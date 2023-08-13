ТОП-5 приложений для Андроид ТВ, которые нужно скачать сразу после покупки телевизора

Многие пользователи после покупки телевизора с Андроид ТВ скачивают на него исключительно «попсовые» приложения, ярлыки которых уже есть на главном экране. YouTube, онлайн-кинотеатры — это явно не то, на что способно ваше устройство, а Гугл Плей на Андроид ТВ хоть и отличается от мобильной версии, но имеет более объемную библиотеку программ, чем другие ОС. Так что, после первичной настройки ТВ рекомендую зайти в магазин приложений и хорошенько осмотреться, а заодно скачать эти полезные приложения для Андроид ТВ.
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ATV Launcher — изменить главный экран Андроид ТВ
Стартовый экран Андроид ТВ по своему удобству явно уступает Яндекс ТВ и другим производителям. Зато в отличие от них, система позволяет поменять его: например, на ATV Launcher. Это быстрый лаунчер для телевизора с поддержкой виджетов, сортировкой приложений, настройкой иконок и фонового рисунка.
Кроме того, он не перегружает систему, так как из элементов обновляются разве что виджеты, а плитки приложений и вовсе не подгружают превью. Есть встроенный виджет погоды и календаря, которые можно масштабировать, а все приложения, как и на смартфоне, появляются при скроллинге экрана вниз. Лаунчер оптимизирован для пультов и подойдет даже недорогим телевизорам со слабым железом.
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MyAPK — как управлять приложениями на Андроид ТВ
Одним из лучших приложений для передачи файлов на Андроид-телевизор является Send Files to TV. Но как посмотреть информацию об APK-файлах, уже скачанных в память? Попробуйте MyAPK — эта утилита обязательна к установке сразу же после покупки телевизора! С ее помощью сможете архивировать, отправлять, находить расположение установочных файлов и просматривать всю информацию, включая размер.
С помощью MyAPK приложениями управлять так же легко как и на смартфоне — через контекстное меню можно даже открывать их в Play Market на Андроид ТВ. Удобно, что она позволяет создавать резервные копии приложений и подходит для устройств, начиная с Android 4.1, а также совместима с пультами по умолчанию.
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Just Video Player — какой плеер скачать на Андроид ТВ
После покупки телевизора многие задаются вопросом — какой плеер скачать? VLC — вне сомнений, один из лучших, но есть варианты поинтереснее. Например, Just Video Player — утилита на базе открытого исходного кода. Она поддерживает практически все популярные форматы медиафайлов, а также редко встречающиеся.
Главная фишка — это поддержка картинка-в-картинке для Андроид ТВ, но еще есть изменение размера изображения, скорости показа субтитров и высокая производительность. Чтобы вы понимали: при подключении блютуз-колонки, картинка совпадает со звуком, который выводится на аксессуар. Можете смело использовать вот такую колонку от Hoco, чтобы проверить функциональность этого плеера.
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TV Bro — какой браузер для телевизора лучше
На многих телевизорах браузер не предустановлен, из-за чего сторонние приложения приходится качать с флешки. Попробуйте TV Bro — одно из лучших приложений для Андроид ТВ. Он может показаться устаревшим, но это лишь на первый взгляд — внутри все устроено так, чтобы вы могли управлять пультом. К тому же, удобный браузер не перегружен функциями, поэтому стабильно работает даже на устройствах с откровенно плохим железом.
TV Bro без проблем воспроизводит любой контент, онлайн-трансляции, музыку или Ютуб. Внутри даже есть поддержка вкладок, менеджер загрузок и голосовой поиск. Браузер блокирует рекламу по умолчанию и поддерживает русский язык, поэтому должен оказаться на вашем телевизоре одним из первых.
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BombSquad — аркада для Андроид ТВ
При этом замыкаться лишь на приложениях не стоит — есть в Google Play и крутые игры, которые не помешают вашему телевизору. Например, бесплатная аркада Bombsquad, в которой нужно взрывать бомбы. Делать это нужно с умом, учитывая радиус взрыва и и силу взрывчатки, чтобы не подорваться самому.
Есть несколько режимов, включая командную игру, смертельный бой и одиночное прохождение, геймплей в которых сильно разнится. Игра хорошо прорисована и имеет крутые визуальные эффекты, но без проблем будет запускаться практическим на телевизоре. Будет подвисать — просто настроите графику, отключив лишнее и поменяв разрешение. Обязательно скачайте — вы точно не пожалеете!