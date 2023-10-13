Почему я никогда не устанавливаю лаунчеры из Google Play на свой Android-смартфон и никому не советую

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Герман Вологжанин

Операционная система Android предлагает широкие возможности кастомизации. В частности, каждый человек в праве изменить рабочий стол на телефоне, установив сторонний лаунчер. Мне никогда не нравились подобные приложения, хотя их популярность в Google Play просто зашкаливает. Взглянув на статистику скачиваний таких программ, однажды я задался вопросом, а что меня, собственно, не устраивает? Какие есть минусы у лаунчеров, и почему вот уже несколько лет я не меняю рабочий стол на своем смартфоне?

Почему я никогда не устанавливаю лаунчеры из Google Play на свой Android-смартфон и никому не советую. От лаунчеров больше проблем, чем пользы. Фото.

От лаунчеров больше проблем, чем пользы

Установил лаунчер — пропали приложения на телефоне

Пользуясь смартфоном, я стараюсь соблюдать какой-никакой порядок на рабочем столе, распределяя ярлыки на главном экране, а также сортируя их по папкам. И вот приходит пора установить лаунчер на Андроид, чтобы как-то освежить внешний вид меню, но сразу после этого на телефоне пропадают приложения.

Установил лаунчер — пропали приложения на телефоне. Да что эти лаунчеры себе позволяют?! Фото.

Да что эти лаунчеры себе позволяют?!

Нет, после выбора другого рабочего стола они не исчезают бесследно, а лишь отправляются в меню приложений, но интерфейс становится таким непривычным, что от лаунчера хочется поскорее избавиться. Да, все программы можно вернуть на главный экран, перемещая каждую из них по отдельности. Однако я не для того свой Xiaomi купил и сам под себя настроил, чтобы после изменения рабочего стола тратить еще полчаса свободного времени на сортировку приложений. Нет уж, обойдусь как-нибудь без этого.

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Управление на Андроид через лаунчер

5 лет назад я начал пользоваться жестовым управлением на Андроид, полностью отказавшись от наэкранных кнопок. Такой способ взаимодействия с устройством кажется мне более удобным, а потому возвращаться к старому варианту совсем не хочется. Но после установки лаунчера на телефон управление автоматически переключается на кнопки, ставя крест даже на минимальных причинах в пользу другого рабочего стола.

Управление на Андроид через лаунчер. Как ни старайся включить управление жестами на стороннем лаунчере — без толку. Фото.

Как ни старайся включить управление жестами на стороннем лаунчере — без толку

Не знаю, как обстоят дела именно на вашем смартфоне, но при использовании стороннего лаунчера мой Xiaomi запрещает переключаться на жесты. И это главная причина, почему никакой Nova Launcher или, прости господи POCO Launcher, не заменит мне стандартный рабочий стол. Впрочем, у лаунчеров есть и другие недостатки.

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Реклама на Android-смартфоне

Любой лаунчер на телефоне — это стороннее приложение, чей разработчик заинтересован в получении прибыли. Самый простой вариант сорвать куш — напихать в свое творение кучу рекламы, чтобы ее видел каждый пользователь. В этом способе монетизации нет ничего плохого, но зачем читать треш-новости и глядеть на баннеры партнерских сервисов, если на стандартном рабочем столе их нет?

Реклама на Android-смартфоне. Если решите поставить лаунчер, левые приложения с кучей рекламы вам обеспечены. Фото.

Если решите поставить лаунчер, левые приложения с кучей рекламы вам обеспечены

Да, на некоторых смартфонах тоже есть вшитая реклама. Однако она отключается, в то время как создатели лаунчеров на Андроид не предоставляют такую возможность. Решил поменять главный экран на телефоне — будь добр платить, пускай и косвенно, его разработчику.

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Как удалить лаунчер на Андроид

Самое интересное начинается, когда ты решаешь удалить лаунчер на телефоне. В отличие от обычного приложения, тут нельзя задержать палец на иконке программы и отправить ее в утиль. Нужно посещать настройки, а беда заключается в том, что такого ярлыка в большинстве случаев попросту нет. Вот решил я открыть параметры Nova Launcher, а там — настройки лаунчера, но не смартфона.

Как удалить лаунчер на Андроид. Эй! Где настройки Андроид, лаунчер?! Фото.

Эй! Где настройки Андроид, лаунчер?!

Для получения доступа к настройкам Андроид нужно открыть меню приложений и попытаться найти их там. Далее остается сделать следующее:

  1. Перейти в раздел «Приложения».
  2. Выбрать программу, отвечающую за работу лаунчера.
  3. Нажать кнопку «Удалить».
Как удалить лаунчер на Андроид. За настройками придется лезть в отдельное меню приложений. Фото.

За настройками придется лезть в отдельное меню приложений

Также можно вернуться к стандартному варианту оформления через раздел настроек «Рабочий стол», выбрав главный экран по умолчанию. Фух! Наконец-то этот лаунчер с рекламой не мешается перед глазами.

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Чем заменить лаунчер на телефоне

Основная причина, заставляющая людей устанавливать лаунчер, — попытка освежить внешний вид своего смартфона. Но ведь это не единственный способ изменить его оформление. Есть куда более рациональные варианты, которым не свойственны минусы лаунчеров: можно изменить тему на телефоне или поменять иконки на главном экране.

Чем заменить лаунчер на телефоне. Хотите освежить рабочий стол — поменяйте тему. Фото.

Хотите освежить рабочий стол — поменяйте тему

Изменив тему или оформление иконок, вы не лишитесь управления жестами, не будете тратить время на настройку рабочего стола, а также не увидите назойливую рекламу. Неужели после этого вам все равно хочется скачать лаунчер из Google Play?

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