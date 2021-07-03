Базовая «зеркалка» или топовый смартфон? Разбираемся.

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Артем Рахматуллин 0

Видеоролики по поводу выхода нового профессионального фотоаппарата от известных марок на YouTube в масс-медиа контенте все еще популярны, иначе бы их не снимали. Изменился лишь акцент, который делает блогер на своем канале . Раньше мы радовались новым технологиям, диафрагма, светочувствительность и прочее, сейчас же все больше набирает популярность видео, где сравнивают новый Huawei Mate 40 Pro и Сanon EOS 850D 18-55 IS STM с объективом EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM, где потом рассказывают, что значат эти цифры в названии и почему самый лучший смартфон с крутой камерой никогда не выдаст нам картинку такого качества. Так нужен ли зеркальный фотоаппарат обычному человеку?

Смартфон VS Фотоаппарат

Каждый год крупные компании на своих презентациях показывают нам новые фотовозможности, рассказывают о том, что стало лучше, делают упор на сильные стороны мобильной фотографии. На мой взгляд, прогресс в один момент зашел слишком далеко. Сейчас все телефоны снимают отлично. Даже те, что вышли еще 5-10 лет назад могут похвастаться хорошими кадрами. Подумайте что происходит? Гигантам мобильного рынка каждый год буквально приходится доказывать, что камера в новом смартфоне лучше, разница с каждым новым обновлением сведена к минимуму.А чтобы не пропустить важное событие в мире IT, рекомендуем подписаться на нас в Яндекс.Дзен.

Удивительно, но аргументы в пользу профессиональных решений меняются из года в год. Раньше — боке, плохое освещение, лучший баланс белого. Сейчас основной аргумент — высокое разрешение для работы с большими мониторами и возможность печати снимков больших размеров. Качество изображения — это значимый аргумент. Работа с фото в редакторе становится значительно проще. Но так ли это нужно обычному человеку? А вы часто проводите вечера за Adobe Lightroom? Или может быть пользуетесь другим приложением? Если так, обязательно поделитесь об этом в чате.

Возьмите снимок с "зеркалки" и новенького флагмана от известной компании и откройте на экране ноутбука. Разница в качестве существенная.

Качество снимка на зеркальный фотоаппарат лучше засчет большей матрицы, то есть плоскости, на которую ложатся пиксели. Это значит, что количество пикселей чаще всего не более чем маркетинговый ход и поэтому, большим фотоаппаратам в этом показателе смартфоны не конкуренты.

Плюсом, в профессиональной камере является зум-объектив. Повторюсь, посредством физической регулировки можно «зумить» изображение без потери качества. Так просто, но местами так необходимо! Да и в целом, у камеры очень много настроек: выдержка, баланс белого, ISO, ГРИП. Если вы все же решились на покупку такого оборудования, имейте в виду, что за изучением инструкции придется провести много времени.

Фотоаппарат с длинным названием выше

Что значит ISO?

Светочувствительность (ISO) достаточно популярный термин в мире фотографии. В следствие того, что матрица маленькая — точки, «чувствующие» свет расположены в смартфоне плотнее и картинка из-за этого смазывается. Тут вспомним про HDR, который и есть программное решение из рынка мобильной фотографии для того, чтобы частично невелировать разницу в цвете.

Что такое формат RAW?

Это профессиональный формат фотографии, позволяющий изменять некоторые «базовые» характеристики вроде контрастности, баланса белого или насыщенности уже в редакторе. Это инструмент. Он позволяет фотографам раскрыть весь потенциал снимка, ведь в движении за ним просто не успеть.

Ручная настройка, как правило, дело большого времени. С другой стороны, на камере посредством объектива можно тонко регулировать фокусировку, что является огромным плюсом в сравнении с телефонами, которые стремятся к этому только с помощью искусственного интеллекта.

Уходим от терминов и вернемся к смартфонам. Фотографировать на него гораздо удобнее. А что касается качества изображения, все социальные сети «съедают» картинку, и разница между телефоном и «объективом» еще больше стирается.

Если взять фотографию на Canon и на топовый Xiaomi, вывести ее на экран мобильного устройства, скорее всего, разницы вы не заметите.

Программное обучение делает свое дело. В метро или дома, в сауне или бассейне — лови момент. Радуемся тому, что фотография как искусство вышло на новый уровень! Но ведь и в фотоаппаратной съемке есть свой шарм. Подготовка, выставление настроек в ручном режиме — все это прибавляет ценности моменту.

В целом, если говорить об достижениях мобильных камер, понятно, что 90% успеха — машинное обучение и алгоритмы. Даже бюджетные смартфоны, имея приложение «Google Камера». HDR+ Dolby Vision — все это вкупе с мобильностью выглядит уж очень соблазнительно.

Камерофоны никогда не встанут рядом с профессиональным оборудованием. Как современные Android смартфоны двигают прогресс, экспериментируя с разрешением экрана, частотой обновления картинки, внедрением отпечатка пальца под экран, так и фотоаппараты являются источником инноваций в съемочном процессе.
Да и разве должна мобильная камера пытаться догнать объектив? Она ведь мобильная, то есть преследует совсем другие цели.

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