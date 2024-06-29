Почему я пользуюсь разблокировкой по лицу на всех своих смартфонах и считаю ее самой удобной

Долгие годы я был убежденным пользователем смартфонов Apple и наверняка вы знаете, что в этих аппаратах последние годы отсутствует датчик отпечатка пальца, а есть исключительно разблокировка по лицу. После перехода на Андроид первое, что я настроил, это распознавание лица. Это, пожалуй, самый удобный способ разблокировать экран смартфона и прочитать уведомления или попасть на рабочий стол.

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Многие пользователи аппаратов на Андроиде недооценивают эту фишку, и поэтому пришло время привести аргументы, которые позволят вам решиться внести свое лицо в смартфон и начать пользоваться разблокировкой по лицу. Сразу скажу, что в моем смартфоне нет отдельных датчиков по типу True Depth, как в Айфоне, и все действия происходят с помощью фронтальной камеры.

Разблокировка смартфона по лицу

Когда я работаю, мой основной смартфон на Андроиде POCO F5 Pro установлен на подставку либо я стараюсь поставить его вертикально экраном к себе. Все дело в том, что в таком случае разблокировка по лицу становится вашим лучшим помощником. Как только приходит какое-то уведомление, сразу загорается экран аппарата и срабатывает распознавание лица, которое открывает полный текст любого оповещения. Вам даже не придется касаться экрана или тянуться к аппарату. С учетом того, что большая часть уведомлений мне приходит из Телеграма, то я просто их читаю с экрана телефона и при необходимости ответить просто перехожу в него с ноутбука и пишу текст сообщения. Удобно? Однозначно.

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Примерно такая же ситуация происходит и в автомобиле. Смартфон находится в держателе и повернут ко мне. Как только приходит какое-то сообщение, он автоматически считывает мое лицо и показывает текст уведомления и имя того, кто мне его отправил. Таким образом, я не отвлекаюсь от дороги, не отпускаю руль, но при этом могу мельком бросить взгляд на дисплей телефона, чтобы увидеть содержимое. То же самое происходит и на улице, когда я куда-то иду. Мне достаточно просто достать смартфон из кармана или сумки и посмотреть на экран. Аппарат сразу же разблокируется, и необходимости тянуться к датчику отпечатка пальца никакого нет.

Распознавание лица в темноте

Многих пользователей, отказавшихся от разблокировки по лицу, смущает тот факт, что она не срабатывает в темноте. Вот только я столкнулся с этой проблемой всего пару раз. Когда я активирую дисплей своего аппарата или приходит уведомление и он загорается сам, яркости экрана достаточно, чтобы подсветить мое лицо и разблокировка сработала.

Причем я пользуюсь этой фишкой уже на втором своем смартфоне на Андроиде и проблем с ней практически не возникает. Отдельно отмечу, что яркость экрана у меня настраивается автоматически и в темноте, естественно, никогда не выкручивается на максимум. Конечно, в кромешной тьме разблокировка по лицу вряд ли сработает, но мне за три последних года, сколько я пользуюсь Андроидом, ни разу не пришлось оказаться в подобных условиях.

Безопасность распознавания лиц

Другим аргументом против разблокировки по лицу приводится ее безопасность. На самом деле это действительно так, ведь при отсутствии дополнительных датчиков система просто делает вашу фотографию на фронталку и сравнивает ее с данными в базе.

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По идее, обмануть разблокировку по лицу на Андроиде можно снимком нужного человека или даже просто сделав похожую внешность. Я пытался проделать трюк с фото несколько раз на разных аппаратах, и у меня ни разу этого не удалось. Ну а похожих на меня людей, чтобы можно было обмануть разблокировку по лицу, я еще ни разу не встречал.

Как разблокировать экран на Андроиде

Есть у разблокировки по лицу на Андроиде и объективные минусы. Вы не можете с помощью нее входить в приложения и подтверждать покупки через Mir Pay и другие платежные сервисы. Именно поэтому я рекомендую всем владельцам смартфонов использовать отпечаток пальца и распознавание лица в связке. Разблокировать смартфон удобнее всего в большинстве случаев именно с помощью лица, а для платежей придется задействовать палец. Таким образом, вы возьмете все лучшее от обоих миров.

Я именно в таком формате и пользуюсь своими смартфонами на Андроиде с 2021 года и жену научил делать также. Попробуйте и вы скомбинировать разблокировку по лицу и датчик отпечатка пальца. Наверняка вы поймете, насколько удобно иметь оба этих способа активными на своем смартфоне. К сожалению, пользователям iPhone такая роскошь недоступна из-за наличия исключительно Face ID. Ну а мы на Андроиде можем совмещать эти способы как хотим. Заходите в наш чатик в Телеграме и делитесь своими впечатлениями от разблокировки по лицу. Пользуетесь ли вы этим способом идентификации или предпочитаете другие варианты?