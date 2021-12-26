5 причин, почему я перестал носить фитнес-браслет

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Иван Герасимов 0

Я уже многое вам рассказывал про свой Xiaomi Mi Band 4: он и тонул, и помогал прийти в форму. Однако уже месяц лежит без дела. Из всех браслетов, что у меня были, он был актуальнее остальных. Кажется, ничто не вечно: пришло время с ним прощаться. То, что я решил от него отказаться — вполне обдуманный шаг, к которому рано или поздно приходит каждый. Не исключено, что в будущем я снова буду им пользоваться, но на данный момент он совершенно лишний в арсенале моих гаджетов. Попытался восстановить хронологию, почему я отказался фитнес-браслета: видимо, такое может произойти с каждым.

Вот вам несколько причин, почему я отказался от фитнес-браслета

Фитнес-браслет для тренировок

Первый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 помог мне скинуть вес. Если думаете, что гаджеты никак не помогают в этом нелегком деле, то сильно ошибаетесь — они дисциплинируют, фиксируют результаты и не дают переупорствовать во время занятий, отслеживая ваш пульс. Количество калорий, которые вы сожгли за день, не всегда верны — их лучше округлять в меньшую сторону, чтобы был стимул двигаться дальше.

Если своих целей вы уже достигли, то дальше в браслете нет смысла

Xiaomi Mi Band 4 был моим помощником в поддержании формы — с его помощью я тренировался и старался побольше двигаться в течении дня и даже подарил такой же своей девушке, чтобы время от времени «подталкивать» ее в течение дня. Сейчас мне удалось скинуть еще немного и нужда в фитнес-браслете отпала — теперь активности стало меньше, но рацион стал максимально правильным. Помощник мне больше не нужен.

Что лучше купить: фитнес-браслет или смарт-часы

Как отключить уведомления на телефоне

Когда я подарил фитнес-браслет своей девушке, она использовала его для просмотра уведомлений на телефоне. Поначалу все было терпимо, но ее терпения хватило на год: не буду скрывать, я люблю писать сообщения по отдельности, а еще просыпаться посреди ночи, листать мемчики и видео в Instagram и отправлять другим.

К этому еще нужно добавить другие push-уведомления. Несмотря на то, что просматривать их на Mi Band не так удобно как на Galaxy Watch или Apple Watch, это все равно самый доступный способ не пропускать важных сообщений.

Постоянная вибрация на руке бесит

А еще — начать сходить с ума. Я использовал браслет для того, чтобы никогда не включать звук на телефоне, но и не самые частые входящие звонки стали подбешивать из-за вибрации на руке. Уведомления на фитнес-браслете — палка о двух концах. И удобно, и не очень одновременно, особенно, если любите общаться и у вас очень социальные друзья.

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Фитнес-браслет с NFC

Пару месяцев назад я задумывался о том, чтобы обновить Mi Band 4 до нового Mi Band 6 NFC: давно привлекала сама идея оплаты с помощью часов. Это помогает реже доставать телефон из кармана, а летом и вовсе не брать его с собой на утреннюю пробежку. Но и тут фитнес-браслет не нужен: я приобрел себе классические часы Swatch с NFC: никаких отвлекающих элементов, классный вечный аксессуар, который никогда не выйдет из строя.

Синхронизация со смартфоном у браслета на высоте

Swatch Pay справляется как положено: управлять картой в случае чего можно из приложения на телефоне, а для оплаты достаточно просто поднести часы, больше ничего и не нужно. Сменю ли я Swatch на Mi Band 6 с NFC? Да ни за что: надеюсь, никто не подарит мне его и эти дурацкие смартфоны на Новый Год.

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Будильник на фитнес-браслете

Проспали из-за будильника? Это точно про Mi Band

В Mi Band есть классная функция — это встроенный будильник. Вибрация на руке с утра намного приятнее, чем орущий телефон. К сожалению, но просыпаться вовремя вы будете полгода-год, после чего привыкнете к ней и перестанете замечать. Проспать из-за будильника? Никаких проблем! Несмотря на то, что в Mi Band маленький дисплей, нажать на «Отбой» спросонья не составит труда. Минус еще и в том, что вибрация на руке продолжается не до тех пор, пока вы проснетесь, а всего лишь несколько секунд. Умный будильник в фитнес-браслете — не такой уж и умный, а раздражающий и бесполезный.

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Ремешки для фитнес-браслета

К сожалению, ремешки пачкаются и больше не оттираются

И один из самых важных пунктов, почему я отказался от фитнес-браслета — его ремешки. От них устает рука, они постоянно пачкаются и не оттираются, а еще постоянно цепляются за зимнюю куртку. С тех пор, как я стал больше времени проводить с ноутбуком, фитнес-браслет на руке оказался совершенно лишним. Однажды я начал снимать его во время работы — с тех пор ношу его очень редко и, кажется, больше никогда не надену.

А если только планируете начать пользоваться фитнес-браслетом, то вот несколько советов о том, как купить его и не разочароваться.

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