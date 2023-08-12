Самые дикие приложения на Android, которые даже работают

Существует огромное количество полезных приложений на Андроид, помогающих нам решать самые разные задачи. Это мессенджеры, карты, фоторедакторы и другие программы, которые превращают смартфон в устройство с неограниченными возможностями. Но иногда фантазия разработчиков заходит слишком далеко. Переводчик с кошачьего на русский язык? Поверьте, это далеко не самое странное приложение на Андроид, и сейчас вы поймете, что такое настоящая дичь.

Приложение для определения спелости арбуза

Конец лета и начало осени — золотой сезон арбузов. Кто-то подходит к выбору ягоды спустя рукава, покупая первую попавшуюся, а кто-то тщательно погружается в тему, изучая все параметры бахчевых. Судя по всему, команда разработчиков Koolio Entertainment считает оба подхода ошибочными, поэтому она выпустила приложение для проверки арбуза.

Скачать Watermelon Prober

Работает программа очень просто. Сначала вам нужно указать размер ягоды, а затем — приложить смартфон к арбузу и постучать по его корке. В итоге Watermelon Prober поставит свою оценку продукту по 3-балльной шкале. Работает ли? По крайней мере в отзывах говорят, что с Watermelon Prober у вас всегда будут самые вкусные арбузы. Догадываетесь, почему?

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Приложение, отпугивающее комаров

Хотя к концу лета активность москитов сходит на нет, порой они все равно дают о себе знать (особенно на свежем воздухе). Если вы отправились на пикник, то не забудьте скачать приложение от комаров, и тогда, как говорят разработчики, ни один кровопиец вас не укусит.

Скачать Mosquito Sound

Приложение издает высокочастотный звук, способный отпугнуть москитов. От вас требуется поставить громкость смартфона на максимум, запустить Mosquito Sound и нажать кнопку «On». А при желании можно настроить частотный диапазон звука, чтобы и от комаров избавиться, и самому не оглохнуть.

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Превращаем смартфон в вентилятор

С какими только целями наша редакция ни использовала смартфоны. И вес продуктов через приложение мы определяли, и температуру воздуха в помещении измеряли, но сделать из Андроида вентилятор никому не приходило в голову. Во всяком случае до тех пор, пока мы не наткнулись на приложение Candle Blower Lite.

Скачать Candle Blower Lite

Программа издает звук, который не сильно бьет по ушам, но при этом образует воздушные потоки, поступающие из динамиков смартфона. Охладиться в жару при помощи такого приложения у вас вряд ли получится, а вот, к примеру, задуть свечку — пожалуйста.

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Звук при падении телефона

Вы когда-нибудь роняли смартфон? Не задумывались, что чувствует бедный гаджет, когда нерадивый хозяин снова выпускает его из рук? А надо бы, и приложение Jumping Phone вам в этом поможет. Программа заставит смартфон издавать крик, смех и любой другой звук, как только он окажется в свободном падении. Но для начала нужно правильно настроить приложение:

Запускаем Jumping Phone. Выбираем понравившийся звук. Открываем настройки смартфона. Переходим в раздел «Приложения» и выбираем Jumping Phone. Во вкладке «Уведомления» отключаем опцию «Разрешить воспроизведение звука».

Скачать Jumping Phone

Если это не сделать, помимо крика смартфон будет издавать звук уведомлений, что испортит всю аутентичность. А так ваш Андроид превратится в почти живое существо, с которым нужно быть аккуратным.

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Кто выше подбросит смартфон

Если вы относитесь к противоположному лагеру и находитесь в поисках повода, чтобы купить новый смартфон, приложение S.M.T.H. станет отличным подспорьем. Это игра, чья суть сводится к подбрасыванию устройства в воздух на максимальную высоту. Запускаем программу, жмем «Game» и отправляем смартфон в небеса.

Скачать S.M.T.H.

Как только девайс приземлится, на экране появится результат. Разумеется, только в том случае, если от дисплея что-нибудь останется. Поговаривают, рекорд приложения S.M.T.H. — 40 метров. Будете пытаться его превзойти?

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Беговая дорожка для пальцев рук

Пока вы тренируете ноги, выходя каждое утро на пробежку, настоящие спортсмены пользуются беговой дорожкой для пальцев рук. С этой целью они устанавливают на смартфон приложение Treadmill simulator и наяривают как не в себя.

Скачать Treadmill simulator

Симулятор беговой дорожки показывает общее время на дистанции, скорость, пройденное расстояние и количество сожженных калорий. А итоговым результатом можно поделиться с друзьями или пользователями телеграм-чата AndroidInsider.ru, нажав кнопку «Share».

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Пустое приложение на Андроид

Хотите узнать, как выглядит самое бессмысленное приложение? Тогда установите Nothing. Это идеальная программа, потому что в ней нет рекламы, багов, а еще она не следит за пользователем, в отличие от всяких навигаторов. Но есть нюанс…

Скачать Nothing

Отсутствие минусов компенсируется тем, что в приложении ничего ничего. В прямом смысле. Запустили, увидели надпись «Ничего», поставили программе 5 звезд в Google Play, поблагодарили разработчиков и закрыли. Круто же, ну?