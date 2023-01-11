Отличные товары с AliExpress, которые можно купить в начале года

AliExpress постоянно предлагает какие-то новые товары, которых не было раньше. Иногда это не новые, а хорошо забытые товары, которые начинают массово рекомендоваться во всевозможных подборках. Но проблема в том, что они часто выпадают одни и те же, а если открыл что-то из этого, то дальше просто идешь по дорожке, заранее протоптанной специально для тебя. Все это часто мешает найти что-то хорошее, загоняя пользователей в определенные рамки. Чтобы обойти это мы ищем товары, на которые стоит обратить внимание и выдаем их в виде еженедельных подборок. Вот еще одна!

Хороший мультитул с АлиЭкспресс

Хороший мультитул пригодится каждому. Как минимум, если он будет лежать в машине или в ящике с инструментами, вы всегда найдете ему применение. Выбор на рынке просто огромный, но, как вариант, можно взять такой. Он включает в себя 30 инструментов, часть из которых представлена в виде набора бит. Все аккуратно упаковано в чехол для переноски/хранения.

Цена: 1 580 рублей

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Распылитель для хранения антисептика

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Пусть пандемия постепенно и сошла на нет, время от времени отзываясь отголосками прошлого, желание время от времени обработать руки антисептиком никуда не делось. Можно носить его с собой в заводской упаковке, покупая каждый раз, а можно один раз купить большой объем, сильно сэкономив, и переливать в такой распылитель. По размеру он меньше смартфона или пачки сигарет, а прозрачный корпус не только хорошо выглядит, но и позволяет оценить сколько жидкости осталось внутри. Просто положите его в сумку/рюкзак и время от времени доливайте. Воронка в комплекте.

Цена: 110 рублей

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Стабилизатор напряжения с выключателем

Даже если у вас хорошая электросеть, лишняя стабилизация никогда не повредит. Тем более, если надо просто подключить небольшой прибор в розетку. Вставляете этот стабилизатор, подключаете к нему компьютер, телевизор, холодильник или другие приборы и все, забываете о скачках. Для удобства на корпусе есть кнопка включения/выключения, а для безопасности предусмотрены шторки от детей.

Цена: 620 рублей

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Удлинитель c USB

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Свежая подборка

В современной квартире часто не хватает розеток, даже если их заложено много. Как минимум для компьютера их нужно 4-5 штук, чтобы все работало, заряжалось, светилось и так далее. Можно купить обычный удлинитель в строительном или хозяйственном магазине. Но скорее всего вы найдете только версию на 2-5 розеток и не более того. Если там будут USB, то максимум 1-2. Тут есть три или шесть розеток, четыре обычных USB и даже один USB Type-C. Кабель имеет длину 2 метра, а максимальная нагрузка составляет 2,5 киловатта — хватить для любого рабочего места.

Цена: 990 рублей

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Недорогая USB-подсветка

Хорошая подсветка, которая меняет цвет стоит больше 2000 рублей за пару метров. Этот вариант предлагает минимальную комплектация, но максимальное снижение цены. Тут цена примерно в 10 раз ниже дорогих аналогов. А все из-за того, что тут нет дистанционного включения и управления со смартфона. Просто включили в розетку — горит, выключили — не горит. На выбор только два оттенка белого — теплый и холодный.

Цена: от 170 рублей

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Мощный фонарь-брелок

Часто бывает, что надо что-то подсветить и вы тянетесь за телефоном. Это не всегда удобно. Такой брелок, который можно повесить на ключи или лямку рюкзака, решает многие проблемы. Он весит всего 45 грамм, имеет встроенный аккумулятор светит ярче, чем можно подумать, посмотрев на него, и точно пригодится в нашем климате с долгими темными зимами.

Цена: от 275 рублей

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Кейс для зарядок и гаджетов

Когда у вас много гаджетов или есть с собой ноутбук, для которого надо брать зарядку, вам точно может пригодиться один из таких кейсов. Есть три варианта размера, от самого мелкого до довольно крупного. Просто убираете все переходники и зарядки в него и они будут в одном месте.

Цена: 300 рублей

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Прозрачная доска для заметок

Это просто прозрачная пластина, на котором можно рисовать или делать заметки, а когда они будут не нужны — стирать и рисовать заново. Суть гаджета в том, что он стоит на подставке, которая просвечивает пластину и выглядит это так, будто все это светится изнутри. Нарисовать можно все, что угодно и использовать это в качестве средства хранения/донесения информации, или просто нарисовать что-то красивое и сделать предметом интерьера.

Цена: 360 рублей

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Провод для зарядки USB Type-C

Провод для зарядки нужен всем и всегда. Этот предлагает передачу энергии до 100 Вт через протокол PD. Так можно заряжать ноутбуки, смартфоны или другие гаджеты. Так же кабели позволяют передавать данные на высокой скорости. А минимальная длина 0,5 метра (есть больше) делает их идеальными для использования с внешними SSD.

Цена: от 95 рублей

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Электронные часы для дома

Если вы хотели купить электронные часы, обратите внимание на эти. Они показывают время, имеют встроенный будильник, а заодно показывают температуру в помещении и дату. Все это собрано в строгом лаконичном корпусе, который впишется в любой интерьер.

Цена: 1 320 рублей

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