Каждый день вы пользуетесь десятками приложений на своем Android. И наверняка вам приходило в голову начать тоже заниматься созданием приложений. На самом деле мобильная разработка — дело довольно сложное, по этой причине многие боятся попробовать себя в данной сфере. Но давайте отбросим все страхи в сторону, ведь научиться программированию сейчас может почти каждый. Главное — желание, а специальный ресурс для этого уже есть.

Как стать Android-разработчиком

Сервис OTUS позволяет любому не просто попробовать свои силы в мобильной разработке и создать собственное приложение. По итогам вы обучитесь программированию до такого уровня, что вас запросто возьмут на стажировку в крупную IT-компанию. А если вы уже работаете в таком месте, сможете без проблем претендовать на повышение заработной платы со своими новыми навыками.

На выбор предлагается два курса обучения мобильной разработке на Android — «Базовый» и «Продвинутый», оба на Kotlin. Первый вариант подойдет для начинающих разработчиков, которые по итогу научатся профессионально создавать приложения на Android и узнают все тонкости профессий, чтобы уже быть готовыми к собеседованию на позицию Android-разработчика.

Базовый курс

Для прохождения базового курса сначала необходимо пройти вступительное испытание — все же вы должны понимать принципы ООП и иметь опыт программирования на любом объектно-ориентированном языке программирования. А если знаете Java и шаблоны проектирования, будет еще проще. В любом случае этому и многому другому вас научат.

Программа обучения состоит из 7 модулей — от основ Kotlin и Android-разработки до тестирования, публикации и проектной работы. По окончанию необходимо защитить свой проект, после чего вы не только заберете с собой полный комплект обучающих материалов, но и получите сертификат о прохождении курса. А самых успешных студентов пригласят на собеседование в компаниях-партнерах.

Все обучение осуществляется онлайн на «живых» вебинарах, а не как это делают многие — по видеороликам, записанным непонятно сколько лет назад. Руководителем программы базового курса является Денис Журавлев, Android Team Lead в Mediapark. Он долгое время работал над созданием приложения «Ultimate Guitar: Аккорды & Табы» — одного из лучших приложений для саморазвития 2018 года по мнению Google Play, а также сохранявшего позицию №1 в рейтинге платных приложений в США. Остальной преподавательский состав не менее сильный — в него входят Android-разработчики крупных российских компаний.

Продвинутый курс

Продвинутый курс рассчитан на Android-разработчиков с опытом работы от 1 года, со знанием Java или Kotlin. Вы уже должны быть знакомы с системой контроля версий git, популярными фреймворками и иметь опыт с сетью и хранилищами данных в Android.

На протяжении всего курса вы будете работать над собственным проектом. Это будет тонкий клиент к какому-либо сервису с публичным API. Таким образом вы не только научитесь глубоко разбираться в Android SDK, но и проектировать архитектуру приложения, организовывать инфраструктуру и тестирование. Курс будет полезен разработчикам Android, которые хотят улучшить свои умения и получить повышение, или тем, кто хотят устроиться на выгодную позицию в IT-корпорации.

Программой руководит Антон Казаков — руководитель направления «Android-разработки» в Альфа Банк. Все остальные преподаватели являются Android Team Lead в крупных компаниях мирового уровня. Студенты, которые уже прошли подобные курсы, очень хорошо отзываются о преподавательском составе (а Антон Казаков еще дает полезные советы для тех, кто задумывается о смене работы, ведь является главным в Android-разработке Альфа Банка).

Во время обучения вы пройдете весь путь — от глубокого погружения в Kotlin до модулей View, Data, Testing и других — всего 7 модулей, включая итоговую проектную работу. Обучаться сможете в режиме реального времени — онлайн-курсы проводятся два раза в неделю. А в процессе поможет блог, в котором выложены, в том числе, авторские статьи OTUS и переводные по теме.

А домашнее задание давать будут?

Конечно, как без этого. Раз в неделю вы будете получать домашнее задание, в среднем его выполнение занимает 4 часа. Это позволяет освоить все изучаемые технологии на практике с поддержкой и обратной связью преподавателей. Последнем можно задавать любые вопросы по обучению — по материалам лекций, домашним заданиям и по выпускному проекту.

Как вступить в группу по обучению?

Старт групп по базовой и продвинутой разработке уже 23 декабря (в понедельник!), но еще можно успеть присоединиться. Тем более сейчас действует новогодняя скидка 30% на стоимость обучения. Попробуйте, и, может, через год вы уже напишете нам об успехе своего мобильного приложения! На выходе у вас уже будет резюме, портфолио, навыки командной разработки, а также способность разрабатывать приложения для топовой мобильной платформы.