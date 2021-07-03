Базовая «зеркалка» или топовый смартфон? Разбираемся.

Видеоролики по поводу выхода нового профессионального фотоаппарата от известных марок на YouTube в масс-медиа контенте все еще популярны, иначе бы их не снимали. Изменился лишь акцент, который делает блогер на своем канале . Раньше мы радовались новым технологиям, диафрагма, светочувствительность и прочее, сейчас же все больше набирает популярность видео, где сравнивают новый Huawei Mate 40 Pro и Сanon EOS 850D 18-55 IS STM с объективом EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM, где потом рассказывают, что значат эти цифры в названии и почему самый лучший смартфон с крутой камерой никогда не выдаст нам картинку такого качества. Так нужен ли зеркальный фотоаппарат обычному человеку?

Каждый год крупные компании на своих презентациях показывают нам новые фотовозможности, рассказывают о том, что стало лучше, делают упор на сильные стороны мобильной фотографии. На мой взгляд, прогресс в один момент зашел слишком далеко. Сейчас все телефоны снимают отлично. Даже те, что вышли еще 5-10 лет назад могут похвастаться хорошими кадрами. Подумайте что происходит? Гигантам мобильного рынка каждый год буквально приходится доказывать, что камера в новом смартфоне лучше, разница с каждым новым обновлением сведена к минимуму.А чтобы не пропустить важное событие в мире IT, рекомендуем подписаться на нас в Яндекс.Дзен.

Удивительно, но аргументы в пользу профессиональных решений меняются из года в год. Раньше — боке, плохое освещение, лучший баланс белого. Сейчас основной аргумент — высокое разрешение для работы с большими мониторами и возможность печати снимков больших размеров. Качество изображения — это значимый аргумент. Работа с фото в редакторе становится значительно проще. Но так ли это нужно обычному человеку? А вы часто проводите вечера за Adobe Lightroom? Или может быть пользуетесь другим приложением? Если так, обязательно поделитесь об этом в чате.

Возьмите снимок с "зеркалки" и новенького флагмана от известной компании и откройте на экране ноутбука. Разница в качестве существенная.

Качество снимка на зеркальный фотоаппарат лучше засчет большей матрицы, то есть плоскости, на которую ложатся пиксели. Это значит, что количество пикселей чаще всего не более чем маркетинговый ход и поэтому, большим фотоаппаратам в этом показателе смартфоны не конкуренты.

Плюсом, в профессиональной камере является зум-объектив. Повторюсь, посредством физической регулировки можно «зумить» изображение без потери качества. Так просто, но местами так необходимо! Да и в целом, у камеры очень много настроек: выдержка, баланс белого, ISO, ГРИП. Если вы все же решились на покупку такого оборудования, имейте в виду, что за изучением инструкции придется провести много времени.

Что значит ISO?

Светочувствительность (ISO) достаточно популярный термин в мире фотографии. В следствие того, что матрица маленькая — точки, «чувствующие» свет расположены в смартфоне плотнее и картинка из-за этого смазывается. Тут вспомним про HDR, который и есть программное решение из рынка мобильной фотографии для того, чтобы частично невелировать разницу в цвете.

Что такое формат RAW?

Это профессиональный формат фотографии, позволяющий изменять некоторые «базовые» характеристики вроде контрастности, баланса белого или насыщенности уже в редакторе. Это инструмент. Он позволяет фотографам раскрыть весь потенциал снимка, ведь в движении за ним просто не успеть.

Ручная настройка, как правило, дело большого времени. С другой стороны, на камере посредством объектива можно тонко регулировать фокусировку, что является огромным плюсом в сравнении с телефонами, которые стремятся к этому только с помощью искусственного интеллекта.

Уходим от терминов и вернемся к смартфонам. Фотографировать на него гораздо удобнее. А что касается качества изображения, все социальные сети «съедают» картинку, и разница между телефоном и «объективом» еще больше стирается.

Если взять фотографию на Canon и на топовый Xiaomi, вывести ее на экран мобильного устройства, скорее всего, разницы вы не заметите.

Программное обучение делает свое дело. В метро или дома, в сауне или бассейне — лови момент. Радуемся тому, что фотография как искусство вышло на новый уровень! Но ведь и в фотоаппаратной съемке есть свой шарм. Подготовка, выставление настроек в ручном режиме — все это прибавляет ценности моменту.

В целом, если говорить об достижениях мобильных камер, понятно, что 90% успеха — машинное обучение и алгоритмы. Даже бюджетные смартфоны, имея приложение «Google Камера». HDR+ Dolby Vision — все это вкупе с мобильностью выглядит уж очень соблазнительно.

Камерофоны никогда не встанут рядом с профессиональным оборудованием. Как современные Android смартфоны двигают прогресс, экспериментируя с разрешением экрана, частотой обновления картинки, внедрением отпечатка пальца под экран, так и фотоаппараты являются источником инноваций в съемочном процессе.

Да и разве должна мобильная камера пытаться догнать объектив? Она ведь мобильная, то есть преследует совсем другие цели.