Похоже, Samsung готова сделать свои телефоны еще лучше

До этого года — и исключительного 2015-го года — процессоры Samsung Exynos, как правило, не стоили особого внимания. Они часто обменивались ударами с процессорами Qualcomm в разное время, но обычно им не удавалось стать по-настоящему массовыми и просочиться на все рынки. Например, на территории США доминирование всегда было за Snapdragon, и многие старались купить телефон именно там, больше доверяя именно этому производителю. Но грядущий Exynos 2200 от Samsung ломает стереотипы. Он оснащен изготовленным на заказ графическим процессором AMD, в котором используются некоторые из тех же технологий, что и в новейших консолях PS5 и Xbox Series X/S. Это уже достойно внимания. Так может стоит переходить на свое для всех рынков? Да, сейчас самое время!

Может ли Samsung делать нормальные процессоры

Партнерство с AMD — и Pixel 6, как доказательство того, что Samsung может сделать нормальные компоненты, в том числе даже модемы для США — означает, что Samsung пора сбросить оковы Qualcomm и оснастить лучшие телефоны Samsung процессором Exynos 2200.

Вы можете быть удивлены этим, но партнерство с AMD и архитектура RDNA 2, на которой работает графический процессор Xclipse 920, это гораздо больше, чем просто список спецификаций, изложенный Samsung в своем пресс-релизе.

Впечатляет, что Exynos 2200 может записывать видео 8K со скоростью до 60 кадров в секунду. Так же есть поддержка датчиков изображения с разрешением до 200 Мп. А возможность выводить частоту обновления 144 Гц на панели QHD+ с невероятно высоким разрешением можно и вовсе назвать блестящей. У него даже есть новый модем с поддержкой 5G mmWave.

Samsung может выпустить новый складной телефон со стилусом.

И если не все эти функции вам нужны, а некоторые — это просто теоретические возможности, которые мы не увидим из-за ограничений, наложенных другими компонентами, то есть и другие не менее важные вещи.

Операционная система Samsung

Samsung готовит блестящее программное обеспечение, которое очень умно. В некоторых компонентах ему еще есть куда прибавить, но та часть, что отвечает за камеру и за постобработку, в последнее время сильно шагнула вперед.

В прошлом году Samsung выпустила Object Eraser для Galaxy S21 в качестве экспериментальной функции. Но он быстро затмился, когда вышел Google Pixel 6 с функцией Magic Eraser на базе Tensor от Google. В этом случае удаление объектов было еще более фантастическим.

У Galaxy S21 не было вычислительной мощности искусственного интеллекта, как у Pixel 6. Но что мешает компании поднапрячься и сильно улучшить работу функции в этом году? Как минимум это просто логика. Если функция была, то ее точно сделают лучше — так все работает. Да и новый процессор уже пару недель назад засветился в тесте производительности, набрав в полтора раза больше баллов, чем Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung не просто оснастила Exynos 2200 новым двухъядерным нейропроцессором для лучшей обработки ИИ. Он имеет так же графический процессор, построенный на архитектуре RDNA 2, чтобы сделать эту его сторону еще более сильной.

Samsung назвала дату презентации Galaxy S22.

Смартфон с трассировкой лучей

А вот что касается троссировки лучей, о которой впервые серьезно сказали еще в середине прошлого года, то тут не стоит ждать настоящих консольных игр на телефоне. Xclipse 920 может быть основан на RDNA 2, но он не откроет новую эру мобильных игр. PS5, в которой используется значительно более мощный графический процессор эпохи RDNA 2, имеет трудности с трассировкой лучей в играх и вынуждена идти на заметные уступки, когда она включена.

Речь об устройстве, которое не имеет приоритета автономности от аккумулятора над производительностью, у которого огромные радиаторы и бОльшая мощность, и оно все равно имеет трудности с троссировкой лучей. Так что логично предположить, что будут они и у миниатюрного телефона.

Традиционные вычислительные методы предполагали, что универсального процессора будет достаточно для решения любой задачи, которая может быть на него возложена. Затем появился графический процессор в виде оригинального GeForce и изменил все это, открыв новый тип специализированного процессора, который справлялся с очень специфическими задачами намного лучше, чем обычный процессор.

За прошедшие годы мы увидели несколько новых дополнений к арсеналу специализированных типов процессоров. Самым простым примером может служить нейропроцессор, который занимается специфическими задачами поддержания работы искусственного интеллекта.

Такой подход нужен для того, чтобы при меньшем потреблении энергии, перегреве, затратах и размере несколько процессоров работали быстрее и лучше, чем один, который пришлось бы делать мощным, дорогим, ну, и так далее… В частности NPU и графические процессоры с поддержкой трассировки лучей на протяжении многих лет использовались для все большего числа продукции на основе ИИ, включая DLSS от Nvidia, Oculus Application Space Warp и значительное количество других. То есть вопрос производительности решается умом, а не грубой силой, если можно так сказать.

Новый процессор Google

Недавно мы видели результаты такого подхода в Magic Eraser от Google на Pixel 6. В то время, как Samsung и Adobe имеют свои собственные решения, которые работают аналогичным образом, процессор Tensor от Google — это зверь для обработки ИИ. Он делает фотографии лучше, буквально понимая, что на них изображено, и зная подход к каждому снимку.

Поэтому неважно, какие у вас требования. Вам могут быть интересны фотографии или отрисовка графики в играх — вы в любом случае получите максимум с такими новыми процессорами и вам не надо будет полагаться на один, но очень мощный чип. Именно такие обновления, которые сложно объяснить далекому от техники человеку, куда лучше, чем бОльший экран или много мегапикселей камеры.

Samsung начала по-другому обновлять свои Android-смартфоны. Что изменилось.

Семь лет назад Qualcomm представила Snapdragon 810. Это была ошибка компании, пытающейся обновить свои процессоры до новейших и лучших архитектурных решений. Но Samsung это не беспокоило. У нее был Exynos в качестве резервной копии.

С тех пор Samsung слишком долго ограничивала свои собственные процессоры Exynos в применении на разных рынках. Похоже, время пришло и компания должна что-то менять, чтобы ее устройства были более самодостаточными. Внедрив Exynos во все флагманские телефоны Galaxy, Samsung сможет разработать больше индивидуальных функций по всем направлениям.

Причина выбора Qualcomm в значительной степени отошла на второй план, если не сказать, что она исчезла. Даже если Qualcomm по-прежнему производит модемы лучше, чем Samsung, разница между графическими процессорами Adreno в чипсетах от Qualcomm и новым графическим процессором AMD в Exynos 2200 должна более чем компенсировать разницу в реальных условиях эксплуатации.

Сложности Samsung

Сейчас Samsung приходится разрабатывать свои телефоны для нескольких разных конфигураций. Например, базирующийся в США Galaxy S21 использует чипсет Qualcomm и в основном датчики камеры Sony. Между тем, международная версия того же телефона использует чипсет Exynos производства Samsung и датчики камеры ISOCELL производства Samsung.

Это дополнительная сложность для команды разработчиков программного обеспечения, которая каким-то образом должна сделать так, чтобы все это работало быстро, а с выходом обновлений не вылезало никаких трудностей и ошибок.

Внедрение Exynos во все флагманские телефоны Galaxy поможет снизить нагрузку, с которой приходится сталкиваться инженерам по аппаратному обеспечению. Кроме того, Samsung может начать разрабатывать больше индивидуальных функций по всем направлениям.

Если такое произойдет и Samsung сможет производить свои телефоны полностью самостоятельно, это развяжет руки ее инженерам, и они смогут делать более качественный продукт, который будет еще больше выделяться на фоне конкурентов. Ведь зная свой продукт и делая его под себя, намного проще заставить его работать лучше.