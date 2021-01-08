Вышел новый порт Google Camera для многих Android-смартфонов. Как установить

Гугл камера – это настоящее чудо из мира Android-смартфонов. Несмотря на то что официально она доступна только владельцам Google Pixel, она доказывает, что прокачать можно практически любую камеру, если снабдить её грамотно собранным софтом и алгоритмами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что гкам модифицируют, портируют на другие смартфоны и адаптируют под самые разные процессоры и модули камер. Но, к сожалению, владельцы многих устройств до сих пор не смогли оценить фирменную разработку Google именно из-за проблем совместимости. GCam 8.1 решает эту проблему. По крайней мере, частично.

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Разработчики из команды Google Camera by B-S-G выпустили новую версию мода Gcam 8.1 для обширного спектра смартфонов под управлением Android. В число совместимых вошло довольно много старых устройств, вышедших много лет назад. Но если раньше это были в основном аппараты на базе процессоров Snapdragon, то теперь установить гугл камеру и оценить её преимущества смогут в том числе владельцы смартфонов с чипами MediaTek. Это серьёзный прорыв, поскольку изначально Google Camera поддерживала лишь процессоры Qualcomm.

Обновление Google Camera

Помимо того, что разработчики реализовали поддержку обширного перечня смартфонов, они проделали большую работу по оптимизации работоспособности Google Camera и устранению сбоев и багов, препятствующих функционированию приложения. Команде удалось устранить огромное количество проблем, благодаря чему все функции стали работать так, как и должны были работать изначально. А с функциональной точки зрения здесь всё ок:

Режим астрографии (съёмка небесных тел);

Портретный режим;

Режим «Портретное освещение»;

Перенастройка фокуса на готовом снимке;

Изменение направления освещения на готовом снимке;

Ночной режим Night Shift;

Улучшенная цифровая стабилизация.

Единственное, что разработчики так и не смогли воплотить, — это поддержка процессоров Kirin и Exynos. Из-за этого работа Gcam на смартфонах Huawei, Honor и Samsung для европейского рынка не гарантируется.

Как установить Гугл камера 8.1

Установить порт Google Camera 8.1 можно по той же методике, что и всегда.

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Перейдите по этой ссылке и скачайте свежую сборку Gcam;

Перейдите в Chrome – «Скачанные файлы» и установите Gcam;

Дайте приложению разрешения на доступ к камере и микрофону;

Проверьте работу Gcam в разных режима фото- и видеосъёмки.

Не запускается Google Camera

Выше я специально говорю, что работа Gcam на смартфонах Huawei, Honor и Samsung не гарантируется, потому что устанавливается приложение как раз без проблем. Это я проверил лично на своём Honor View 20. Другое дело, что в видоискателе после запуска ничего не появляется, но будем надеяться, что вскоре исправят и это.

Несмотря на то что разработчики сообщили об исправлении большей части багов на большей части смартфонов, учитывая обширный ассортимент моделей, совместимых с Google Camera, гарантировать абсолютную работоспособность без сбоев и недоработок практически невозможно. Поэтому рекомендуется проверять, как работают те или иные функции приложения, самостоятельно. В конце концов, кое-какие проблемы могут проявить себя позднее и только в определённых сценариях использования.

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Почему Google Camera получилась такой крутой? Сказался особенный подход Google к проектированию своих приложений и доступ к колоссальным массивам данных. Ведь в основе Гкам лежат продвинутые алгоритмы и нейронные сети, которые обучались фотографировать и обрабатывать снимки на лучших примерах. В результате получилось очень даже неплохо, за счёт чего Gcam смогла даже проапгрейдить довольно неновые камеры. Шутка ли, если в топовых Google Pixel используется модуль трёхлетней давности.