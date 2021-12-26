5 причин, почему я перестал носить фитнес-браслет

Я уже многое вам рассказывал про свой Xiaomi Mi Band 4: он и тонул, и помогал прийти в форму. Однако уже месяц лежит без дела. Из всех браслетов, что у меня были, он был актуальнее остальных. Кажется, ничто не вечно: пришло время с ним прощаться. То, что я решил от него отказаться — вполне обдуманный шаг, к которому рано или поздно приходит каждый. Не исключено, что в будущем я снова буду им пользоваться, но на данный момент он совершенно лишний в арсенале моих гаджетов. Попытался восстановить хронологию, почему я отказался фитнес-браслета: видимо, такое может произойти с каждым.

Фитнес-браслет для тренировок

Первый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 помог мне скинуть вес. Если думаете, что гаджеты никак не помогают в этом нелегком деле, то сильно ошибаетесь — они дисциплинируют, фиксируют результаты и не дают переупорствовать во время занятий, отслеживая ваш пульс. Количество калорий, которые вы сожгли за день, не всегда верны — их лучше округлять в меньшую сторону, чтобы был стимул двигаться дальше.

Xiaomi Mi Band 4 был моим помощником в поддержании формы — с его помощью я тренировался и старался побольше двигаться в течении дня и даже подарил такой же своей девушке, чтобы время от времени «подталкивать» ее в течение дня. Сейчас мне удалось скинуть еще немного и нужда в фитнес-браслете отпала — теперь активности стало меньше, но рацион стал максимально правильным. Помощник мне больше не нужен.

Что лучше купить: фитнес-браслет или смарт-часы

Как отключить уведомления на телефоне

Когда я подарил фитнес-браслет своей девушке, она использовала его для просмотра уведомлений на телефоне. Поначалу все было терпимо, но ее терпения хватило на год: не буду скрывать, я люблю писать сообщения по отдельности, а еще просыпаться посреди ночи, листать мемчики и видео в Instagram и отправлять другим.

К этому еще нужно добавить другие push-уведомления. Несмотря на то, что просматривать их на Mi Band не так удобно как на Galaxy Watch или Apple Watch, это все равно самый доступный способ не пропускать важных сообщений.

А еще — начать сходить с ума. Я использовал браслет для того, чтобы никогда не включать звук на телефоне, но и не самые частые входящие звонки стали подбешивать из-за вибрации на руке. Уведомления на фитнес-браслете — палка о двух концах. И удобно, и не очень одновременно, особенно, если любите общаться и у вас очень социальные друзья.

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Фитнес-браслет с NFC

Пару месяцев назад я задумывался о том, чтобы обновить Mi Band 4 до нового Mi Band 6 NFC: давно привлекала сама идея оплаты с помощью часов. Это помогает реже доставать телефон из кармана, а летом и вовсе не брать его с собой на утреннюю пробежку. Но и тут фитнес-браслет не нужен: я приобрел себе классические часы Swatch с NFC: никаких отвлекающих элементов, классный вечный аксессуар, который никогда не выйдет из строя.

Swatch Pay справляется как положено: управлять картой в случае чего можно из приложения на телефоне, а для оплаты достаточно просто поднести часы, больше ничего и не нужно. Сменю ли я Swatch на Mi Band 6 с NFC? Да ни за что: надеюсь, никто не подарит мне его и эти дурацкие смартфоны на Новый Год.

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Будильник на фитнес-браслете

В Mi Band есть классная функция — это встроенный будильник. Вибрация на руке с утра намного приятнее, чем орущий телефон. К сожалению, но просыпаться вовремя вы будете полгода-год, после чего привыкнете к ней и перестанете замечать. Проспать из-за будильника? Никаких проблем! Несмотря на то, что в Mi Band маленький дисплей, нажать на «Отбой» спросонья не составит труда. Минус еще и в том, что вибрация на руке продолжается не до тех пор, пока вы проснетесь, а всего лишь несколько секунд. Умный будильник в фитнес-браслете — не такой уж и умный, а раздражающий и бесполезный.

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Ремешки для фитнес-браслета

И один из самых важных пунктов, почему я отказался от фитнес-браслета — его ремешки. От них устает рука, они постоянно пачкаются и не оттираются, а еще постоянно цепляются за зимнюю куртку. С тех пор, как я стал больше времени проводить с ноутбуком, фитнес-браслет на руке оказался совершенно лишним. Однажды я начал снимать его во время работы — с тех пор ношу его очень редко и, кажется, больше никогда не надену.

А если только планируете начать пользоваться фитнес-браслетом, то вот несколько советов о том, как купить его и не разочароваться.