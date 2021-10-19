5 советов по контролю за здоровьем с помощью смартфона

В последнее время случился настоящий бум на здоровый образ жизни. Да, контролировать состояние своего здоровья крайне важно. Думаю, что многие это понимают. Однако со временем вся наша жизнь обрастает огромным количеством привычек, которые мешают продуктивной работе. Вопреки распространенному мнению, смартфон не только вреден для человека, но и может оказаться полезным во многих ситуациях. Сегодня предлагаю разобраться: как телефон может нам помочь поддерживать здоровье.

Каждый человек сейчас тратит очень много времени сидя за смартфоном. Здесь мы пишем отчеты по работе, смотрим сериалы, общаемся в социальных сетях. Если искусственно не поставить барьер, то со временем использование гаджетом перерастет из привычки в зависимость.

Автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов уже рассказывал о своей истории борьбы с этим недугом, предлагаю ознакомиться. А чтобы этого не случилось важно придерживаться некоторых правил.

Смартфон перед сном

Специалисты уже давно сказали, что использовать смартфон перед сном крайне не рекомендуется. Понятно, что существуют исключения в виде экстренных звонков и других важных дел, но, если у вас есть такая возможность, в конце дня лучше отложить все гаджеты.

И дело даже не в синем экране или ночном режиме. Использование телефона перед сном может негативно сказаться на психике. Просмотр новостной ленты может вызвать у вас сильный стресс, который затем негативно скажется как на качестве сна, так и на состоянии психики в целом.

Постарайтесь выработать привычку заниматься одними и теми же делами каждый день перед тем, как лечь спать. Почистите зубы, обсудите какие-нибудь события с членами вашей семьи.

Как быстро уснуть

В последнее время все больше в интернете говорят о медитациях. Разработчики выпускают новые приложения в Google Play на данную тематику прямо как горячие пирожки. Однако такой способ расслабления понравился далеко не всем.

Плюс, как заметил один из наших читателей в Телеграм-чате, для медитации не нужно никаких приложений. Достаточно лишь расположиться в удобной позе и максимально расслабиться. Но для многих выдохнуть все проблемы после трудного дня — не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.

Самое лучше решение здесь — включить какой-нибудь плейлист с классической музыкой и подумать о вечном в течение хотя бы 10 минут. А если вы будете заниматься подобным регулярно, результат получится закрепить на долгие годы.

Что такое цифровое благополучие

Сервис Цифровое благополучие позволяет вам отслеживать время, которое вы проводите за смартфоном в целом и в приложениях в частности. Например, с его помощью вы можете устанавливать таймеры приложений и указывать, когда должен изменяться режим экрана.

С помощью этой функции можно не только проверить время, проведенное за телефоном, но и настроить смартфон под определенные задачи. Например, благодаря режиму концентрации внимания, можно отключить уведомления от конкретных приложений и настроиться на нужный лад.

Скачать Цифровое благополучие

Особенно актуально это будет для тех, кто работает за компьютером удаленно. Сидя дома по несколько часов в день в одном положении, сконцентрироваться на задаче не так-то просто, но Цифровое благополучие частично решает проблему. Чтобы включить его, следуйте простой инструкции:

Откройте настройки телефона.

Выберите Цифровое благополучие и родительский контроль.

В разделе «Инструменты Цифрового благополучия» нажмите Показать мои данные.

Чтобы сервис появился в списке приложений, откройте настройки телефона и включите параметр Показывать значок в списке приложений. Учтите, что при первом запуске сервиса Цифровое благополучие потребуется настроить профиль.

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Зачем нужна разминка

Думаю, что с появлением умных часов и фитнес-браслетов, уже каждый из пользователей знает, что находиться в одном положении более 40 минут не стоит, ибо таким образом повышается риск некоторых заболеваний. По факту, можно обойтись и без часов и работать в удовольствие, имея лишь один телефон.

Можно просто поставить таймер на 40 минут, а после этого просто встать и немного походить. Со временем вы привыкнете к личному расписанию и дальше уже сами будете вставать с рабочего места, когда начнет подходить время.

Трекер привычек на Андроид

Трекер привычек — очень крутое приложение. Сюда можно добавлять все что угодно. Медитации, чтение книг, прием таблеток, прогулки на свежем воздухе. Как я уже говорил выше, в нашей жизни существует масса дел, о которых мы забываем.

Скачать Трекер привычек

Пусть прогулка на свежем воздухе в течение получаса станет для вас такой же обязательной процедурой, как завтрак или чистка зубов. Самому добиться такого не так просто. Нужно иметь сильную выдержку, но благодаря смартфону, все встает на свои места.

Уже долгое время я пользуюсь приложением Loop. Простой, интуитивно понятный интерфейс, отсутствие ненужных настроек делают его для меня мастер хэв фичей на протяжении нескольких месяцев. Попробуйте и вы.