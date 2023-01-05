Бесполезные функции телевизоров с Android TV, за которые вы зря переплачиваете

Рынок смарт-телевизоров невероятно огромен — выбор есть на любой кошелек. Если вы хотите хорошенько вложиться, то можете приобрести модель подороже от известного производителя. Не хотите переплачивать — купите тот, о котором слышите впервые: скорее всего, он прослужит вам так же долго. И дорогие, и бюджетные модели объединяет наличие весьма сомнительных функций, от которых нет толку в повседневном использовании. Так что, если продавец-консультант пытается убедить вас купить телевизор именно из-за них, хорошенько подумайте: возможно, это пустая трата денег. Рассказываем о бесполезных функциях телевизоров со Смарт ТВ, на которые не стоит тратить деньги.

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Отличия Android TV от Google TV

Часто при выборе телевизора пользователи не могут определиться с операционной системой: если с WebOS или условной Tizen все понятно (они установлены только в LG и Samsung), то Android TV и Google TV — в устройства разных, порой, не особо известных OEM-производителей. При этом перед вами могут оказаться одинаковые неплохие телевизоры с разными операционками: например, TCL с Android TV и практически идентичная модель с Google TV. Разница в цене порой составляет несколько тысяч рублей в ту или иную сторону.

Какой телевизор купить? Наверняка, лучше переплатить, ведь так будет лучше? На самом деле, нет: по сути, это одно и то же, так как Google TV — надстройка для Android TV, которая имеет несколько другой интерфейс. В остальном — различий нет, так что покупайте тот, что дешевле.

Интереснее всего в России выглядит телевизор от Яндекса: в основе лежит операционка Яндекс.ТВ, которая построена на Android TV, устройство умеет бесшовно взаимодействовать с умными колонками и лучше подбирает музыку и фильмы.

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Телевизор с какой диагональю выбрать

Смарт-телевизор с большой диагональю — мечта каждого из нас. Но не всегда это практично. К примеру, нет смысла вешать на кухню телевизор на 40 дюймов и больше, так как установить его достаточно сложно, а при просмотре на близком расстоянии быстро устают глаза.

Кроме того, большой телевизор на кухне легко задеть и разбить во время готовки или дружеских посиделок. Определить диагональ просто: измерьте расстояние от кресла или дивана и разделите на 7,5. То есть, для зала, где телевизор будет висеть в 4 метрах от зрителя, достаточно 50-55 дюймов, а 60 и более — уже с избытком.

Телевизоры с разной диагональю имеют и разные кронштейны, поэтому внимательно изучайте характеристики, в частности, максимально допустимую нагрузку. Если все же решитесь на покупку большого телевизора, то вот недорогой наклонный кронштейн, который выдержит устройство от 32 до 65 дюймов.

Кронштейн для телевизора 32-65 дюймов

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Телевизоры с большой оперативной памятью

Важно заглядывать в характеристики телевизора с Android TV хотя бы для того, чтобы знать количество оперативной памяти: оптимальный выбор — телевизор с 2 Гб оперативки. Этого хватит вам для запуска любых приложений и безошибочной (насколько это возможно) работы Android TV. Многое зависит не только от количества памяти, но и от оптимизации. Поэтому можно играть или использовать ресурсозатратные приложения вроде браузеров, не покупая модель с 4 Гб оперативки.

На самом деле, большинству из нас эти приложения на постоянной основе попросту ни к чему, но более мощная модель может стоить заметно дороже. Так что, если перед вами похожие телевизоры с разным объёмом оперативки, то переплачивать без необходимости попросту не имеет смысла, но покупать телевизор с 1 Гб оперативки явно не стоит.

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Какой звук в телевизоре лучше

Недорогие модели телевизоров с Android TV часто имеют довольно посредственный звук, поэтому многие ведутся на уговоры продавцов и сразу же докупают к нему саундбар. Зачастую акустика у ритейлеров стоит заметно дороже, чем на АлиЭкспресс или в других онлайн-магазинах. К сожалению, это может оказаться пустой тратой денег. А как быть?

Не покупайте телевизор вслепую: желательно проверить его в магазине, в том числе, оценить качество звучания.

Определитесь, в какую комнату вы будете ставить телевизор: возможно, встроенных динамиков для спальной вам будет достаточно, а мощность саундбара окажется избыточной.

Имейте в виду, что Android TV имеет параметры настройки звука: если выставить подходящий пресет эквалайзера, то никаких проблем с воспроизведением не возникнет — саундбар не понадобится.

Обратите внимание, что на низком уровне громкости недорогие модели телевизоров звучат отвратительно: никакие настройки и саундбар не помогают. Но стоит увеличить громкость на несколько делений и все приходит в норму.

Несмотря на то, что многие считают бесполезными настройки звука Android TV, я бы рекомендовал постараться откорректировать их, прежде чем покупать дополнительную акустику. К тому же, один и тот же телевизор может звучать по-разному из-за особенностей помещения, например, из-за наличия мебели и ковров.

В крайнем случае, присматривать сторонний звук лучше в других местах. Вот хороший саундбар Redmi, который заставит звучать даже недорогой телевизор практически идеально. В обычных магазинах он обойдется раза в два дороже.

Недорогой саундбар Redmi

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А вот еще несколько бесполезных фишек телевизоров со Smart TV, которые многие ошибочно считают важными и зря переплачивают.

Толщина экрана телевизора — абсолютно бесполезная характеристика. Говорят, тонкий экран попросту красивее смотрится, но вряд ли вы будете на это обращать внимание. В остальном это никак не влияет на функциональность.

— абсолютно бесполезная характеристика. Говорят, тонкий экран попросту красивее смотрится, но вряд ли вы будете на это обращать внимание. В остальном это никак не влияет на функциональность. Разрешение экрана . Самый оптимальный вариант — Full HD или 4K. Важно помнить, что даже 4K есть не на всех стриминговых сервисах, поэтому о 8К не может идти и речи.

. Самый оптимальный вариант — Full HD или 4K. Важно помнить, что даже 4K есть не на всех стриминговых сервисах, поэтому о 8К не может идти и речи. Уплавнялка в телевизоре — бессмысленная фича. Она искажает изображение и быстро утомляет, поэтому покупать телевизор из-за ее наличия явно не стоит.

— бессмысленная фича. Она искажает изображение и быстро утомляет, поэтому покупать телевизор из-за ее наличия явно не стоит. Разъёмы в телевизоре: смысла в количестве гнезд USB и HDMI нет, если вы не собираетесь ничего подключать. На это явно не стоит ориентироваться.

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А вот о том, на какие параметры при выборе телевизора стоит обратить внимание, мы писали ранее. Обязательно прочтите статью, чтобы не упустить важных мелочей при покупке!