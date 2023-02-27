Что делать, если не сохраняются контакты в телефоне

Будучи многофункциональным устройством, смартфон продолжает использоваться в качестве средства связи через совершение звонков. И, чтобы мы понимали, кто нам звонит или от кого поступает вызов, необходимо сохранить контакт в телефоне. Казалось бы, все банально и просто. Однако довольно часто возникает проблема, когда не удается сохранить контакт в телефоне, а на экране появляется сообщение об ошибке. Разберемся, что нужно делать в таком случае.

Как сохранить контакт

Прежде всего нам необходимо понять, как сохранить контакты на телефоне Андроид. Сделать это можно двумя способами. Если ранее вы созванивались с человеком, чей номер необходимо записать, действуйте следующим образом:

Запустите приложение для совершения звонков. Откройте вкладку «Недавние». Найдите нужный номер и тапните по нему. Нажмите кнопку «Добавить». Введите имя. Нажмите кнопку «Сохранить».

Вы увидите сообщение «Сохранено», а номер будет добавлен в список абонентов. При желании можно сделать фото на звонок, улучшив тем самым узнаваемость контакта. А еще есть альтернативный способ сохранения номеров в телефоне:

Запустите звонилку. Откройте номеронабиратель. Введите номер телефона. Во всплывающем окне нажмите кнопку «Создать контакт». Введите имя и нажмите «Сохранить».

Помимо создания нового контакта есть возможность добавить номер к уже существующему абоненту, нажав соответствующую кнопку. Выбирайте тот способ, который кажется вам наиболее удобным.

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Куда сохраняются контакты

В процессе создания карточки абонента вы можете заметить пункт «Сохранить в». Легко догадаться, что он означает. И вот несколько вариантов, куда сохраняются контакты:

SIM-карта;

память телефона;

аккаунт (учетная запись Google или, например, Mi Аккаунт на Xiaomi).

Неправильный выбор места сохранения зачастую становится главной причиной, почему не добавляются контакты. Об этом чуть позже, а пока кратко пробежимся по каждому варианту.

Сохранить контакты на СИМ-карту Андроид — самый банальный и простой способ. Номер окажется в памяти симки, которая сильно ограничена. Сохранение на телефоне — тоже спорный вариант, так как при переходе на новое устройство у вас возникнут сложности с тем, чтобы перенести контакты с Андроида на Андроид.

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Оптимальным способом сохранения номера в телефоне является его добавление в аккаунт Google. Тогда вы сможете получить доступ к контактным данным абонента на любом устройстве, просто авторизовавшись в своей учетной записи. Рекомендую пользоваться именно этим вариантом.

Почему телефон не сохраняет контакты

Если вместо сообщения об успешном сохранении видна надпись «Не удалось добавить контакт», то вы не обнаружите карточку абонента в записной книжке. Произошла ошибка, вызванная одной из нескольких причин:

недостаточное количество памяти;

некорректное имя абонента;

сбой в работе приложения.

Первые две причины чаще всего встречаются в ситуации, когда вы хотите сохранить контакт на симке. Как правило, память карточки ограничена парой-тройкой сотен номеров, на кириллице имя абонента поддерживает не более 8-12 символов, а порой SIM-карта не умеет распознавать пробелы. Поэтому еще раз напомню, что лучше сохранить контакты на телефоне через аккаунт Google.

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С этим тоже могут возникнуть проблемы, но в подобной ситуации, скорее всего, будет виноват сбой в работе приложения «Контакты». Ошибку получится запросто исправить, выполнив пару простых действий, о которых поговорим далее.

Не удалось сохранить контакт — как исправить

Если вы из тех, кому принципиально важно знать, как сохранить контакты на СИМ, старайтесь присваивать абонентам короткие имена, а также не забывайте об ограниченной емкости SIM-карт. Если все равно не удалось сохранить изменения в контактах, попробуйте извлечь симку, вставить ее обратно и повторить выполнение операции.

При сохранении в аккаунте тоже могут возникнуть проблемы. В этой ситуации необходимо проверить синхронизацию Гугл Контактов:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Выберите «Google». Поставьте галочку напротив пункта «Контакты» и нажмите кнопку «Синхронизировать» через «Еще».

Если ошибка вызвана сбоем в работе приложения, то нужно принудительно закрыть программу и выполнить очистку кэша:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите «Контакты». Нажмите кнопку «Закрыть», а затем — «Очистить» и «Очистить кэш» соответственно.

Бывает, что не получается сохранить контакты из-за неправильной установки обновления звонилки. В таком случае рекомендуется откатиться на старую версию, нажав кнопку «Удалить обновления» в том же меню настроек. Кроме того, всегда есть смысл попробовать сохранить контакт через стороннее приложение для звонков.

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Пропали контакты в телефоне

Наконец, известны случаи, когда номера сохраняются, но не отображаются контакты. Вот несколько рекомендаций, помогающих устранить неполадки:

проверьте синхронизацию;

изучите настройки отображения контактов в приложении для совершения звонков;

восстановите резервную копию.

Подробнее об этой проблеме и о том, что делать, если пропали контакты, я рассказывал в отдельном материале. Прочитайте его для получения дополнительных инструкций.