Бесполезные функции телевизоров с Android TV, за которые вы зря переплачиваете

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов 0

Рынок смарт-телевизоров невероятно огромен — выбор есть на любой кошелек. Если вы хотите хорошенько вложиться, то можете приобрести модель подороже от известного производителя. Не хотите переплачивать — купите тот, о котором слышите впервые: скорее всего, он прослужит вам так же долго. И дорогие, и бюджетные модели объединяет наличие весьма сомнительных функций, от которых нет толку в повседневном использовании. Так что, если продавец-консультант пытается убедить вас купить телевизор именно из-за них, хорошенько подумайте: возможно, это пустая трата денег. Рассказываем о бесполезных функциях телевизоров со Смарт ТВ, на которые не стоит тратить деньги.

Бесполезные функции телевизоров с Android TV, за которые вы зря переплачиваете. Вот несколько функций телевизоров с Android TV, за которые не стоит переплачивать. Фото.

Вот несколько функций телевизоров с Android TV, за которые не стоит переплачивать

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ - БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Отличия Android TV от Google TV

Часто при выборе телевизора пользователи не могут определиться с операционной системой: если с WebOS или условной Tizen все понятно (они установлены только в LG и Samsung), то Android TV и Google TV — в устройства разных, порой, не особо известных OEM-производителей. При этом перед вами могут оказаться одинаковые неплохие телевизоры с разными операционками: например, TCL с Android TV и практически идентичная модель с Google TV. Разница в цене порой составляет несколько тысяч рублей в ту или иную сторону.

Отличия Android TV от Google TV. Google TV построена на базе Андроид ТВ, поэтому смысла переплачивать нет. Фото.

Google TV построена на базе Андроид ТВ, поэтому смысла переплачивать нет

Какой телевизор купить? Наверняка, лучше переплатить, ведь так будет лучше? На самом деле, нет: по сути, это одно и то же, так как Google TV — надстройка для Android TV, которая имеет несколько другой интерфейс. В остальном — различий нет, так что покупайте тот, что дешевле.

Интереснее всего в России выглядит телевизор от Яндекса: в основе лежит операционка Яндекс.ТВ, которая построена на Android TV, устройство умеет бесшовно взаимодействовать с умными колонками и лучше подбирает музыку и фильмы.

Читайте также: Нужно ли отключать телевизор со Smart TV на ночь

Телевизор с какой диагональю выбрать

Смарт-телевизор с большой диагональю — мечта каждого из нас. Но не всегда это практично. К примеру, нет смысла вешать на кухню телевизор на 40 дюймов и больше, так как установить его достаточно сложно, а при просмотре на близком расстоянии быстро устают глаза.

Телевизор с какой диагональю выбрать. Размер телевизора имеет значение, но гнаться за этим не стоит. Фото.

Размер телевизора имеет значение, но гнаться за этим не стоит

Кроме того, большой телевизор на кухне легко задеть и разбить во время готовки или дружеских посиделок. Определить диагональ просто: измерьте расстояние от кресла или дивана и разделите на 7,5. То есть, для зала, где телевизор будет висеть в 4 метрах от зрителя, достаточно 50-55 дюймов, а 60 и более — уже с избытком.

Телевизоры с разной диагональю имеют и разные кронштейны, поэтому внимательно изучайте характеристики, в частности, максимально допустимую нагрузку. Если все же решитесь на покупку большого телевизора, то вот недорогой наклонный кронштейн, который выдержит устройство от 32 до 65 дюймов.

Кронштейн для телевизора 32-65 дюймов

Нужен ли антивирус на телевизор со Smart TV

Телевизоры с большой оперативной памятью

Важно заглядывать в характеристики телевизора с Android TV хотя бы для того, чтобы знать количество оперативной памяти: оптимальный выбор — телевизор с 2 Гб оперативки. Этого хватит вам для запуска любых приложений и безошибочной (насколько это возможно) работы Android TV. Многое зависит не только от количества памяти, но и от оптимизации. Поэтому можно играть или использовать ресурсозатратные приложения вроде браузеров, не покупая модель с 4 Гб оперативки.

Телевизоры с большой оперативной памятью. Игры, соцсети и браузеры на телевизоре — полная ерунда. Вы не будете ими пользоваться постоянно. Фото.

Игры, соцсети и браузеры на телевизоре — полная ерунда. Вы не будете ими пользоваться постоянно

На самом деле, большинству из нас эти приложения на постоянной основе попросту ни к чему, но более мощная модель может стоить заметно дороже. Так что, если перед вами похожие телевизоры с разным объёмом оперативки, то переплачивать без необходимости попросту не имеет смысла, но покупать телевизор с 1 Гб оперативки явно не стоит.

❗ Загляните в Телеграм-канал "Сундук Али-Бабы": в этом канале собраны лучшие товары по очень низкой цене

Какой звук в телевизоре лучше

Недорогие модели телевизоров с Android TV часто имеют довольно посредственный звук, поэтому многие ведутся на уговоры продавцов и сразу же докупают к нему саундбар. Зачастую акустика у ритейлеров стоит заметно дороже, чем на АлиЭкспресс или в других онлайн-магазинах. К сожалению, это может оказаться пустой тратой денег. А как быть?

Какой звук в телевизоре лучше. Зачастую встроенный звук можно оптимально настроить под свои потребности. Фото.

Зачастую встроенный звук можно оптимально настроить под свои потребности

  • Не покупайте телевизор вслепую: желательно проверить его в магазине, в том числе, оценить качество звучания.
  • Определитесь, в какую комнату вы будете ставить телевизор: возможно, встроенных динамиков для спальной вам будет достаточно, а мощность саундбара окажется избыточной.
  • Имейте в виду, что Android TV имеет параметры настройки звука: если выставить подходящий пресет эквалайзера, то никаких проблем с воспроизведением не возникнет — саундбар не понадобится.
  • Обратите внимание, что на низком уровне громкости недорогие модели телевизоров звучат отвратительно: никакие настройки и саундбар не помогают. Но стоит увеличить громкость на несколько делений и все приходит в норму.

Несмотря на то, что многие считают бесполезными настройки звука Android TV, я бы рекомендовал постараться откорректировать их, прежде чем покупать дополнительную акустику. К тому же, один и тот же телевизор может звучать по-разному из-за особенностей помещения, например, из-за наличия мебели и ковров.

В крайнем случае, присматривать сторонний звук лучше в других местах. Вот хороший саундбар Redmi, который заставит звучать даже недорогой телевизор практически идеально. В обычных магазинах он обойдется раза в два дороже.

Недорогой саундбар Redmi

Классные фишки iOS, которые есть даже в дешевом iPhone SE. Их никогда не будет в Андроиде за 100к

Как выбрать хороший телевизор на Андроиде

Как выбрать хороший телевизор на Андроиде. Тонкий корпус телевизора — бесполезная трата денег. За что еще не стоит переплачивать? Фото.

Тонкий корпус телевизора — бесполезная трата денег. За что еще не стоит переплачивать?

А вот еще несколько бесполезных фишек телевизоров со Smart TV, которые многие ошибочно считают важными и зря переплачивают.

  • Толщина экрана телевизора — абсолютно бесполезная характеристика. Говорят, тонкий экран попросту красивее смотрится, но вряд ли вы будете на это обращать внимание. В остальном это никак не влияет на функциональность.
  • Разрешение экрана. Самый оптимальный вариант — Full HD или 4K. Важно помнить, что даже 4K есть не на всех стриминговых сервисах, поэтому о 8К не может идти и речи.
  • Уплавнялка в телевизоре — бессмысленная фича. Она искажает изображение и быстро утомляет, поэтому покупать телевизор из-за ее наличия явно не стоит.
  • Разъёмы в телевизоре: смысла в количестве гнезд USB и HDMI нет, если вы не собираетесь ничего подключать. На это явно не стоит ориентироваться.

😉 ЗАДАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В НАШЕМ УЮТНОМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

А вот о том, на какие параметры при выборе телевизора стоит обратить внимание, мы писали ранее. Обязательно прочтите статью, чтобы не упустить важных мелочей при покупке!

Теги
Лонгриды для вас
Необычные товары с АлиЭкспресс, которые я уже купил, а вы — нет

На АлиЭкспресс регулярно попадаются прикольные полезные товары, которые даже спустя годы довольно редко покупают. А зря: у них очень интересная задумка, просто не каждый рискует пробовать что-то новое. Вот, например, очки с блютузом - может показаться, что это ерунда, а стоит попробовать и уже невозможно оторваться. Нашли для вас 10 отличных товаров с высокой оценкой, которые точно вам пригодятся в жизни. Некоторыми, возможно, начнете пользоваться каждый день!

Читать далее
Подборка достойных товаров для дома и ремонта с AliExpress

Иногда кажется, что AliExpress буквально создан для того, чтобы на нем продавались товары для ремонта, дома и аксессуары для смартфонов. Есть там и другие товары, но чаще всего попадаются именно эти. Сейчас откинем смартфоны и поговорим о том, что можно купить для дома или его поддержания в бодром состоянии. Есть как приятные мелочи для ванной, так и инструменты, которые пригодятся в каждом хозяйстве. Как обычно, подобрали только самые хорошие вещи с самым высоким рейтингом. Выбирайте на здоровье.

Читать далее
Зачем так плохо? Даже китайцы считают, что умные очки Xiaomi не стоят миски риса

Наверное, уже каждый человек знает, что Xiaomi выпускает далеко не только смартфоны. Китайская компания активно развивает свою экосистему, предлагая покупателям самые разные устройства от ноутбуков до лампочек. В прошлом году Xiaomi попыталась взять новую вершину, разработав концепт умных очков. Проект быстро воплотился в жизнь, и уже в августе этого года у фанатов появилась возможность купить Xiaomi Glasses.

Читать далее
Новый комментарий