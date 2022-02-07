Почему нас бесит, когда кто-то сидит в телефоне, и что с этим делать

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Иван Герасимов 0

С каждым годом зависимость людей от смартфонов только растет. Мы и сами это понимаем, но сделать с этим ничего не можем: недавно я обратил внимание, что достаю смартфон постоянно, чтобы проверить, не пропустил ли важного уведомления. Не спасают ни отключенные уведомления в приложениях, ни звук, который я отключил уже почти три года назад. Даже фитнес-браслет, на котором я отключил вибрацию и push-уведомления сообщений — и тот как бы намекает, что надо заглянуть в телефон: вдруг чего пропустил? Забавно, что мы сами становимся теми, на кого поглядываем и презираем за «засиживание» в телефоне. Разбираемся, может ли нам чем-то помочь мобильный этикет и стоит ли его соблюдать.

Рассказываем, почему мы засиживаемся в смартфоне и как попробовать с этим справиться

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Зависимость людей от смартфонов

Современные смартфоны — настоящая ручная граната. С одной стороны, они привлекают нас своим внешним видом, манят взять в руки, разблокировать и просто полистать экраны рабочего стола, любуясь симпатичными иконками. Кстати, считается, что именно ярлычки рабочего стола и привлекают нас больше всего. Да и сам форм-фактор смартфона располагает к этому: посмотрите на те устройства, которые выпускают сейчас.

Почему мы не выпускаем телефон из рук? Все очень просто

Даже бюджетники стали симпатичными — корпус с градиентом, переливающийся, перламутровый или с какими-нибудь интересными яркими вставками. Особенно это знакомо тем, кто носит смартфон без чехла: берешь его в руки, протираешь экран, разглядываешь корпус на наличие загрязнений или царапин, а потом разблокируешь. А дальше все как в тумане: проверил парочку соцсетей, новости спорта, заглянул за скидкой в интернет-магазин… Вот и растерял кучу времени.

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Как меньше сидеть в телефоне

Рабочих способов меньше засиживаться в телефоне много. Правда, не все они подходят. Как лучше поступить, чтобы почаще выпускать телефон из рук и не переживать по этому поводу?

Что сделать со смартфоном, чтобы меньше им пользоваться? Ответ есть

  • Удалить отвлекающие приложения или отключить уведомления. Работает этот способ первое время, а потом либо возвращаешь уведомления обратно, либо начинаешь проверять приложения еще чаще. Но попробовать стоит.
  • Смените фоновый рисунок на телефоне. Многие замечают, что яркие обои привлекают нас больше. Это связано с тем, что смартфон становится «живее» и хочется лишний раз его разблокировать, чтобы увидеть, например, фотографию девушки на заставке. Хотите меньше отвлекаться — ставьте просто черный фон.
  • Оставляйте телефон в другой комнате. Забыли смартфон в куртке или в другой комнате? Это редкий случай, когда лень будет полезна: просто не ходите за ним, ведь он никуда не денется. А ваши соцсети подождут. Кстати, классный лайфхак позволяет еще и хорошенько выспаться, не злоупотребляя лентой Instagram на ночь.

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Что такое мобильный этикет

Реально ли научиться правильно пользоваться телефоном? С одной стороны, да. Мы прекрасно понимаем, что в смартфоне есть важные функции, которые не стоит отключать. Знаем, что нельзя открывать сомнительные ссылки. А как правильно пользоваться телефоном, чтобы никого не обидеть? Вот вам несколько советов по рациональному использованию смартфона, которые вам пригодятся в 2022 году.

Разбираемся, как с правильно использовать мобильный этикет в 2022 году

  • Можно ли давать свой номер телефона? Определенно, нет. Слишком много данных завязано на номере вашего телефона. Не стоит делать этого и при знакомствах в Интернете: недавно новоиспеченная знакомая выведала все страницы друга в соцсетях, хотя он не особо любит их разглашать. Лучше обойтись ником в Telegram.
  • Нужно ли отключать телефон? Не только в общественных местах, но и для своего спокойствия. Не нервируйте других попсовым рингтоном, установленным на полную громкость. Переведите уведомления на смарт-часы.
  • Как прослушать голосовые сообщения на телефоне? Желательно, через верхний динамик. Это и безопаснее (никто не узнает подробностей), и не нервирует других людей. Еще лучше — в наушниках.
  • Почему нельзя класть телефон на стол? Если обедаете в кафе с другом или подругой, то уберите телефон со стола. Если раньше это касалось только входящих звонков, то теперь — уведомлений. Постоянно мерцающий экран отвлекает всех, кто сидит за столом. Это просто расценят как неуважение.
  • Как правильно отвечать на звонок по телефону? Привыкли отвечать на звонки в любой ситуации — откажитесь от этой привычки. Пока едете в метро, опаздываете по делам, тренируетесь в зале или находитесь с близким человеком. Лучше сбросить звонок или дать понять, что созвонитесь позднее. Помните, что это не очень удобно делать вам и не совсем приятно слышать другому человеку.

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Да, видимо, избавиться от зависимости все же не получится. Как ни крути, но с каждым годом смартфон нужен все больше и больше. Если три года назад вы могли на неделю переставить сим-карту в обычную звонилку, то сейчас — это настоящее безумие. Надеемся, несколько наших полезных советы облегчат вашу жизнь и помогут рациональнее использовать смартфон.

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