Что делать, если не работает точка доступа на Андроид

Смартфоны обеспечивают доступ к Интернету не только нам, но и другим: вы запросто можете раздать Интернет с телефона на другие устройства, включив режим точки доступа в Настройках. Учитывая, что почти все сотовые операторы предлагают безлимитный Интернет, то вы можете и вовсе использовать режим модема на телефоне на постоянной основе для работы или развлечений. К сожалению, функция работает не идеально и на iOS, и на Android: по непонятным причинам точка доступа отключается в самый неподходящий момент или другие устройства вовсе не видят ее. Сегодня разберемся, что делать, если точка доступа не включается на телефоне.

Почему не работает точка доступа

Одна из основных причин того, почему не работает точка доступа на телефоне — это ограничения по тарифу сотового оператора. Провайдеры ограничивают функцию по разным причинам: у вас может закончиться трафик, вы давно не обновляли свой тарифный план или функция попросту не входит в список доступных вам опций.

Для начала зайдите в свой личный кабинет и проверьте, доступна ли она в вашем тарифном плане. Если же ограничений нет, но другие устройства по-прежнему не могут выйти в Интернет, перезагрузите смартфон и попробуйте подключить к точке доступа другое устройство.

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Как изменить пароль точки доступа на телефоне

Банальная причина, почему телефон не подключается к точке доступа — это неправильный пароль. Дело в том, что раздача Интернета со смартфона имеет свои недостатки. Например, подключенные ранее устройства в доме, подключенные ранее, будут автоматически подключиться к точке доступа в будущем.

В результате они начинают использовать смартфон для доступа в Интернет: у вас падает скорость, расходуется трафик. Лучший способ — сменить пароль точки доступа. После этого на других устройствах придется создать подключение заново и ввести новый пароль.

Зайдите в Настройки;

Выберите «Подключения»;

Зайдите в пункт «Мобильная точка доступа и модем»;

Нажмите «Настроить»;

Введите новый пароль для вашей точки доступа.

Готово! Теперь на устройствах, подключавшихся ранее, нужно только заново ввести пароль.

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Почему отключается точка доступа

Внезапное отключение точки доступа зависит от нескольких факторов. Обязательно проверьте некоторые нюансы, если столкнулись с этим.

Wi-Fi может пропадать из-за того, что одно из устройств находится в режиме экономии заряда . В этом режиме многие устройства отключают функции, находящиеся неактивными. Подробнее о том, как это работает, читайте в нашем материале.

. В этом режиме многие устройства отключают функции, находящиеся неактивными. Подробнее о том, как это работает, читайте в нашем материале. Слабый сигнал сотовой сети . Если видите, что на смартфоне индикатор отображает 1-2 деления, то будьте готовы к сбоям. Лучше положить телефон туда, где сигнал будет устойчивее. Например, у окна. Кроме того, сигнал может ухудшиться из-за устаревшей сим-карты.

. Если видите, что на смартфоне индикатор отображает 1-2 деления, то будьте готовы к сбоям. Лучше положить телефон туда, где сигнал будет устойчивее. Например, у окна. Кроме того, сигнал может ухудшиться из-за устаревшей сим-карты. Слабый сигнал Wi-Fi . Из-за наличия препятствий в виде стен, точка доступа может отключаться . Адаптер устройства не может уловить сигнал подключение, в результате чего оно разрывается. Желательно находиться в той же комнате, чтобы подключение не разрывалось.

. Из-за наличия препятствий в виде стен, . Адаптер устройства не может уловить сигнал подключение, в результате чего оно разрывается. Желательно находиться в той же комнате, чтобы подключение не разрывалось. Слишком много подключившихся устройств. Смартфоны позволяют подключить к точке доступа сразу несколько устройств. Некоторые из них могут скачивать обновления или использовать ее для загрузки объемного контента, например, при просмотре видео в высоком разрешении. Отключите лишние устройства от вашей точки доступа: например, умные колонки.

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Как сделать, чтобы точка доступа не отключалась

Есть несколько способов обеспечить смартфону устойчивое соединение. Обязательно попробуйте эти способы.

Одна из причин, почему на телефоне отключается точка доступа — это включенный VPN. Обязательно отключите этот пункт.

— это включенный VPN. Обязательно отключите этот пункт. Иногда неустойчивое соединение возникает из-за включенной функции геолокации. Попробуйте отключить ее на время, пока включена раздача Интернета с телефона .

. Многие читатели нашего Telegram-чата отмечают, что точка доступа отключается именно в тот момент, когда у смартфона гаснет экран. Попробуйте держать его постоянно включенным.

Смартфон переключается с LTE на 3G . К сожалению, сигнал LTE не везде стабилен. На это влияет множество факторов: рельеф местности, зона покрытия или нахождение вблизи аэропорта. Если столкнулись с такой проблемой, то в настройках смартфона выберите «Только 3G» — скорость станет чуть ниже, зато точка доступа перестанет отключаться .

. К сожалению, сигнал LTE не везде стабилен. На это влияет множество факторов: рельеф местности, зона покрытия или нахождение вблизи аэропорта. Если столкнулись с такой проблемой, то в настройках смартфона выберите «Только 3G» — скорость станет чуть ниже, зато . Попробуйте подключить смартфон через USB к ПК. Личный опыт показывает, что в таком случае сбои случаются намного реже.

Получается, что функция иногда может «сбоить» по совершенно разным причинам, в результате чего не получается раздать Интернет с телефона. Еще одним классным способом решения проблемы может стать покупка карманного роутера (хотспота). О том, почему им стоит начать пользоваться, читайте в нашем материале.