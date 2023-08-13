ТОП-5 приложений для Андроид ТВ, которые нужно скачать сразу после покупки телевизора

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Иван Герасимов

Многие пользователи после покупки телевизора с Андроид ТВ скачивают на него исключительно «попсовые» приложения, ярлыки которых уже есть на главном экране. YouTube, онлайн-кинотеатры — это явно не то, на что способно ваше устройство, а Гугл Плей на Андроид ТВ хоть и отличается от мобильной версии, но имеет более объемную библиотеку программ, чем другие ОС. Так что, после первичной настройки ТВ рекомендую зайти в магазин приложений и хорошенько осмотреться, а заодно скачать эти полезные приложения для Андроид ТВ.

ТОП-5 приложений для Андроид ТВ, которые нужно скачать сразу после покупки телевизора. Это лучшие приложение для Андроид ТВ, которые стоит скачать после покупки телека. Фото.

Это лучшие приложение для Андроид ТВ, которые стоит скачать после покупки телека

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ATV Launcher — изменить главный экран Андроид ТВ

Стартовый экран Андроид ТВ по своему удобству явно уступает Яндекс ТВ и другим производителям. Зато в отличие от них, система позволяет поменять его: например, на ATV Launcher. Это быстрый лаунчер для телевизора с поддержкой виджетов, сортировкой приложений, настройкой иконок и фонового рисунка.

ATV Launcher — изменить главный экран Андроид ТВ. ATV Launcher — один из лучших лаунчеров для телевизора. Фото.

ATV Launcher — один из лучших лаунчеров для телевизора

Кроме того, он не перегружает систему, так как из элементов обновляются разве что виджеты, а плитки приложений и вовсе не подгружают превью. Есть встроенный виджет погоды и календаря, которые можно масштабировать, а все приложения, как и на смартфоне, появляются при скроллинге экрана вниз. Лаунчер оптимизирован для пультов и подойдет даже недорогим телевизорам со слабым железом.

ATV Launcher

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MyAPK — как управлять приложениями на Андроид ТВ

Одним из лучших приложений для передачи файлов на Андроид-телевизор является Send Files to TV. Но как посмотреть информацию об APK-файлах, уже скачанных в память? Попробуйте MyAPK — эта утилита обязательна к установке сразу же после покупки телевизора! С ее помощью сможете архивировать, отправлять, находить расположение установочных файлов и просматривать всю информацию, включая размер.

MyAPK — как управлять приложениями на Андроид ТВ. Утилита позволяет управлять файлами приложений на телевизоре. Фото.

Утилита позволяет управлять файлами приложений на телевизоре

С помощью MyAPK приложениями управлять так же легко как и на смартфоне — через контекстное меню можно даже открывать их в Play Market на Андроид ТВ. Удобно, что она позволяет создавать резервные копии приложений и подходит для устройств, начиная с Android 4.1, а также совместима с пультами по умолчанию.

MyAPK для Андроид ТВ

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Just Video Player — какой плеер скачать на Андроид ТВ

Just Video Player — какой плеер скачать на Андроид ТВ. Плеер поддерживает картинку-в-картинке, поэтому можно сворачивать фильмы. Фото.

Плеер поддерживает картинку-в-картинке, поэтому можно сворачивать фильмы

После покупки телевизора многие задаются вопросом — какой плеер скачать? VLC — вне сомнений, один из лучших, но есть варианты поинтереснее. Например, Just Video Player — утилита на базе открытого исходного кода. Она поддерживает практически все популярные форматы медиафайлов, а также редко встречающиеся.

Just Player для телевизора

Главная фишка — это поддержка картинка-в-картинке для Андроид ТВ, но еще есть изменение размера изображения, скорости показа субтитров и высокая производительность. Чтобы вы понимали: при подключении блютуз-колонки, картинка совпадает со звуком, который выводится на аксессуар. Можете смело использовать вот такую колонку от Hoco, чтобы проверить функциональность этого плеера.

Колонка Hoco недорого

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TV Bro — какой браузер для телевизора лучше

На многих телевизорах браузер не предустановлен, из-за чего сторонние приложения приходится качать с флешки. Попробуйте TV Bro — одно из лучших приложений для Андроид ТВ. Он может показаться устаревшим, но это лишь на первый взгляд — внутри все устроено так, чтобы вы могли управлять пультом. К тому же, удобный браузер не перегружен функциями, поэтому стабильно работает даже на устройствах с откровенно плохим железом.

TV Bro — какой браузер для телевизора лучше. TV Bro — один из лучших браузеров, которые есть для Андроид ТВ. Фото.

TV Bro — один из лучших браузеров, которые есть для Андроид ТВ

TV Bro без проблем воспроизводит любой контент, онлайн-трансляции, музыку или Ютуб. Внутри даже есть поддержка вкладок, менеджер загрузок и голосовой поиск. Браузер блокирует рекламу по умолчанию и поддерживает русский язык, поэтому должен оказаться на вашем телевизоре одним из первых.

Скачать TV Bro

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BombSquad — аркада для Андроид ТВ

При этом замыкаться лишь на приложениях не стоит — есть в Google Play и крутые игры, которые не помешают вашему телевизору. Например, бесплатная аркада Bombsquad, в которой нужно взрывать бомбы. Делать это нужно с умом, учитывая радиус взрыва и и силу взрывчатки, чтобы не подорваться самому.

BombSquad — аркада для Андроид ТВ. Bombsquad поможет вам расслабиться в конце рабочего дня. Фото.

Bombsquad поможет вам расслабиться в конце рабочего дня

Есть несколько режимов, включая командную игру, смертельный бой и одиночное прохождение, геймплей в которых сильно разнится. Игра хорошо прорисована и имеет крутые визуальные эффекты, но без проблем будет запускаться практическим на телевизоре. Будет подвисать — просто настроите графику, отключив лишнее и поменяв разрешение. Обязательно скачайте — вы точно не пожалеете!

Скачать Bombsquad

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