Крутые приложения из Google Play, которые нужно скачать даже на топовый Андроид-смартфон

Как известно, производители смартфонов зачастую вместо базового Андроида используют свои оболочки, которые мало чем отличаются от обычной операционки и зачастую даже прокачивают функциональность устройства. Однако при ближайшем рассмотрении пользователи обнаруживают, что встроенный софт оставляет желать лучшего и не годится для повседневного использования. На выручку приходят сторонние приложения из Гугл Плей, которые в корне меняют дело. Не довольны своим смартфоном? Тогда подборка этих программ для вас.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ И УЗНАВАЙ ПЕРВЫМ О КРУТЫХ ТОВАРАХ

Какой плеер для Андроид скачать

Встроенный офлайн-плеер для музыки не отличается своим удобством даже в сторонних оболочках Android. Это редкий случай, когда сторонний софт из Гугл Плей намного лучше: яркий пример — Oto Music, в котором, что называется, все сделано по-человечески. Он имеет простой интерфейс и раздел «Недавно добавленные», чтобы вы могли оперативно добавить свежий трек в плейлист.

Навигация на главной странице минималистична и содержит исключительно самые используемые кнопки, расположенные в два ряда. Есть таймер отключения, настройки эквалайзера и редактор тегов для наведения порядка в медиатеке. При необходимости можете добавить даже слова песни, чтобы не искать их в Интернете.

Офлайн-плеер

Какой лаунчер лучше для Андроид

Если вам со временем наскучил интерфейс Android-смартфона и хочется чего-то новенького, попробуйте поменять лаунчер на телефоне. Их нереально много и кое-какие, будем честны, объективно портят внешний вид. Лично я настоятельно рекомендую Niagara Launcher, которое круто поменяет интерфейс Андроид. Основная фишка — расположение программ на главном экране в виде списка, что довольно удобно.

Вам не нужно мучаться с ярлыками, удалять их или переставлять — просто выносите самые часто используемые. Отдельного упоминания стоят виджеты и уведомления, которые отображаются прямо на главном экране — и это очень практично! В общем, отличный лаунчер для Андроид да еще и бесплатный.

Стильный лаунчер

ТОП-10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые сильно подешевели после Нового года. Налетай!

Приложение со стикерами для Ватсапа

Стикеры в Ватсап — объективно одна из самых излюбленных фишек пользователей. Недавно в мессенджере появился собственный редактор, но сторонние приложения по-прежнему намного круче. Попробуйте сделать стикеры для Ватсап через эту утилиту: она бесплатна и поддерживает все необходимые инструменты для обработки фото.

Есть даже возможность создать анимированный стикер или удалить фон с фотографии при помощи ИИ, причем фишка работает довольно точно. Готовый пак можно сразу же добавить к себе в WhatsApp и начать пользоваться! Не получилось? Возьмите их из встроенного магазина, где их нереально много. В общем, утилиту рекомендую обязательно иметь на телефоне и посоветовать другим!

Редактор стикеров

Как обрезать песню на телефоне

Понравилась песня и есть желание поставить припев из нее на звонок? Ничто вам не мешает сделать рингтон прямо на телефоне, не задействуя ПК. Попробуйте этот бесплатный аудиоредактор для Андроид: он позволяет взаимодействовать с аудиофайлом любого формата в телефоне.

В нем есть все основные инструменты: возможность вырезать отрывок из трека, обрезать его, отделив ненужную часть, добавить затухание и даже увеличить громкость песни. При необходимости можно увеличить темп песни, чтобы сделать чуть быстрее, а так выбрать битрейт при сохранении и формат AAC вместо MP3. Все эти функции доступны бесплатно, хоть внизу время от времени мелькает баннер.

Аудиоредактор для телефона

Лучшие смарт-часы на Wear OS для Android, которые можно купить в России. Они даже круче Apple Watch

Как защитить свой смартфон

Несмотря на то, что некоторые приложения на Андроид имеют вход по отпечатку пальца, не будет лишним усилить их защиту. Чтобы обезопасить свой телефон, рекомендую утилиту App Lock, которая блокирует любое приложение, которая во многом надежнее встроенных в оболочку функций. Есть шифрование фотографий и видео — они помещаются в отдельное хранилище и блокируются от чужих глаз.

Но лично меня привлекает защита динамическим паролем, который постоянно меняется в зависимости от условий — его будете знать только вы. Список функций огромен и большей их частью можно пользоваться совершенно бесплатно. Есть немного рекламы, которая никак не влияет на функциональность и не мешает пользоваться приложением. Скачайте — потом спасибо скажете!

Приложение App Lock

Заметки с паролем на Андроид

Ну, а если защищать сторонними методами приложения не хотите, попробуйте этот Блокнот с паролем на Андроид. Он достаточно прост в использовании и не изобилует функциями: можно накидать текст, отформатировать его, поменять шрифт и разметку. Фишка в том, что после использования включается пароль на заметки, чтобы никто без вашего ведома никогда не получил доступ к ним. Что еще нужно для счастья?

Обратите внимание, что пароль нужно вводить постоянно — даже при сворачивании приложения, поэтому вы можете быть спокойны, если оставили телефон разблокированным. Удобно, что есть возможность автоматически создавать резервные копии, чтобы записи не пропали при сбое или разрядке смартфона.

Заметки с паролем