное ПО пытается собирать случайные данные о вас из других приложений, а затем отправляет их на какой-то централизованный сервер. Это может быть что-то, что кажется безобидным, например, какие приложения вы установили и как часто вы их используете, а может быть и что-то конфиденциальное, например, ваш банковский пароль. Но не стоит недооценивать важность того, что кажется безобидным. Это тоже можно использовать в корыстных целях.

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Может ли телефон подцепить вирус

Ваш телефон не может заразиться вирусом, но может заразиться вредоносным ПО, если вы его установите. Такой тип неправомерного использования наших данных сложен в реализации, но есть много людей с плохими намерениями, которые так же умны, как и создатели вашего телефона. Поэтому их постоянная гонка столь принципиальна в безопасности использования смартфона. Обновления безопасности являются самыми важными из всех обновлений.

Пользователям смартфонов следует опасаться описанных вредоносных программ, а не вирусов. И когда-то вам действительно нужно было пользоваться сторонними приложениями, чтобы убедиться, что у вас не возникнут проблемы с уязвимостями. Но эти времена прошли.

Если на вашем телефоне не установлен какой-нибудь ”форк” Android, из которого удалены все функции Google, у вас уже есть необходимый сканер вредоносных программ, и он называется Google Play Protect. Большинство людей думают, что он существует для сканирования приложений, которые вы загрузили и установили из магазина, но это не так. Он регулярно сканирует каждое стороннее приложение, установленное на вашем телефоне, и сообщает обо все подозрительной активности. Если вы не видели уведомления о потенциально опасном приложении, значит, у вас его не было.

Как Android борется с вредоносным ПО

В этом отношении Android во многом похож на Windows. В свое время было неплохо использовать сторонний инструмент сканирования вредоносных программ в любой операционной системе. Но со временем у Microsoft и Google появилось понимание и техническая возможность, чтобы самим предоставлять необходимые инструменты и автоматически обновлять их.

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В большинстве случаев установка второго приложения для сканирования вредоносных программ ничему не повредит — если только это не троян для кражи личных данных (в том числе финансовых), замаскированный под приложение безопасности. В этом случае антивирусы с большой долей вероятности окажутся бесполезными.

Поэтому главная защита — это бдительность и своевременные обновления. Не устанавливайте приложения с большим количеством лишних прав и включите автоматическое обновление своего телефона. Именно это гарантирует вам безопасность, а не антивирусы.