20 ГБ оперативки и 1 ТБ хранилища. Этого телефона не должно существовать

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Артем Сутягин 0

Иногда кажется, что выпуск современных телефонов сводится к тому, чтобы просто гнаться за характеристиками. Надо бесконечно наращивать объемы оперативной памяти и мегапиксели камеры. Потом выходит новый iPhone, и все встает на свои места, а после этого голова взрывается от характеристик очередного китайского телефона, который высаживает на рынок чуть ли не пришельца с другой планеты. Сейчас нам показали еще один такой аппарат, у которого больше 20 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянного хранилища. Зачем это нужно, я вам не отвечу, но если вы еще не слышали про это устройство, расскажу о нем.

Flash

Когда видишь характеристики нового телефона, в голову приходит только что-то вроде этой картинки. Но не спешите его хвалить — дочитайте до конца.

Когда начнут продавать ZTE Axon 30 Ultra

Старт продаж новинки назначен на 25 ноября, а выпустит этот аппарат ZTE Mobile. Новинку уже успели официально представить, а называться она будет ZTE Axon 30 Ultra Space Edition. Это не отдельная модель, а специальная версия телефона, представленного ранее в этом году. В этом случае слово ”Ultra” оказывается действительно в тему. Главной его особенностью как раз и являются приведенные выше характеристики. Изначально у новинки всего 18 ГБ оперативной памяти, но это не максимальный объем, хотя уже это делает его рекордсменом на рынке по этому показателю. Но это еще не все.

ZTE также оснастит этот телефон технологией слияния памяти. Не вдаваясь в подробности технологии, о которой мы уже не раз говорили, можно отметить, что так получится увеличить суммарный объем до более чем до 20 ГБ. С одной стороны, Android сколько не дай, он все равно все сожрет, а с другой — все равно сложно представить, зачем телефону столько.

Спорим, не угадаете, какая камера чаще всего встречается в телефонах?

Камера нового ZTE

Удивить производитель постарался не только объемами памяти, но и остальными его характеристиками. В частности, массивом из четырех камер на задней стенке. Три из них получат разрешение 64 Мп, но если этого мало, то вам предложат еще 8 Мп перескопический модуль с 5-кратным оптическим зумом. Все это обеспечивает камере эквивалент фокусного расстояния от 13 мм до 123 мм. То есть у его покупателя будет все — от сверхширика на гране ”фишай” до телевика и возможности снимать хорошие портреты на аппаратном уровне.

камеры

В этом массиве камер все прекрасно.

Сколько стоит самый крутой ZTE

Цена новинки не менее интересна, чем ее возможности. Текущая версия ZTE Axon 30 Ultra 16 ГБ + 1 ТБ стоит 6 666 юаней (примерно 76 000 рублей по текущему курсу). Стоимость новой версии пока не озвучена, а значит, она может быть любой, и мы можем говорить о 7 000 юаней (примерно 80 000 рублей по текущему курсу) или даже 8000 юаней (примерно 91 000 рублей по текущему курсу). Цены приведены в юанях для простоты сравнения. Это в любом случае не так много, учитывая, что базовый iPhone 13 Pro Max с памятью 128 ГБ стоит около 110 000 рублей.

Еще в июле ZTE официально представила смартфон Axon 30 с камерой под дисплеем. Это второй смартфон от ZTE, использующий эту технологию. Пусть качество таких снимков и хромает из-за особенностей производства, но именно ZTE была первопроходцем в этой области, и до сих пор на такое способны только единицы среди подобных устройств.

Это не отдельный телефон, а только специальная версия.

Телефон с камерой под экраном

Что касается именно Axon 30, то это первый в мире телефон с камерой под экраном с разрешением 400 пикселей на дюйм. Это также первый в мире телефон с камерой под экраном и высокой частотой обновления экрана — 120 Гц. Теперь он еще и получил самое большое количество оперативной памяти, которую собрали в одном телефоне.

Бюджетный смартфон с хорошей камерой. Какой выбрать

Хвалить компанию за такое технологическое превосходство не хочется. То, что она сделала это возможным, хорошо, но мы понимаем, что сейчас это технология ради технологии. В результате остальные производители потянутся за этими показателями, что в свою очередь приведет к очередному увеличению стоимости флагманов.

А еще это расслабит разработчиков, которые будут меньше внимания обращать на оптимизацию своих приложений, а более доступные модели будут справляться с нагрузкой уже хуже.

Даже если увеличение оперативной памяти достигается за счет объединения, это все равно вызывает вопросы. Хотя и сама эта технология пока довольно сомнительна.

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